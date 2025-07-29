Vermette ve Ferguson, Galler'deki Red Bull Hardline'da rekor kırdı

Red Bull Hardline Galler 2025 tarihi bir yarış oldu. Galler'in Dyfi bölgesindeki dünyanın en zorlu dağ bisikleti iniş yarışında iki rekor birden kırıldı.

İlk Amerikalı genç bisikletçi Asa Vermette , Kanada'dan Jackson Goldstone'u yenerek Red Bull Hardline'ın tarihindeki en genç şampiyon oldu. Ardından İskoç bisikletçi Louise Ferguson, Hardline Galler parkurunu baştan sona tamamlama başarısı gösteren ilk kadın bisikletçi olarak finale kalmayı başardı; finalde 18. sırada yer aldı ve ilk kadın şampiyonu oldu.

Adrenalin dolu bir hafta sonuydu; Dan Atherton'ın tasarladığı ekstrem parkurun sunduğu bu dağ bisikleti mücadelesini yeniden yaşamak için okumaya devam et.

Red Bull Hardline Galler'in yeni kralı Asa Vermette © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool Hardline'ın tartışmasız kraliçesi Louise Ferguson © Marcus Cole/Red Bull Content Pool

01 Red Bull Hardline 2025 aksiyonunu tekrar izle

Red Bull Hardline UK canlı yayını Dünyanın en zorlu MTB yarışı, bisikletçileri en zorlu ve engebeli arazilerde sınırlarına kadar zorluyor.

02 Çaylak Asa Vermette tarihe geçti

Red Bull Hardline Galler'de çaylak bisikletçiler rekorları yeniden yazmaya başladı. Galler'in sarp tepelerindeki zihinsel ve fiziksel olarak yorucu parkur uzun süre tecrübenin önemli olduğu bir rota olarak görüldü. Ta ki 2022'de Jackson Goldstone 17 yaşındayken zafer kazanana dek ki bu hamleyle hem yarışı kazandı hem de en genç şampiyon olarak tarihe geçti.

Şimdi ise 2024 Junior dünya şampiyonu olan Asa Vermette, ilk Hardline parkur mücadelesinde zirveye çıkarak rekor yaşı daha da düşürdü ve Goldstone'un yerini aldı. Takımın köklü bisikletçileri Charlie Hatton ve 2024 şampiyonu Ronan Dunne'ı geride bırakarak podyumun zirvesine yerleşti.

Vermette, dar ve teknik bölümlerde inanılmaz derecede hızlıydı © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool Yeni şampiyon için 90'ların devasa olması sorun değil © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

18 yaşındaki Colorado'lu bisikletçi, zaten sporun en heyecan verici potansiyellerinden biri olarak görülüyordu ve bu yıl Red Bull Hardline Tasmanya'da en hızlı eleme turuyla ikinci olmuştu. Galler parkuru çok daha agresif olsa da Vermette tüm hafta boyunca kendinden emin durdu.

Cumartesi günü eleme turlarında ilk kez yağmur yüzünden ıslak parkur çıkınca Vermette, 2:29.063'lük zamanıyla en hızlı isim olurken onu çaylak Tuhoto-Ariki Pene ve İngilizler Charlie Hatton ile Laurie Greenland takip etti.

Pazar günü en son iniş yapan ve Hatton'ın 2:26.158'lik hızlı zamanını geçmesi gereken Vermette, gerçekten gerekli anlarda sürüşünü gösterdi. Split 2'den finişe kadar inanılmaz bir hız sergileyerek 2:24.477'ye ulaştı. Eleme zamanını neredeyse beş saniye geliştirerek Hatton'ı 1.681 saniye farkla geride bıraktı, Dunne ise 5.019 saniye geride podyuma yerleşti.

Vermette'in 2025'te Red Bull Hardline'da 2-1'lik finişleri var © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool Hafta boyunca yaptığım en tehlikeli sürüşlerden biriydi dürüst olmak gerekirse. Her yerde sallandığımı hissettim ama çok mutluyum Asa Vermette

İlk iki Hardline katılımında 2–1 derecelerle "en genç şampiyon" ünvanını alan Vermette oldukça mutluydu: "Hafta boyunca yaptığım en tehlikeli sürüşlerden biriydi dürüst olmak gerekirse. Her yerde sallandığımı hissettim ama çok mutluyum." dedi. "Aşağıdaki zıplamalarda mümkün olduğunca güçlü bastırdım. Dünyanın zirvesindeyim, harika bir şey bu. Parkur çılgın."

03 Ronan Dunne için kurtuluş

2024'te Red Bull Hardline Tasmanya'yı ve Hardline Galler'i kazanarak UCI Dünya Kupası zaferini de içeren müthiş bir sezon geçiren Ronan Dunne , 2025'e her iki yarışta tekrar kazanma beklentisiyle girdi.

Ancak Şubat'taki Tasmanya final provasında yaşadığı büyük kaza, sezonun ilk aylarında onu uzun süre dışarı bıraktı. Ardından La Thuile Dünya Kupası yarışında yaşadığı ağır düşüş karaciğer hasarı yarattı ve Galler'e katılımı şüpheli hale geldi.

