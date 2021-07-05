Red Bull Half Court: İstanbul'un En İyileri Belli Oldu

Red Bull Half Court’un bu seneki en büyük sürprizinin kazananı da belli oldu. ‘Saha benim’ diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zemin için en iyi tasarımı yapmak için mücadele etti. Yapılan tasarımlar arasında en iyisi

Dilara Uçar

’ın hayata geçirdiği tasarım oldu. Bu tasarım İzmir’deki Türkiye Finali’nin oynanacağı sahayı süsleyecek. Böylece Uçar’ın tasarımı kendi imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.