Red Bull Home Ground’da şampiyon G2 Esports oldu!

Çeyrek finalde G2 Esports, Team Liquid ve SUMN FC rakiplerini 2:0’lık sonuçlarla rahat şekilde alt ederken, Futbolist seçtiği Split haritasındaki maçı kazanmasına rağmen Ninjas In Pyjamas’a 3:1 yenilerek turnuvaya veda etti. Yarı finalde Ninjas In Pyjamas’ı 3:1 ile geçen G2 Esports ve SUMN FC’yi 3:2 ile geçen Team Liquid finale yükseldi.

Büyük çekişmeye sahne olan final

maçını ise 3:2’lik skorla G2 Esports kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve 10.000£’luk para ödülünün sahibi oldu.