Red Bull Homerun'da Kazananlar Belli Oldu

Yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkununu bir araya getiren Red Bull Homerun , Türkiye’nin en keyifli pistlerinden biri olan Uludağ , Kuşaklıkaya Pisti ’nde kayak ve snowboard olmak üzere iki kategoride düzenlendi. 2020 yılının ardından bir kez daha Türkiye’de düzenlenen organizasyon, adrenalini yeniden doruklara çıkardı.

Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı organizasyonda, zafere ulaşabilmek için kıyasıya bir mücadele verildi. Red Bull Homerun'a 217 kişi katılırken, kazanan isimler sürpriz ödüllere sahip oldu.

Kadınlar kayak kategorisinde Hande Cumbul ilk sırayı alırken Ezgi Genç ikinci, Betül Kalın da üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ali Gölpınarlı birinci oldu. Onu ikinci sırada yer alan Onur Kılıç takip ederken, üçüncülük ise Mert Şıpar 'ın oldu.

Kadınlar snowboard'da Gülşah Güğül birinci, Birsu Ayda Eren ikinci, Begüm Duyguluer ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde Kerem Gürdal ilk sırayı elde etmeyi başarırken, Ferhat Tekinalp ikinci, Umut Avcı da üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en eğlenceli yarışı © Yiğit Akbıyık

Red Bull Homerun’a ilk kez katıldığını söyleyen erkekler kayak kategorisi birincisi Ali Görpınarlı , ‘‘Red Bull Homerun’ı bu sene fark ettim. Bu tür yarışlar için yaşım biraz geçkin ama eski yıllarda da bu tür yarışlara katılıyordum. Aynı heyecanı yine yaşamak istedim. Oğlum da kayak yarışmalarında yarışıyor. Red Bull Homerun çok heyecanlı geldi. Bir arkadaşımla beraber katıldık. Güzel bir rekabet ortamı vardı. Yarışın ilginç tarafı benim için koşmaktı. Kazanmak çok güzel oldu, her sene olsa katılırım’’ diye konuştu.

Kadınlar kategorisi birincisi Hande Cumbul ise ‘‘2020’de de Red Bull Homerun’a katılmıştım. Bu organizasyonu festival havasında görüyorum. Bu tür etkinliklerin kayak merkezlerinde yapılıyor olması, insanların bu spora gönül vermesini sağlıyor. Hem koşu var hem kayak var. Hedefim tabii ki de birinci olmaktı. Ama esas önemli olan başlayıp, bitirmekti. Herkes çok centilmence yarıştı. Tüm sponsorlara çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Red Bull Homerun'da podyum pozu © Barış Acarlı

2020 yılında Kartalkaya’da düzenlenen Red Bull Homerun’da da birinci olduğunu söyleyen kadınlar snowboard birincisi Gülşah Güğül , ‘‘Red Bull Homerun’a daha önce Kartalkaya’da da katılmıştım. Orada da birinci olmuştum. Bu ikinci birinciliğim oldu. Snowboard’u amatör olarak yapıyorum. 23 yaşından sonra bu spora başladım. O yüzden bu tarz yarışmalara katılmak beni çok mutlu ediyor. Bu organizasyon için Red Bull’a çok teşekkür ederim. Sonradan başlayanlar için bu tarz yarışmalar çok keyifli oluyor’’ diye konuştu.

Erkekler snowboard birincisi olan Kerem Gürdal da ‘‘Red Bull Homerun’a ilk defa katılıyorum. Heyecanlı bir yarış oldu. Beni en çok zorlayan koşu kısmı oldu. En heyecanlı kısım da orasıydı. Benim için snowboard’un üstüne çıktıktan sonra daha da basitleşti. Koşunun verdiği zorlukla bir mücadele içindeydim. Soluk soluğa bir yarıştı. Kazandığım için çok mutluyum’’ dedi.

Türkiye’de ilk kez 2020 yılında gerçekleştirilen Red Bull Homerun, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de kayak severleri bir araya getirmişti. Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 12 yıldır düzenlenen Red Bull Homerun, bu sene Romanya'nın Poiana Braşov kayak merkezinde yapılırken, başta İsveç olmak üzere dünyanın farklı noktalarında da gerçekleştirilecek. Şimdiye kadar Amerika’dan İngiltere’ye Almanya’dan Yunanistan’a binlerce ekstrem spor tutkunu Red Bull Homerun’la bir araya geldi.