İnsanoğlunun Uçma Tutkusunu Hayata Geçirdiği 10 Proje

Plane Swap Skydiver'lar Luke Aikins ve Andy Farrington, her …

2019 - Tepetaklak Helikopter (New York, ABD)

2017 - A Door in the Sky (Bernese Alpleri, İsviçre)

2012 - Red Bull Stratos (New Mexico, ABD)

İşte uzmanlık, doğru planlama, çok çalışma ve yetenek bir araya geldiğinde her şeyin mümkün olabileceğini gösteren projeler...

Avusturyalı pilot ve paraşütçü Felix Baumgartner, tüm dünyanın gözleri ona çevriliyken Red Bull Stratos görevine başladı. Gün doğumundan hemen önce içinde bulunduğu kapsül ile gökyüzüne doğru yükseldi. Red Bull Görev Kontrol Merkezi, bu yükselişi anbean takip etti ve Felix ile iletişimi bir saniye bile kesmedi. Felix’in baş danışmanlarından biri olan Luke Aikins, yolculuk boyunca ona telsizden eşlik etti. Sonunda Felix kapsülün kapısını açtı, ayaklarını basamağa yerleştirdi ve “Bütün dünyanın şu an bunu izlediğini biliyorum ve keşke herkes benim gördüklerimi görebildiseydi.” dedi.

Hannes Arch eski bir Red Bull Air Race dünya şampiyonu ve Avusturya’nın Styria kentindeki Tauerwindpark'ta yer alan 14 rüzgâr türbinini gördüğünde aklına şahane bir fikir gelmişti: Deniz seviyesinden 1.900 metre yükseklikte bulunan ve 60’ar metre yüksekliğe sahip türbinlerin arasından slalom yaparak geçmek, hem de 300 kilometre/saat hızla. Her bir geçiş sırasında kanatlarının da yere dik olması gerekiyordu.

New York şehrini akrobasi pilotu Aaron Fitzgerald'ın helikopter numaraları eşliğinde izleyin.

Aaron Fitzgerald'ın New York City semalarında helikopterle yaptığı akrobasi gösterisi herkesi hayrete düşürdü.

