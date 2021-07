İzle: Red Bull Half Court İstanbul Sahasının Muhteşem Dönüşümü

Bu sıra dışı sahalardan biri ise Abbasağa Parkı'nda yer alıyordu. Tasarımcı ve mural sanatçısı Max On Duty'nin renk paleti ve fırçası, ünlü basketbolcu Sinan Güler'den aldığı ilhamla birleşti. Sonra ise Abbas Ağa Parkı basketbol sahasının yeni yüzü ortaya çıktı.

Max On Duty, Sinan Güler'le konuştuktan sonra aklındaki tasarımın nasıl şekillendiğini şöyle anlattı: "Onun anlattıkları bana ilham verdi. Bir oyuncunun hissettiklerine odaklanan bir tasarım yapma fikri uyandırdı bende."

