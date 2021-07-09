Saha Senin'le Yenilenen İzmir Sahasının Muhteşem Dönüşümü

Red Bull Half Court , dünyanın en iyi basketbolcularını arıyor. Aynı zamanda yetenekli tasarımcılara da yepyeni bir meydan okuma sunuyor. Sokak kültürü ile basketbolu bir araya getiren organizasyon, "Saha senin" sloganıyla tasarımcılara da sıra dışı yeteneklerini göstermeleri için olanak tanıdı ve en sonunda finalin oynanacağı sahanın da tasarımı ortaya çıktı.

Dilara Uçar o yeteneklerden biri. Red Bull Half Court'un "Saha Senin" çağrısına kulak veren Dilara, en beğenilen tasarıma imza attı ve Red Bull Half Court Türkiye Finali'nin oynanacağı İzmir Bostanlı'daki basketbol sahasının çehresini değiştirdi.

Dilara, bir yandan endüstriyel tasarım eğitimini sürdürürken, bir yandan da sosyal bir organizasyon için grafik tasarım işleri yapıyor. Her zaman yaratıcılığını ön plana çıkarabileceği bir şeyler yapmak istediğini söyleyen Dilara, sokak basketboluyla tasarımı bir araya getirirken özgürlük kavramına odaklanıyor.

Bir basketbol sahası yeni çehresine kavuşuyor © Red Bull

Dilara, "Tasarım benim özgürleştiğim alan. Kağıdın kalemin ötesinde, düşüncelerimin ötesinde, sözlerimin ötesinde, kendimi bulduğum ve tamamen 'ben' olduğum alan" derken, tasarımının detaylarıyla ilgili olarak ise şunları paylaşıyor: "Dinamik ve canlı renkler kullanarak özgürlüğü kendi doğrularımla, kendi renklerim ve çizgilerimle ifade etmeye çalıştım."

Yetenekli tasarımcı son olarak ise şunları söylüyor: "Sokak basketbolcularının, gençlerin, burada benim tasarımımla birlikte basketbol oynayacak olmaları, burada vakit geçirecek olmaları, burada anılar yaratacak olmaları çok heyecan verici."

Hemen girişteki videodan sokak sanatı ile sokak basketbolunun bir araya geldiği eşsiz anlara tanık olabilirsin!