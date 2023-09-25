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Red Bull Home Ground Geri Döndü!
VALORANT’ın en prestijli sezon dışı turnuvalarından biri olan Red Bull Home Ground geri döndü. Üstelik etkinliğin EMEA Elemeleri’ne İstanbul ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın en iyi VALORANT takımlarını karşı karşıya getiren Red Bull Home Ground dördüncü kez düzenleniyor. 3 - 5 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı etkinlikte sekiz takım mücadele edecek. Bu takımlardan yedisi belli, son takım ise İstanbul’daki Red Bull Home Ground EMEA Elemeleri’nde belirlenecek.
Red Bull Home Ground’da yerini ayırtan takımlar ABD'den son Red Bull Home Ground şampiyonu 100 Thieves ile final maçında mağlup olan Cloud9, Büyük Britanya'dan Fnatic, Güney Kore'den DRX, Japonya'dan SCARZ, ZETA DIVISION ve Japonya Elemeleri’nden gelen FENNEL. Şimdi geriye EMEA Elemeleri ile son takımın belirlenmesi kaldı.
EMEA Elemeleri, 14 - 15 Ekim’de İstanbul’un tarihi dokusu ile buluşacak. Avrupa’nın en iyi takımlarından dördü İstanbul’daki Grand Pera’da kozlarını paylaşacak ve iki gün sürecek etkinlik sonunda bir takım Tokyo biletinin sahibi olacak. Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak etkinlik yerinde de takip edilebilecek.
Red Bull Home Ground EMEA Elemeleri’ne dair tüm detayları, ilerleyen günlerde yapılacak takım duyurularını ve dahasını etkinlik sayfasından takip edebilirsin.