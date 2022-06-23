Yoğurtçu Parkı: Bir Basketbol Sahasının Yeni Çehresi

Red Bull Half Court 2022 ’nin İstanbul Elemeleri ve Türkiye Finalleri, 4-5 Haziran tarihlerinde Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleşti. Samsung Galaxy parnerliğinde, grafiti sanatçısı Cins ve illüstratör Mert Tugen ’in Galaxy Tab S8 Ultra ile hazırladığı tasarımlarıyla bambaşka bir çehreye bürünen Yoğurtçu Parkı’ndaki basketbol sahası bu görsel şölenin en çarpıcı unsurlarından biri oldu.

Sahanın tasarımı, bugüne kadarki en ince, en büyük ve zırh alüminyum ile çerçevelenmiş, en sağlam Samsung Galaxy Tab S 'in etkileyici dayanıklılığı, süper ince, hafif tasarımı ve güçlü teknik özellikleri ve ultra düşük gecikme süresi olan yeni S Pen ile yapıldı. Etkinliğin görüntüleri ile saha tasarımı ve sahanın dönüşüm hikayesi de Samsung Galaxy S22 Ultra ile kaydedildi.

Red Bull Half Court'ta ribaund mücadelesi © Nuri Yılmazer

Samsung Galaxy partnerliğinde gerçekleştirilen tasarımlar Yoğurtçu Parkı'nda vücut bulurken, Cins ve Mert Tugen'in iş birliği Red Bull Half Court 2022'nin unutulmaz unsurları arasında yerini aldı.

Tugen Yoğurtçu Parkı'nda çalışma deneyimini anlatırken şu cümleleri kullanıyor: "Yoğurtçu Parkı'nın bir parçası olmak benim için çok keyifli. Bir yandan yaşıyorsun, bir yandan çalışıyorsun. Arkadaşlarımız gelip gidiyor. Çünkü zaten herkesin uğradığı bir yer."

Cins ise çalışma tekniğini şu cümlelerle açıklıyor: "Sokak sanatı ile sokak basketbolunun ortak noktalarında -belli olmasa da- bir kuralsızlık, bir hareket, dinamizm var. Biz de bu unsurlar üzerinde yoğunlaştık.

Cins'in çizdiği çerçeveye ben bir karakter yerleştirdim ve bu şekilde bir denge yakaladık Mert Tugen

Yoğurçu Parkı'nın makyajsız hali © Nuri Yılmazer Yoğurtçu Parkı'nın yeni yüzü © Nuri Yılmazer

Parktaki basketbol sahasının zeminini tekrar tasarlayan ikili, Red Half Court 2022 boyunca süren sportif mücadelelere, sanatsal bir boyut da ekledi. Sokak sanatının sokak basketboluyla birleştiği çalışmada Cins, pota altlarını da kapsayan bir çerçeve oluştururken, Mert Tügen ise smaca giden bir kadın basketbolcu figürünü sahanın tam ortasında gün yüzüne çıkardı.

Cins tasarımını oluştururken yola çıktığı fikri şöyle özetliyor: "Ben pota altlarına odaklandım. Pota altı mücadelesine yön verecek formlarla, oynayanlara bir taktik tahtası çizermiş gibi bir yapı yaratmaya çalıştım." Mert Tugen ise Cins ile ortaklaşa çalışmalarını ifade ederken şunları söylüyor: "Aslında çok farklı dillerimiz var. Bir şekilde onları iç içe geçirmek zorlayıcı. Cins'in çizdiği çerçeveye ben bir karakter yerleştirdim ve bu şekilde bir denge yakaladık."

Red Bull Half Court 2022 İstanbul © Nuri Yılmazer

Samsung Galaxy partnerliğinde gerçekleştirilen tasarımlar Yoğurtçu Parkı'nda vücut bulurken, Cins ve Mert Tugen'in iş birliği Red Bull Half Court 2022'nin unutulmaz unsurları arasında yerini aldı.