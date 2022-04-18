İnsanoğlunun Uçma Tutkusunu Hayata Geçirdiği 10 Proje

Eşi görülmemiş havacılık olaylarına 24 Nisan'da bir yenisi daha ekleniyor. Red Bull TV üzerinden canlı yayınlanacak bu yeni görevde, Luke Aikins ile Andy Farrington ikilisi kullandıkları uçakların motorunu durduracaklar ve serbest düşüş sırasında birbirlerinin uçağına geçecekler. Kulağa çok kolay geliyor, değil mi?

Plane Swap planlama, mühendislik ve daha birçok konuda gerçek bir test. Daha yükseğe çıkmak, daha fazla hızlanmak ve daha ileriye gitmek için cesur olmak gerekiyor. "İnsanlara sadece bir skydiver olmadığımı, bizim sadece çılgın dublörler olmadığımızı göstermek istiyorum." diyor ve şöyle devam ediyor Aikins: "Mühendislik yapabiliriz, tasarım yapabiliriz, gerçek bir uçuş testi programı yapabiliriz ve yeteneklerimizi sergileyebiliriz. Tüm bu becerilere ihtiyacımız var."

Luke Aikins tüm dünyaya neler yapabileceğini göstermek istiyor © Michael Clark/Red Bull Content Pool İnsanlara sadece bir skydiver olmadığımı, bizim sadece çılgın dublörler olmadığımızı göstermek istiyorum. Luke Aikins

İnsanoğlunun bu yeni uçuş denemesine geçmeden önce, son 10 yılda gerçekleştirilen ve havacılık dünyasında nelerin yapılabileceği konusunda standartları belirleyen projelere bir göz atalım istedik.

İşte uzmanlık, doğru planlama, çok çalışma ve yetenek bir araya geldiğinde her şeyin mümkün olabileceğini gösteren projeler...

01 2012 - Red Bull Stratos (New Mexico, ABD)

2 saat 3 dakika Mission to the Edge of Space Beş yıl süren çaba ve başarısızlıkların ardından Felix Baumgartner 2012 yılında uzayın sınırından Dünya’ya atlayışını gerçekleştirdi.

Bazen ne kadar küçük olduğunu anlamak için çok yükseğe çıkman gerekir. Felix Baumgartner

Felix Baumgartner'ın uzaydan gerçekleştirdiği atlayış, insanoğlunun sınırlarının ve gelişmiş bilimsel keşiflerin ötesindeydi.

Avusturyalı pilot ve paraşütçü Felix Baumgartner, tüm dünyanın gözleri ona çevriliyken Red Bull Stratos görevine başladı. Gün doğumundan hemen önce içinde bulunduğu kapsül ile gökyüzüne doğru yükseldi. Red Bull Görev Kontrol Merkezi, bu yükselişi anbean takip etti ve Felix ile iletişimi bir saniye bile kesmedi. Felix’in baş danışmanlarından biri olan Luke Aikins, yolculuk boyunca ona telsizden eşlik etti. Sonunda Felix kapsülün kapısını açtı, ayaklarını basamağa yerleştirdi ve “Bütün dünyanın şu an bunu izlediğini biliyorum ve keşke herkes benim gördüklerimi görebildiseydi.” dedi.

Ardından dünyayı selamlayan Felix, yerden 38.969,4 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Giydiği özel kıyafette ona 10 dakika boyunca yetecek oksijen vardı. Atlayışın ilk 4 dakika 22 saniyelik kısmı serbest düşüş şeklinde geçti ve 1.357,64 kilometre/saat hıza ulaşarak ses hızını geçmiş oldu. Serbest düşüşte kat ettiği 36.402,6 metre de başka bir rekordu.

Atlayışa başladıktan 9 dakika 16 saniye sonra iniş tamamlandı ve Felix şunları söyledi: “Orada, dünyanın tepesinde dururken çok mütevazı oluyorsunuz. İstediğiniz tek şey canlı bir şekilde geri dönmek.”

02 2012 - Uçak ve Paraşütçü Karşı Karşıya (Hradec Kralove, Çek Cumhuriyeti)

2 dakika Uçak ve Paraşütçü Karşı Karşıya Akrobasi pilotu Martin Šonka ve paraşütçü Petr Měšťák eşsiz bir göster için güçlerini birleştirdiler.

