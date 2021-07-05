Red Bull Half Court: İstanbul'un En İyileri Belli Oldu

Dünyanın en iyi sokak basketbolcularını arayan Red Bull Half Court, İstanbul elemeleri tamamlandı. Turnuvanın üçüncü durağı olan İstanbul elemelerinin ardından dört takım daha adını İzmir'deki finale yazdırdı.
Yeniden tasarlanan Abbasağa Basketbol Sahası’nda gerçekleşen ve Beşiktaş Belediyesi’nin de desteklediği organizasyonda Wissam Ben Yeter, İstanBull’s, Ne Alakası Var ve Hercules takımları finale katılmaya hak kazandı.
12 Haziran tarihinde Bursa’daki ilk eleme ile başlayan Red Bull Half Court heyecanı, 19 Haziran’da Ankara’ya uğramıştı. İstanbul’da gerçekleştirilen üçüncü eleme sonrasında mücadele 9 Temmuz’da İzmir’e taşınacak ve turnuvanın tüm finalistleri belli olacak.
Dört elemenin sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım ise yine İzmir’de oynanacak final karşılaşmaları ile kesinleşecek. Rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, Eylül ayında Rusya’da yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak.
Final sahasını Dilara Uçar tasarladı
Red Bull Half Court’un bu seneki en büyük sürprizinin kazananı da belli oldu. ‘Saha benim’ diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zemin için en iyi tasarımı yapmak için mücadele etti. Yapılan tasarımlar arasında en iyisi Dilara Uçar’ın hayata geçirdiği tasarım oldu. Bu tasarım İzmir’deki Türkiye Finali’nin oynanacağı sahayı süsleyecek. Böylece Uçar’ın tasarımı kendi imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.