Basketbol
İzle: Red Bull Half Court İstanbul Sahasının Muhteşem Dönüşümü
Tasarımcı ve mural sanatçısı Max On Duty, Sinan Güler'den ilham aldı ve Abbas Ağa Parkı'ndaki basketbol sahasını yeniden yarattı.
Sokak basketbolu tutkunları yeteneklerini Red Bull Half Court'ta sergiliyor. Dünyanın en iyi sokak basketbolcularını arayan organizasyon, aynı zamanda sokak kültürü ile basketbolu bir araya getirme misyonunu da üstleniyor. Red Bull Half Court, Saha Senin sloganıyla, katılımcılara sıra dışı tasarımlara sahip basketbol sahalarında maç yapmayı vadediyor.
Bu sıra dışı sahalardan biri ise Abbasağa Parkı'nda yer alıyordu. Tasarımcı ve mural sanatçısı Max On Duty'nin renk paleti ve fırçası, ünlü basketbolcu Sinan Güler'den aldığı ilhamla birleşti. Sonra ise Abbas Ağa Parkı basketbol sahasının yeni yüzü ortaya çıktı.
Max On Duty, Sinan Güler'le konuştuktan sonra aklındaki tasarımın nasıl şekillendiğini şöyle anlattı: "Onun anlattıkları bana ilham verdi. Bir oyuncunun hissettiklerine odaklanan bir tasarım yapma fikri uyandırdı bende."
Max, Red Bull Half Court kapsamında yapılan bu projenin Türkiye'de ilklerden biri olduğunu ifade ederken tasarım detayları üzerine ise şunları söyledi:
"Bir oyun oynanıyor. Aslında bu çok hareketli bir oyun. Birden fazla kişi temas halinde, gözle veya bir şekilde devamlı birbirlerini kolluyorlar. Ama bir an var ki durup potaya bakmak, o sayıyı istemek... O an, saliselik, zamanın durduğu bir an. Ben o anı resmetmek istedim."
Projede yer alan Sinan Güler de şu ifadeleri kullandı: "Ben inanıyorum ki bugün burada yaptığımız işle birlikte burası farklı bir yer olacak. Abbas Ağa Parkı'nda olmak bu yüzden önemli olacak."
Hemen girişteki videodan sokak sanatı ile sokak basketbolunun bir araya geldiği eşsiz anlara tanık olabilirsin!