Akrobasi pilotu Martin Šonka ve paraşütçü Petr Mestak yan yana uçuyor.

Ünlü Red Bull Air Race pilotu olan Martin Šonka, uçağıyla beraber zorlu manevralar yapmak için gökyüzünü turladı. Sahip olduğu tüm bilgi birikiminden ve deneyimden yararlandığı bu etkileyici uçuş performansında ona skydiver Petr Mestak eşlik etti.

Mestak bir uçaktan atladıktan sonra havada dengeli bir pozisyon aldı, Šonka da aynı hızda yanından uçmaya başladı. Bu sırada uçağı helikopter gibi kontrol ederek hızını ve yüksekliğini korumayı başardı.

03 2015 - Barnstorming (Llandbedr, Galler)

2 dakika Red Bull Barnstorming Bir hangardan iki Red Bull Air Race uçağı aynı anda son hız nasıl geçer? Red Bull Barnstorming aksiyonunu şimdi izle!

İngiliz pilotlar bir hangarın içinden yan yana uçtular.

Bir diğer alçak uçuş akrobasi gösterisini Paul Bonhomme ve Steve Jones ikilisi, 2015 yılında Galler'in kuzeyindeki Llanbedr Havalimanı’ndan havalanarak gerçekleşti. İki pilot daha önce hiç yapılmamış bir uçuş gösterisi yapmak için güveni, hassas planlamayı ve mükemmel uygulamayı bir araya getirince iki uçak yan yana pozisyon alıp aynı hangardan geçti.

300 kilometre/saat hıza ulaşılan bu uçuş denemesinde iki pilot yerden sadece bir metre yüksekteydi. Böylesine bir hızda yapılacak en ufak hata bir felakete neden olabilirdi. Bonhomme durumu “Yanlış bir şey yaparsak binaya çarparız.” şeklinde özetliyordu.

Bir uçağın içindeyken hangardan sadece 200 metre uzakta olduğunuz hissi ile karşılaştırılabilecek hiçbir şey yok. Steve Jones

Dümdüz bir şekilde boş hangara doğru yöneldiler ve kuyruklarından dumanlar çıkararak son sürat ilerlediler. Beraber hangarın içine girdiklerinde dıştaki kanatları duvarların hemen dibindeydi. İniş takımları ise yerden en fazla bir metre yüksekteydi. Hangardan geçmeleri sadece birkaç saniye sürse de geride bıraktıkları duman başarının imzası niteliğindeydi.

04 2016 - Sıradışı Slalom Uçuşu (Oberzeiring, Avusturya)

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Dünyanın en büyük rüzgâr çiftliklerinden birinde 14 rüzgâr türbini arasında slalom yapmak...

Hannes Arch eski bir Red Bull Air Race dünya şampiyonu ve Avusturya’nın Styria kentindeki Tauerwindpark'ta yer alan 14 rüzgâr türbinini gördüğünde aklına şahane bir fikir gelmişti: Deniz seviyesinden 1.900 metre yükseklikte bulunan ve 60’ar metre yüksekliğe sahip türbinlerin arasından slalom yaparak geçmek, hem de 300 kilometre/saat hızla. Her bir geçiş sırasında kanatlarının da yere dik olması gerekiyordu.

05 2016 - Storm’s Edge (Florida, ABD)

1 dakika Yıldırımı Kovalamak: Fırtına Bulutları Arasında Sörf Sean MacCormac fırtınanın içine daldığında neler olduğunu merak ediyor musun?

Amerikalı Sean MacCormac, Florida'nın ünlü fırtına bulutlarında sörf yapan ilk paraşütçü oldu.

Florida eyaletinin güneybatısında gökyüzü, fırtına tehdidiyle inanılmaz bir uçuşa zemin hazırlıyordu. Bu durum, hayalini kurduğu şeyi gerçekleştirmesi için Sean MacCormac'ı daha da cesaretlendirdi: Yağmur bulutlarının ve çakan şimşeklerin arasında sörf yapmak. Koşullar onun için en iyi ama kalan herkes için en kötü seviyeye geldiğinde Sean ve ekibi gökyüzüne havalandı.

