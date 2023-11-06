Bir Oyun Daha
© Jason Halayko / Red Bull Content Pool
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Red Bull Home Ground’un Şampiyonu Fnatic
VALORANT’ın en prestijli sezon dışı turnuvalarından Red Bull Home Ground’un bu yılki şampiyonu Fnatic oldu.
Dünyanın en iyi VALORANT takımlarını karşı karşıya getiren ve dördüncüsü bu yıl düzenlenen Red Bull Home Ground’a Japonya’nın başkenti Tokyo ev sahipliği yaptı. Tarihi sumo arenası Ryōgoku Kokugikan’daki etkinlikte 100 Thieves, Cloud9, DRX, FENNEL, Fnatic, FUT Esports, SCARZ ve ZETA DIVISION şampiyonluk için mücadele etti.
Turnuvanın ilk aşamasındaki dört eşleşmede takımlar birer raunt üzerinden karşılaştı. Bu aşamanın galipleri bir üst turda eşleşip ikinci galibiyetlerini kovalarken, mağlupları ise “tamam mı devam mı” maçına çıktı. İkide iki yapan takımlar direkt yarı finale yükselirken, iki maçta bir galibiyet alanlar çeyrek finalde eşleşti.
Grup Aşaması
Takım
Galibiyet
Mağlubiyet
Raunt
Averaj
FUT Esports
2
0
26/11
+15
Fnatic
2
0
26/15
+11
Cloud9
1
1
24/15
+9
DRX
1
1
21/23
-2
100 Thieves
1
1
16/20
-4
ZETA DIVISION
1
1
18/24
-6
SCARZ
0
2
17/26
-9
FENNEL
0
2
12/26
-14
Yarı finalin ilk eşleşmesi ikide iki yapan FUT Esports ile çeyrek finalde ZETA Division’ı 2:1 ile elemeyi başaran Cloud9 arasındaydı. Sunset’teki ilk maçı Cloud9 domine etti ve 13:4 kazandı. Lotus’taki çekişmeli geçen maçı 13:9 FUT Esports kazandı. İlk finalistin belirlendiği Haven’daki maçın galibi ise 13:10 ile Cloud9 oldu.
Yarı finalin ikinci eşleşmesi ikide iki yapan bir diğer takım Fnatic ile çeyrek finalde 100 Thieves'i 2:0 yenen DRX arasındaydı. Diğer yarı final eşleşmesinin aksine Fnatic ile DRX arasındaki maç çekişmeden uzaktı. Breeze'deki ilk maçı 13:3 ve Ascent'teki ikinci maçı 13:4 kazanan Fnatic adını finale yazdıran ikinci takım oldu.
Red Bull Home Ground Dünya Finali’nde Kuzey Amerika temsilcisi Cloud9 ve Avrupa temsilcisi Fnatic karşı karşıya geldi. Final “best-of-five” formatında oynandı ve büyük çekişmeye sahne oldu. Fnatic ilk maç sonunda 1:0 öne geçtiği, ardından iki maç üst üste kaybedip 1:2 geriye düştüğü finalde geri dönerek 3:2 kazanmayı bildi.
Red Bull Home Ground 2023 Dünya Finali
- Cloud9 7:13 Fnatic [Bind]
- Cloud9 13:9 Fnatic [Breeze]
- Cloud9 13:9 Fnatic [Ascent]
- Cloud9 8:13 Fnatic [Lotus]
- Cloud9 5:13 Fnatic [Haven]