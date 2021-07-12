Red Bull Half Court Şampiyonu: Sportiva Alsancak Premium

Red Bull Half Court dünyanın en iyi basketbolcularını arıyor. Turnuvanın Türkiye finalleri İzmir'de yapılan karşılaşmalarla tamamlandı. Rakiplerini mağlup etmeyi başaran Sportiva Alsancak Premium, Red Bull Half Court'un Türkiye Şampiyonu oldu.
Sokak kültürü ile basketbolun bir araya geldiği organizasyon, müsabakaların yanı sıra gerçekleştirilen etkinliklerle de beğeni topladı. Turnuvanın; Bursa, Ankara ve İstanbul elemelerine sahne olan basketbol sahaları tasarım sanatçılarının yaratıcılıklarıyla şekil değiştirdi. Türkiye şampiyonunun belirlendiği sahanın zemini ise "Saha Senin" çağrısına kulak veren basketbol severlerin katıldığı yarışma sonrasında yeniden tasarlandı.
Dilara Uçar’ın çizimiyle yeniden tasarlanan İzmir Bostanlı Rekreasyon Alanı Basketbol Sahası’nda gerçekleşen Türkiye finallerinde 16 takım kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelelerin ardından Sportiva Alsancak Premium mutlu sona ulaşmayı başardı.
Sportiva Alsancak Premium takımının kaptanı Kıvanç Dinler, “Öncelikle Red Bull’a teşekkür ediyorum. Burada birbirinden yetenekli harika gençler var. Onlar bu sporu seviyorlar. Red Bull Half Court’ta ortam inanılmaz, çok büyük bir organizasyon. Her bir turnuvada yeni yıldızlar çıkıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.