MacCormac ayağına bağlı olan snowboard ile 3.000 metreden kendini boşluğa bıraktı. Zaman zaman snowboard’unun kenarını tutarken ona şimşekler eşlik ediyordu. Paraşütünü açıp yere indiğinde ise şiddetli yağmur devam ediyordu.

06 2017 - A Door in the Sky (Bernese Alpleri, İsviçre)

8 dakika A Door in the Sky Soul Flyers’ı yakından tanıyın ve tarihe geçen BASE-jump atlayışını gerçekleştirirken neler yaşadıklarını kendi ağızlarından dinleyin.

Soul Flyers ikilisi dağdan atlayarak başladıkları yolculukta gökyüzündeki bir uçağa iniş yaptı.

Soul Flyers ismiyle bilinen Fred Fugen ve Vince Reffet ikilisi, İsviçre'deki Jungfrau Dağı'nın tepesinden “BASE jump” yapmak ve wingsuit’leri sayesinde bir uçağa iniş yapmak istediler.

Bindikleri helikopter onları dağın zirvesine, yaklaşık 4.000 metre yüksekliğe götürdü. Bu sırada uçağın en doğru zamanlama ile pozisyon alması gerekiyordu. 2 dakika 45 saniye süren ve 3.200 metrelik serbest düşüş sonunda güvenli bir şekilde uçağa iniş yaptılar.

İkinci denemelerinde 45 derecelik bir açıyla pozisyon alan uçağa doğru yaklaşmaya başladılar. İkisi de bir kapısı açık ve içi yumuşak dolgu malzemesiyle kaplı uçağa doğru manevralarını yaptı. Hedeflerine ulaştıklarında Fugen şunları söyledi: “Aylar süren hazırlık, kuşku, stres, korku ve sonunda başardık!”

07 2019 - Süper Ay (Los Angeles, ABD)

1 dakika Süper Ay Red Bull Air Force, 2019 yılındaki Süper Ay kutlaması için Los Angeles şehir merkezine uçuyor.

LED ışıklarıyla donatılmış Jon DeVore, Mike Swanson ve Andy Farrington üçlüsü Los Angeles şehir merkezine uçuyorlar.

Takvimler 20 Mart 2019 tarihini gösterdiğinde Los Angeles semalarında tuhaf ışıklar görüldüğü rapor edildi. Bu bir roket miydi, kuyruklu yıldız mıydı, yoksa uzaylıların istilası mıydı? Hiçbiri. Jon DeVore, Mike Swanson ve Andy Farrington üçlüsü wingsuit tulumları ile helikopterden atlayıp Los Angeles şehir merkezine süzülürken yılın son Süper Ay’ına eşlik ettiler. Işıklarla bezeli wingsuit tulumları ve arkalarında bıraktıkları kıvılcımlar onları ulusal haberlere taşıdı.

Los Angeles’a taşındığımdan beri böyle bir şeyin hayalini kuruyordum. Hayatımdaki en iyi üç andan biriydi. Jon DeVore

08 2019 - Tepetaklak Helikopter (New York, ABD)

3 dakika New York'ta Helikopter Akrobasisi New York şehrini akrobasi pilotu Aaron Fitzgerald'ın helikopter numaraları eşliğinde izleyin.

Aaron Fitzgerald'ın New York City semalarında helikopterle yaptığı akrobasi gösterisi herkesi hayrete düşürdü.

Fizik kanunlarına meydan okuyan tek şey uçaklar değil. Bir pilot olan Aaron Fitzgerald, kullandığı helikopter ile hiçbir yerde görülemeyecek numaralar denemeyi planladı. Özgürlük Anıtı’ndan New York Limanı’na kadar her şeyi görmüş New York halkı bile şaşkına döndü ve Bo-105 helikopterinin akrobasi manevralarını kaydetmek için telefonuna sarıldı.

Dönüşler, yuvarlanmalar, öne ve arkaya taklalar... Aaron bunların hepsini Özgürlük Anıtı izlerken gerçekleştirdi. O güne dek her şeyi gördüğünü düşünen New Yorklular bile şaşkına döndüler ve bu akrobasi manevralarından oluşan etkileyici gösteriyi cep telefonları ile kayıt altına aldılar.

