Red Bull Home Ground’da şampiyon G2 Esports oldu!
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Profesyonel Valorant oyuncularının karşı karşıya geldiği Home Ground by Red Bull turnuvası sona erdi.
itibarıyla yayında
28 - 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen ve Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanan Home Ground by Red Bull turnuvasında Avrupa’nın en iyi takımları mücadele etti. Turnuvaya Türkiye’den Futbolist’in de yer aldığı yedi takım özel davetiyeyle katıldı. Sekizinci takımın belirleneceği elemelerde 16 takım boy gösterdi ve çeyrek finale kalan dört takım BIG, DfuseTeam, FrenzyGoKill, Oxygen Esports dörtlüsü ile eşleştirildi. Sekiz takımlı bu mücadelenin galibi ise FrenzyGoKill oldu.
Home Ground by Red Bull, alışılagelen Valorant turnuvalarından farklı bir formata sahipti. Eşleşen takımlardan “ev sahibi” olacakları birer harita seçmeleri istendi ve ilk iki maç bu haritalarda oynandı. Takımlardan biri hem kendi haritasında, hem de rakibinin seçtiği haritada galip gelirse 2:0’lık skorla direkt olarak tur atlayacaktı. İki maç sonunda eşitlik bozulmadığı takdirde ise klasik “best-of-five” formatında maçlara devam edilecekti ve üç galibiyet alan takım zafere ulaşacaktı.
Çeyrek finalde G2 Esports, Team Liquid ve SUMN FC rakiplerini 2:0’lık sonuçlarla rahat şekilde alt ederken, Futbolist seçtiği Split haritasındaki maçı kazanmasına rağmen Ninjas In Pyjamas’a 3:1 yenilerek turnuvaya veda etti. Yarı finalde Ninjas In Pyjamas’ı 3:1 ile geçen G2 Esports ve SUMN FC’yi 3:2 ile geçen Team Liquid finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan final maçını ise 3:2’lik skorla G2 Esports kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve 10.000£’luk para ödülünün sahibi oldu.
- G2 Esports 12:14 Team Liquid | Icebox
- G2 Esports 13:6 Team Liquid | Split
- G2 Esports 11:13 Team Liquid | Haven
- G2 Esports 13:3 Team Liquid | Bind
- G2 Esports 13:10 Team Liquid | Ascent