Ronan Dunne üçüncülüğe doğru giderken bitiş çizgisine uçuyor © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool Dunne, podyumda Asa Vermette'e ve Charlie Hatton'a katıldı © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Yine de yarışa katıldı ve "dikkatli ol" talimatına rağmen Galler'de iz bırakacak bir performans sergileyerek podyuma etkileyici bir dönüş yaptı.

Cumartesi eleme turunda lastiği patlayan Dunne, finallerde ikinci bisikletçi olarak pistte yer aldı. 2:29.496 zamanı çok etkileyiciydi ve Vermette'nin en hızlı eleme zamanından yalnızca 0.4 saniye gerideydi.

Aslında Dunne'ın zamanı, deneyimli Hardline bisikletçisi Charlie Hatton tarafından kırılana kadar zirvede kaldı. Eski şampiyon bu süreyi koruyarak Vermette'in ve Hatton'ın ardından podyumun üçüncü basamağında yer aldı. Kazanmasa da 2025'in zorlu başlangıcında Dunne, etkileyici şekilde toparlandı.

04 Louise Ferguson, Hardline'ın kadın lideri oldu

Louise Ferguson, boşluğun üzerinden atlıyor © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Dünyada şu an en çılgın kadın iniş bisikletçisi kim? Cevap kesinlikle Louise Ferguson. Red Bull Hardline Galler hafta sonunda üç farklı tarihi ilki gerçekleştirdi.

29 yaşındaki İskoç bisikletçi, 2024'te Tasmanya'da Gracey Hemstreet 'in ardından ikinci kadın olarak tam iniş denemesini yapmıştı. Ancak Galler'de bir adım ileri gitti. Pazar finale kalan ilk kadın bisikletçi olarak hem Tasmanya hem Galler parkurunu tamamlama başarısını göstererek tarihe geçti. Bu inanılmaz bir başarıydı!

Hafta boyunca devasa 90'lık gap'ler ve yüksek uçurum düşüşleri gibi büyük parkur öğelerini de tamamlayan Ferguson, eleme öncesi tüm parkuru bitiren tek kadın bisikletçi oldu ve finallere katılma hakkı kazandı.

Ferguson, ilk tam turu ayarlamak için 90'ları geçti © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool Tarihin yazılmasını yakalamak için kameralar kayıttaydı © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool Tarih yazıldı, kızlarla kutlama zamanı! © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool Red Bull Hardline Galler'i kazanan ilk kadın © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool Louise Ferguson: Hardline Galler'in ilk kadın şampiyonu © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Yağmur sonrası kaygan zemine rağmen harika bir stil sergileyerek 23. sırada tamamlayarak kadın dağ bisikletçisi tarihinde eşi olmayan bir başarıya imza attı. "Çok gururluyum ve çok yakında bu parkuru tamamlayan daha fazla kadın göreceğiz." dedi Ferguson sürüş sonrası.

Sadece birkaç yılda Hardline'da kadın katılımı Tahnée Seagrave gibi birkaç isimden tam pist inişlerine geldi. Ferguson'ın ve dünyanın en ilerici kadın bisikletçilerinin bir sonraki adımını dört gözle bekliyoruz.

Çok gururluyum ve çok yakında bu parkuru tamamlayan daha fazla kadın göreceğiz Louise Ferguson

05 Red Bull Hardline Galler hâlâ en zor parkur

2024 yılında yapılan büyük revizyonun ardından 2025 parkuru neredeyse değişmeden kaldı ama bu yarışmacılar için daha kolay olduğu anlamına gelmiyordu. Zira parkurun açık, taşlı üst bölümü birçok ismin inişini belirleyen gerçek eleme noktası oldu.

Ronan Dunne, 2024'te ilk 10'a girmiş Sebastian Holguín ve ilk katılımcı Felipe Argurto, eleme turunun hemen başında lastik patlatırken, Holguín tam da aynı yerde finalde tekrar patlatınca şanssızlık yaşadı. 18 yaşındaki Yeni Zelandalı çaylak Oli Clark yüksek tempoyla başlasa da final inişinde sert düştü, güçlü bir tempoya rağmen parkuru tamamlayamadı. Hardline'ın deneyimli pilotları Adam Brayton, Matteo Iniguez, Brook Macdonald ve Laurie Greenland ise tümünün lastiği veya bisikleti sağlam halde yarı parkur boyunca dayanamadı.

Laurie Greenland, kazasına kadar inanılmaz derecede hızlı görünüyordu © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool Matteo Iniguez finalde başarısız olan birkaç bisikletçiden sadece biriydi © Marcus Cole/Red Bull Content Pool

Çok kez Red Bull Hardline şampiyonu olan Bernard Kerr bile Galler'in ne kadar acımasız olduğunu yeniden hatırladı. Çaylak elemeleri sırasında büyük Road Gap sonrası kayalığa sert çarptı ancak cumartesi gecesi hastane kontrolleri sonrası pazar günü yarışmaya döndü ve etkileyici bir beşincilik aldı.

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