09 2020 - Marfa Işıkları (Teksas, ABD)

7 dakika Marfa Işıkları Atlayışı En iyi skydiver'ların Marfa Işıkları eşliğindeki gösterisini izleyin.

Dünya ünlü ve gizemli Marfa Işıkları fenomenine yeni bir yorum katıldı.

Teksas’taki Marfa şehri geceleri gökyüzündeki muhteşem ışık gösterileri ile bilinir. Bazıları bu ışıkları UFO olarak tanımlarken Amy Chmelecki, Jeff Provenzano ve Sean MacCormac üçlüsü bu gece fenomenini yeniden canlandırmayı çalıştı. Vücutları ışık şeritleriyle sarılı halde uçaktan atlayan sporcuların ayakkabılarından da kıvılcımlar çıkıyordu. Bu halleriyle Kaptan Marvel’ın gerçek hayattaki temsili gibiydiler ve en azından bir geceliğine Marfa Işıkları’nın gizemi de çözülmüş oldu.

10 2021 - Tunnel Pass (İstanbul, Türkiye)

2 dakika Tarihe Geçen Uçuş: Tunnel Pass

Dario Costa'nın 245 km/s ortalama hız ile iki tünelin içindne uçuşu havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı.

İtalyan akrobasi pilotu Dario Costa, uçuş kariyerinin ilk döneminden itibaren aynı şeyi hayal ediyordu. Bir tünelden kalkış yapmak ve ikinci bir tünelin içinden uçarak geçmek.

Bu hayal için her şeyin mükemmel olması gerekiyordu. İstanbul’daki Çatalca Tünelleri’nin her bir metresi dikkatle incelendi. Dario hem fizik okumuştu hem de lise seviyesinde aerodinamik eğitimi vermişti. Uçacağı hızı daha iyi anlayabilmek için bir yarış arabası ile 270 kilometre/saat hıza ulaşarak tünellerden geçti.

4 Eylül 2021 tarihinde hazırlıklar tamamlanmıştı. Costa gerginlik ve heyecan karışımı duygular içinde Zivko Edge 540 V2 uçağının kokpitine girdi ve “Kesinlikle korkuyorum.” dedi.

İkinci bir seçeneğim yoktu. Yaşadığım korku kendimi zorlamam için ihtiyacım olan şeydi. Dario Costa

Kalkışını gerçekleştirdi, sadece ileriye doğru hareket etmeye ve kanatları tünelin duvarlarını teğet geçer şekilde hızlanmaya başladı. İşin kolay kısmının burası olduğu ortaya çıkmıştı. Uçak havalandıktan sonra Dario bir sonraki tünele girebilmek için tekerleklerini yerden kesti. Uçak ikinci tünele yaklaşırken ortalama hız 245,07 kilometre/saat olarak ölçüldü.

10 saniyeliğine her şey aerodinamik, fizik, kaskatı eller ve gerilim karışımından ibaretti. Dario uçağı havada tuttu ve daha önce yarış arabasıyla geçtiği 2.260 metrelik tünele bu kez uçağıyla giriş yaptı. Tünelin sonundaki ışık göründüğünde başarıya ulaştığını anlamıştı. Gün ışığına ulaştığında ise gökyüzüne havalandı ve tünellerin üstünde daireler çizmeye başladı. Heyecanını ve ne kadar rahatladığını telsizden “Eveeet!” diye bağırarak dile getiren Dario, yerden sadece birkaç metre yükseklikte havacılık tarihine adını yazdırmış oldu.

11 Sıradaki: 24 Nisan 2022 – Plane Swap (Arizona, ABD)

Plane Swap'ı Kaçırma © Red Bull

Şimdi sırada Aikins ve Farrington ikilisinin gösterisi var. Bu etkinlik için özel olarak hazırlanan uçaklarıyla havalanacaklar, dalış pozisyonuna geçecekler, uçaklarından atlayacaklar, gökyüzünde süzülecekler, birbirlerinin uçağına binecekler ve uçuşa devam edecekler...

Bu eşsiz anları kaçırmamak için takipte kal. İki uçak, iki paraşütçü ve tek bir deneme hakkı. Plane Swap canlı yayını , 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan geceyarısı 02:00 itibariyle Red Bull TV'de olacak.