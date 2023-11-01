Red Bull Home Ground'da İzlenmesi Gereken Takımlar

Son olarak VCT 2023: LOCK//IN São Paulo'da yer aldılar ve Fnatic ile eşleşene kadar yollarına devam ettiler. Haliyle iki takım arasındaki rekabet Tokyo'da da dikkat çekici olacaktır. 100 Thieves

'u Cloud9'a karşı aldığı net galibiyetle kazanmıştı, bu nedenle diğer tüm takımlar onları zirveden indirmek için ayrıca motiveler.