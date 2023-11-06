Red Bull Home Ground’un Şampiyonu Fnatic

Dünyanın en iyi VALORANT takımlarını karşı karşıya getiren ve dördüncüsü bu yıl düzenlenen Red Bull Home Ground ’a Japonya’nın başkenti Tokyo ev sahipliği yaptı. Tarihi sumo arenası Ryōgoku Kokugikan’daki etkinlikte 100 Thieves, Cloud9, DRX, FENNEL, Fnatic, FUT Esports , SCARZ ve ZETA DIVISION şampiyonluk için mücadele etti.

wtcN üç gün boyunca tüm maçların canlı anlatımı yaptı © Suguru Saito / Red Bull Content Pool

Turnuvanın ilk aşamasındaki dört eşleşmede takımlar birer raunt üzerinden karşılaştı. Bu aşamanın galipleri bir üst turda eşleşip ikinci galibiyetlerini kovalarken, mağlupları ise “tamam mı devam mı” maçına çıktı. İkide iki yapan takımlar direkt yarı finale yükselirken, iki maçta bir galibiyet alanlar çeyrek finalde eşleşti.

Grup Aşaması

Takım Galibiyet Mağlubiyet Raunt Averaj FUT Esports 2 0 26/11 +15 Fnatic 2 0 26/15 +11 Cloud9 1 1 24/15 +9 DRX 1 1 21/23 -2 100 Thieves 1 1 16/20 -4 ZETA DIVISION 1 1 18/24 -6 SCARZ 0 2 17/26 -9 FENNEL 0 2 12/26 -14

Yarı finalin ilk eşleşmesi ikide iki yapan FUT Esports ile çeyrek finalde ZETA Division’ı 2:1 ile elemeyi başaran Cloud9 arasındaydı. Sunset’teki ilk maçı Cloud9 domine etti ve 13:4 kazandı. Lotus’taki çekişmeli geçen maçı 13:9 FUT Esports kazandı. İlk finalistin belirlendiği Haven’daki maçın galibi ise 13:10 ile Cloud9 oldu.

Yarı finalde FUT Esports'un en etkili oyuncusu MrFaliN'di © Jason Halayko / Red Bull Content Pool Turnuvanın yıldızlarından Cloud9 oyuncusu OXY © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

Yarı finalin ikinci eşleşmesi ikide iki yapan bir diğer takım Fnatic ile çeyrek finalde 100 Thieves'i 2:0 yenen DRX arasındaydı. Diğer yarı final eşleşmesinin aksine Fnatic ile DRX arasındaki maç çekişmeden uzaktı. Breeze'deki ilk maçı 13:3 ve Ascent'teki ikinci maçı 13:4 kazanan Fnatic adını finale yazdıran ikinci takım oldu.

Fnatic'in İngiliz oyuncusu Jake "Boaster" Howlett © Stephanie Lindgren / Red Bull Content Pool Yarı finalde DRX'in en etkili oyuncusu BuZz'dı © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

Red Bull Home Ground Dünya Finali’nde Kuzey Amerika temsilcisi Cloud9 ve Avrupa temsilcisi Fnatic karşı karşıya geldi. Final “best-of-five” formatında oynandı ve büyük çekişmeye sahne oldu. Fnatic ilk maç sonunda 1:0 öne geçtiği, ardından iki maç üst üste kaybedip 1:2 geriye düştüğü finalde geri dönerek 3:2 kazanmayı bildi .

Fnatic'in kupa ile zafer pozu © Stephanie Lindgren / Red Bull Content Pool

Red Bull Home Ground 2023 Dünya Finali

Cloud9 7:13 Fnatic [Bind]

Cloud9 13:9 Fnatic [Breeze]

Cloud9 13:9 Fnatic [Ascent]

Cloud9 8:13 Fnatic [Lotus]

Cloud9 5:13 Fnatic [Haven]