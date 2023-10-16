Şampiyon FUT Esports Yeniden Tokyo’da

Şov maçının ardından sıra gecenin en çok beklenen anına, yani final maçına geldi. FUT Esports ile FOKUS, Red Bull Home Ground’da yer alacak son takım olmak için

“best-of-five” formatındaki final maçında

yerlerini aldı. Grup aşamasındaki maç büyük çekişmeye sahne olmuştu ve FUT Esports’un 16:14 üstünlüğü ile sona ermişti. Bu maçta farklı olan ise MrFalin'in yerini takımın koçu GAIS’in almasıydı.