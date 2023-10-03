Red Bull Home Ground’da Önceki Yıllarda Ne Olmuştu?

ise alışılagelen VALORANT mücadelesine farklı bir hava katıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve finaline 3 - 5 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı turnuvanın geçmişini kısaca bir hatırlatalım istedik.

VALORANT, son yıllarda rekabetçi espor sahnesinin en önemli oyunlarından biri haline geldi. Üç yıldır düzenlenen Red Bull Home Ground ise alışılagelen VALORANT mücadelesine farklı bir hava katıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve finaline 3 - 5 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı turnuvanın geçmişini kısaca bir hatırlatalım istedik.

VALORANT, son yıllarda rekabetçi espor sahnesinin en önemli oyunlarından biri haline geldi. Üç yıldır düzenlenen Red Bull Home Ground ise alışılagelen VALORANT mücadelesine farklı bir hava katıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve finaline 3 - 5 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı turnuvanın geçmişini kısaca bir hatırlatalım istedik.