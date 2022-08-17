Red Bull Home Ground'da Türkiye'yi Hangi Takım Temsil Edecek?

Detaylara geçmeden önce Red Bull Home Ground’un nasıl bir turnuva olduğunu hatırlamakta fayda var. Bu turnuvayı özel kılan detay, her maç öncesi takımların birer haritayı

“kendi evi”

olarak seçmesi. Her iki haritadaki maçı kazanan takım eşleşmenin galibi olurken, eşitlik durumunda ise best-of-five’a gidiliyor.