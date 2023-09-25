Red Bull Home Ground Geri Döndü!

Dünyanın en iyi VALORANT takımlarını karşı karşıya getiren Red Bull Home Ground dördüncü kez düzenleniyor . 3 - 5 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı etkinlikte sekiz takım mücadele edecek. Bu takımlardan yedisi belli, son takım ise İstanbul’daki Red Bull Home Ground EMEA Elemeleri’nde belirlenecek.