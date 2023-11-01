Bir Oyun Daha
© Mark Roe/Red Bull Content Pool
Espor
Red Bull Home Ground'da İzlenmesi Gereken Takımlar
Dünyanın en iyi VALORANT takımlarından sekizi büyük bir mücadele için Japonya'da buluşuyor. Red Bull Home Ground'da takip edilmesi gereken takımları mercek altına aldık.
Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse Red Bull Home Ground, VALORANT espor sahnesinin en önemli sezon dışı turnuvalarından biri. Dördüncü kez düzenlenen turnuvaya bu yıl Japonya'nın başkenti Tokyo ev sahipliği yapıyor. Avrupa, Asya ve Amerika temsilcilerinin yer aldığı turnuvanın takip edilmesi gereken takımlarına beraber göz atalım.
01
Fnatic
Birleşik Krallık merkezli espor organizasyonunu herhangi bir sosyal medya hesabından takip eden herkesin kabul edeceği üzere, Fnatic espor dünyasının en eğlenceli takımlarından biri. Karizmatik oyun içi lideri Jake “Boaster” Howlett tarafından yönetilen Fnatic, VALORANT'ın sadece en yetenekli takımlardan biri değil, aynı zamanda en eğlenceli takımlardan biri.
VCT 2023: Masters Tokyo ve VCT 2023: LOCK//IN São Paulo gibi turnuvalarda mutlu sona ulaşamasalar da takım üyeleri hayranlarını eğlendirmek için K-pop dansları ve serbest stil rap performansları sergilemekten geri kalmıyorlar.
Takımın en dikkat çeken isimlerinden biri de Leo “Leo” Jannesson. São Paulo'daki turnuvada müthiş bir performans sergilemiş ve finallerin en değerli oyuncusu seçilmişti. Red Bull Home Ground 2023'te gelecek vaat eden bu oyuncuyu dikkatli izleyin.
02
DRX
Güney Kore temsilcisi DRX, Asya'nın en iyi VALORANT takımlarından biri. VALORANT sahnesine 2022 yılında adım attıklarından beri, VCT 2022: Korea Challengers turnuvasının her iki aşamasında da birinci olarak iddialarını ortaya koydular.
Kim “stax” Gu-taek liderliğindeki takım bugüne kadar uluslararası bir turnuvada zirveye çıkma başarısı gösteremedi ancak Red Bull Home Ground'da bu durumu değiştirmek için her şeylerini vereceklerine şüphe yok.
03
100 Thieves
Kuzey Amerika'nın ilk VALORANT takımlarından biri olan 100 Thieves, zirve yürüyüşünü hız kesmeden sürdürdü. Matthew “Nadeshot” Haag tarafından kurulan ve 2020 yılındaki kuruluşundan bu yana aktif olan takım, bölgesel turnuvalarda adından söz ettirdikten sonra uluslararası turnuvalarda da ortalama başarılar elde etti.
Son olarak VCT 2023: LOCK//IN São Paulo'da yer aldılar ve Fnatic ile eşleşene kadar yollarına devam ettiler. Haliyle iki takım arasındaki rekabet Tokyo'da da dikkat çekici olacaktır. 100 Thieves geçen yılki Red Bull Home Ground'u Cloud9'a karşı aldığı net galibiyetle kazanmıştı, bu nedenle diğer tüm takımlar onları zirveden indirmek için ayrıca motiveler.
04
Cloud9
Red Bull Home Ground 2022 kupasının 100 Thieves tarafından ellerinden alınmasının ardından, ABD temsilcisi Cloud9 bu yıl rövanş için sahada olacak. Tecrübeli oyuncu Anthony “Vanity” Malaspina liderliğindeki takım, yayıncı Erick “Xeppaa” Bach'ı ve eski profesyonel Counter-Strike: Global Offensive oyuncusu Maxim “wippie” Shepelev'i kadrosunda barındırıyor.
Kendine has oyun tarzı ile dikkat çeken yeni transfer Francis “OXY” Hoang'ı izlemek de ayrıca ilgi çekici olacaktır. TEN Valorant Global Invitational finalinde Cloud9 ile DRX karşı karşıya gelmişti ve Tokyo'da eşleşmeleri halinde rövanş niteliğindeki maç mutlaka izlenmeli.
05
FENNEL
Ev sahibi avantajına sahip takımlardan biri, Red Bull Home Ground'a katılabilmek için Japonya Elemeleri'nde mücadele eden ve ülkenin en iyi takımlarını mağlup eden FENNEL. Yükselen yıldızlar ve J-pop havalı oyuncular ile dolu bir kadroya sahip takım, kısa süre önce Daichi “Derialy” Doi ve Kento “GON” Hara olmak üzere iki yeni oyuncuyu bünyesine kattı. 20 yaşındaki bu ikili, oyun içi lider Hikaru “CLZ” Mizutani, SyouTa ve Yuto “Xdll” Mizomori ile takımı tamamlıyor.
06
FUT Esports
Red Bull Home Ground'a EMEA Elemeleri şampiyonluğu ile katılan FUT Esports, bu yılki turnuvada Türkiye'yi temsil edecek. Takımın elemelerdeki performansı ve rakiplerine (G2 Gozen, Team Heretics, FOKUS) kurduğu üstünlük oldukça dikkat çekiciydi. FUT, yenilenen kadrosuyla turnuvanın sürpriz takımı olma potanyesiyeline sahip.
FUT Esporst'un maçlarında gözünüzü Doğukan “qRaxs” Balaban'dan ayırmayın çünkü her an müthiş bir geri dönüşe imza atabilir. Açık sözlülüğü ile ünlü ve tutkusunu ortaya koymaktan çekinmeyen Eray “GAIS” Sarıkaya'yı da raunt aralarında takip etmek gerekiyor.
Birbirinden iddialı takımların Red Bull Home Ground 2023 şampiyonluk mücadelesini, 3-5 Kasım'da Red Bull oyuncusu Ferit "wtcN" Karakaya'nın Twitch kanalından takip edebilirsin. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen maçları kaçırmak istemezsin!