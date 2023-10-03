Bir Oyun Daha
© Joe Brady / Red Bull Content Pool
Espor
Red Bull Home Ground’da Önceki Yıllarda Ne Olmuştu?
Kendine has formatı ile VALORANT'a ayrı bir hava katan Red Bull Home Ground'un önceki yıllarında neler olduğunu öğrenmek ister misin?
VALORANT, son yıllarda rekabetçi espor sahnesinin en önemli oyunlarından biri haline geldi. Üç yıldır düzenlenen Red Bull Home Ground ise alışılagelen VALORANT mücadelesine farklı bir hava katıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve finaline 3 - 5 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı turnuvanın geçmişini kısaca bir hatırlatalım istedik.
Red Bull Home Ground #1
Red Bull Home Ground’un ilk edisyonu 2021 yılında online olarak gerçekleştirildi. Sekiz takımın karşı karşıya geldiği final etkinliğine yedi takım davetli olarak katıldı. Son takımı belirlemek içinse 20 takımın yer aldığı ve iki aşamadan oluşan bir eleme turnuvası düzenlendi. Bu turnuvada tüm rakiplerine üstünlük sağlayan FrenzyGoKill final biletini alan takım olmuştu.
28 - 31 Ocak arasındaki sekizli finalde FrenzyGoKill, FUT Esports, G2 Esports, Guild Esports, Monkey Business, Ninjas in Pyjamas, SUMN FC, Team Liquid yer aldı. Eleme usulü oynanan turlar sonunda G2 Esports ve Team Liquid finale kalırken, büyük çekişmeye sahne olan final maçını iki kez geriye düşmesine rağmen 3:2’lik skorla G2 Esports kazandı ve ilk şampiyon olmayı başardı.
Red Bull Home Ground #2
G2 Esports’un şampiyon olduğu Red Bull Home Ground büyük ilgi görünce turnuva 2021 yılında ikinci kez düzenlendi. Üstelik format final etkinliğinde sekiz yerine 16 takım yer alacak şekilde güncellendi. Bu takımlardan 15’i davetli statüsünde finale katılırken, son takımın belirleneceği sekizli eleme turnuvasının galibi ise ilk turnuvanın davetlilerinden Ninjas in Pyjamas oldu.
İngiltere’nin Londra şehrinde yer alan Red Bull Gaming Sphere’ın ev sahipliği yaptığı final etkinliğinde 16 takım dörderli dört gruba ayrıldı. Aralarında FUT Esports’un da yer aldığı sekiz takım gruplarını ilk iki sırada bitirmeyi başarıp bir üst tura çıkarken, ilk turnuvanın finalinde G2 Esports’a yenilen Team Liquid bu kez finalde Acend’i 3:1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Red Bull Home Ground #3
Red Bull Home Ground heyecanı üçüncü kez 2022 yılında yaşandı. Final aşaması bir kez daha sekiz takım için planlandı ve altı takım direkt olarak finale davet edildi. Yedinci takımı belirleyecek EMEA Elemeleri’ni kazanan BIG turnuvaya katılamayınca yerini davetli olarak Team Heretics aldı. Sekizinci takım ise sekizli Türkiye elemelerini zirvede tamamlayan FUT Esports oldu.
Finalde rota bir kez daha İngiltere oldu ve turnuvaya Manchester’daki Victoria Warehouse ev sahipliği yaptı. İlk aşamada takımlar dörderli iki grupta yer adı ve grup liderleri direkt yarı finale yükseldi. Grup ikincileri ve üçüncüleri arasında oynanan maçlar diğer yarı finalistleri belirlerken, 100 Thieves ve Cloud9 arasındaki final maçını 3:0’lık skorla 100 Thieves kazandı.
Şimdi sırada dördüncü Red Bull Home Ground var ama öncesinde İstanbul'da EMEA Elemeleri heyecanı yaşanacak. 14 - 15 Ekim'deki etkinliğin detaylarını öğrenmek için buraya tıkla!