Bir Oyun Daha
© Barış Acarlı
Bir Oyun Daha
Şampiyon FUT Esports Yeniden Tokyo’da
Red Bull Home Ground EMEA Elemeleri’nde şampiyon olan FUT Esports, VALORANT Champions Tour: Masters’ın ardından bir kez daha Tokyo’ya gidiyor.
VALORANT’ta sezon dışının en prestijli ve dikkat çekici turnuvalarından biri olan Red Bull Home Ground, dördüncü kez düzenleniyor ve etkinliğe Japonya’nın başkenti Tokyo ev sahipliği yapıyor. Sekiz takımın karşı karşıya geleceği etkinlikte yer alacak son takım ise İstanbul’daki Red Bull Home Ground EMEA Elemeleri sonunda belirlendi ve oynadığı tüm maçlardan galip ayrılan FUT Esports şampiyonluğa ulaştı.
01
Grup Aşaması
Red Bull Home Ground EMEA Elemeleri’nde FUT Esports’un dışında FOKUS, G2 Gozen ve Team Heretics yer aldı. Özellikle G2 Gozen’in katılımı elemeleri çok daha çekici ve renkli hale getirirken, format gereği tüm takımlar birbiriyle birer kez karşı karşıya geldi. Cumartesi günü birer maç üzerinden oynanan grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar pazar günü Tokyo bileti için mücadele edecekti.
Grup Maçları
- FUT Esports 13:6 Team Heretics
- G2 Gozen 4:13 FOKUS
- Team Heretics 13:0 G2 Gozen
- FOKUS 14:16 FUT Esports
- FOKUS 15:13 Team Heretics
- G2 Gozen 5:13 FUT Esports
Puan Durumu
- FUT Esports 3-0
- FOKUS 2-1
- Team Heretics 1-2
- G2 Gozen 0-3
02
Şov Maçı
FUT Esports ile FOKUS arasındaki final maçı öncesinde espor ve oyun yayıncılığı dünyasının birbirinden ünlü isimleri şov maçında karşı karşıya geldi. Maçla ilgili ilginç detaylardan biri de kimin hangi ajanı seçeceğine seyirci oyları ile karar verilmesi oldu. Oylama sonrası herkes ajanını alırken, büyük çekişmeye sahne olan maç 15:13 sona erdi. Kimin nasıl performans sergilediğini merak ediyor musun?
Team Root (13)
- Çiğdem "cigdemT" Türk 16K / 22D
- Emir "Alfajer" Beder 24K / 21D
- Ferit "wtcN" Karakaya 19K / 21D
- Mahzad "Mahluna" Kiani 15K / 23D
- Özgür "root" Alagül 20K / 23D
Team Vlad (15)
- 2xCIV 24K / 16D
- Berke "Vlad" Kantürk 18K / 21D
- Eylül Adıgüzel 11K / 24D
- Fibi "xFibii" Pfeiffer 21K / 18D
- Jakub "Kuba" Dogan 36K / 15D
03
Final Maçı
Şov maçının ardından sıra gecenin en çok beklenen anına, yani final maçına geldi. FUT Esports ile FOKUS, Red Bull Home Ground’da yer alacak son takım olmak için “best-of-five” formatındaki final maçında yerlerini aldı. Grup aşamasındaki maç büyük çekişmeye sahne olmuştu ve FUT Esports’un 16:14 üstünlüğü ile sona ermişti. Bu maçta farklı olan ise MrFalin'in yerini takımın koçu GAIS’in almasıydı.
Ascent haritasında oynanan ilk maça FOKUS daha iyi başladı ve ilk yarıyı 8:4 önde tamamlamayı başardı. Dengeli başlayan ikinci yarıda skor 10:6’ya geldikten sonra FUT Esports’un geri dönüşü başladı ve maçın sonuna 11:11 eşitlikle girildi. Bir sonraki raundu kazanan FOKUS avantajı ele geçirdi ve galibiyete çok yaklaştı ancak FUT Esports üst üste üç raunt alarak maçtan 14:12 galip ayrılmayı başardı.
Bind haritasında oynanan ikinci maça FUT Esports fırtına gibi başladı ve 4:0’lık seri yakaladı. FOKUS sonraki raundu alsa da FUT Esports skoru 7:1’e getirmeyi başardı. Bu kez de FOKUS geri dönüşe imza atarak 7:7 ile maça dengeyi getirdi. Dengeyi bozan FUT Esports olsa da maçın devamı yine heyecanlı geçti. Skor 12:9’a geldikten sonra FOKUS iki raund kazansa da maçın galibi 13:11 ile FUT Esports oldu.
Sunset haritasında oynanan üçüncü maça FUT Esports yine çok iyi başladı ve üst üste üç raunt kazandı. FOKUS’un aldığı ilk raunddan sonra skor 6:1’e gelirken, FUT Esports farkı maç boyunca korudu. Maçın sonuna doğru FOKUS’un direnci düşmeye başladı ve skor 11:5 olduktan sonra FUT Esports ile Tokyo bileti arasında sadece iki raunt vardı. FOKUS üst üste iki raunt alsa da FUT Esports maçı 13:7 kazandı.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu Mehmet Yapız "cNed" İpek ve Eray "yetujey" Budak ile takviye eden FUT Esports, katıldığı bu ilk turnuvadan zaferle ayrılmış oldu. Takımın bundan sonraki ilk hedefi 3-4-5 Kasım tarihlerinde Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı Red Bull Home Ground’da zafere ulaşmak. Ana turnuvada FUT Esports’un rakipleri 100 Thieves, Cloud9, DRX, FENNEL, Fnatic, SCARZ ve ZETA DIVISION olacak.