Red Bull Home Ground 2024'te Şampiyon T1

Rekabetçi espor dünyasının en popüler oyunlarından VALORANT için beşincisi bu yıl düzenlenen Red Bull Home Ground turnuvasında dünya finali sona erdi. Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yaptığı dünya finali etkinliğinde dünyanın en iyi VALORANT takımlarının yanı sıra FUT Esports da şampiyonluk için mücadele etti.

FUT Esports, uluslararası play-in aşamasını ilk iki sırada tamamladı © Marius Faulhaber

Red Bull Home Ground Dünya Finali'ne Fnatic, FOKUS, Karmine Corp ve Team Heretics davetli olarak katıldı. Kuzey Amerika elemesi galibi Cloud9, Asya-Pasifik elemesi galibi T1 ve uluslararası play-in'i ilk iki sırada tamamlayan FUT Esports ile G2 Esports etkinliğin son katılımcıları olarak Berlin'deki mücadeleye dahil oldu.

Dünya Finali mücadelesi Swiss Stage ile başladı ve T1, Cloud9, G2 Esports, FUT Esports ilk dört sırayı elde etti. FUT Esports ilk maçında T1'a 13:7 yenilirken, ikinci maçında Karmine Corp'u 13:5 mağlup etti. Son maçtaki rakibi Team Heretics sağlık sorunları nedeniyle maçtan çekilince FUT Esports playoff turuna yükseldi.

T1 final için sahneye giderken taraftarları selamlıyor © Marius Faulhaber Cloud9 alkışlar eşliğinde sahneye çıkıyor © Marius Faulhaber

Yarı finalde Cloud9, G2 Esports'u 2:0 (13:5 13:4) mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu. Diğer yarı final eşleşmesinde ise T1, FUT Esports'u 2:1 (13:5 3:13 13:10) yenerek Cloud9'ın finaldeki rakibi oldu. Finalde Cloud9'ı 3:1 (13:10 8:13 13:8 13:6) yenmeyi başaran T1, Berlin'den şampiyonluk kupası ile ayrıldı.