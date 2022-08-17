Red Bull Home Ground'da Türkiye'yi Hangi Takım Temsil Edecek?

Bir Oyun Daha
Red Bull Home Ground heyecanı geri dönüyor! Dünyanın en iyi ve en iddialı espor takımlarının davetli olduğu etkinlik bu yıl 9 - 11 Aralık'ta bir kez daha İngiltere'de düzenlenecek. Sekiz takımın yer alacağı etkinlikte Türkiye'yi temsil edecek takım ise 25 - 28 Ağustos'taki maçlar sonunda belli olacak.
01
Red Bull Home Ground nedir?
Detaylara geçmeden önce Red Bull Home Ground’un nasıl bir turnuva olduğunu hatırlamakta fayda var. Bu turnuvayı özel kılan detay, her maç öncesi takımların birer haritayı “kendi evi” olarak seçmesi. Her iki haritadaki maçı kazanan takım eşleşmenin galibi olurken, eşitlik durumunda ise best-of-five’a gidiliyor.
Bu yıl ilk kez Kuzey Amerika'dan takımların da yer alacağı Red Bull Home Ground için Avrupa’da açık eleme etkinliği ve Türkiye’de ise kapalı eleme etkinliği düzenlenecek. Türkiye VALORANT sahnesinin en iyi ve en iddialı espor takımları Manchester’a giden bileti kapmaya çalışacak.
Geçen yılki Red Bull Home Ground’da takımı Acend ile boy gösteren, finale kadar yükselen ve en değerli oyuncu seçilen Red Bull oyuncusu Mehmet Yağız “cNed” İpek etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Geçen yıl Red Bull Home Ground’da olmak bizim için çok eğlenceliydi. Bu yıl için hem ben hem de takımım hazırız.”
7 dakika
Esports Unfold: Mehmet Yağız "cNed" İpek
VALORANT Champions Tour 2021 şampiyonluğunu Acend'le kazanan cNed'in hikayesi.
02
Red Bull Home Ground Türkiye elemesinin detayları neler?
Red Bull Home Ground’un Türkiye ayağında sekiz takım birincilik mücadelesi verecek. Takımlar ilk olarak 25 - 26 Ağustos’ta dörderli iki grupta kozlarını paylaşacak, ilk iki sırayı alanlar 27 Ağustos’ta çapraz eşleşmede karşı karşıya gelecek ve galip gelenler 28 Ağustos’ta final maçına çıkacak. Peki bu takımlar kimler mi?
- Dark Passage Esports Club
- Fire Flux Esports
- Galakticos
- Galatasaray Espor
- Team Lixa Esports
- Thunderbolts Gaming
03
Red Bull Home Ground maçlarını nasıl takip edebilirim?
Red Bull Home Ground’un Türkiye elemesi maçları Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak. 25 ve 26 Ağustos’taki grup maçlarını, 27 Ağustos’taki yarı final eşleşmelerini ve 28 Ağustos’taki finali bu sayfadan da takip edebilirsin.