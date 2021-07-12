Red Bull Half Court Şampiyonu: Sportiva Alsancak Premium

Sokak kültürü ile basketbolun bir araya geldiği organizasyon, müsabakaların yanı sıra gerçekleştirilen etkinliklerle de beğeni topladı. Turnuvanın; Bursa, Ankara ve İstanbul elemelerine sahne olan basketbol sahaları tasarım sanatçılarının yaratıcılıklarıyla şekil değiştirdi. Türkiye şampiyonunun belirlendiği sahanın zemini ise

Sokak kültürü ile basketbolun bir araya geldiği organizasyon, müsabakaların yanı sıra gerçekleştirilen etkinliklerle de beğeni topladı. Turnuvanın; Bursa, Ankara ve İstanbul elemelerine sahne olan basketbol sahaları tasarım sanatçılarının yaratıcılıklarıyla şekil değiştirdi. Türkiye şampiyonunun belirlendiği sahanın zemini ise "Saha Senin" çağrısına kulak veren basketbol severlerin katıldığı yarışma sonrasında yeniden tasarlandı.

Sokak kültürü ile basketbolun bir araya geldiği organizasyon, müsabakaların yanı sıra gerçekleştirilen etkinliklerle de beğeni topladı. Turnuvanın; Bursa, Ankara ve İstanbul elemelerine sahne olan basketbol sahaları tasarım sanatçılarının yaratıcılıklarıyla şekil değiştirdi. Türkiye şampiyonunun belirlendiği sahanın zemini ise "Saha Senin" çağrısına kulak veren basketbol severlerin katıldığı yarışma sonrasında yeniden tasarlandı.