Red Bull Homerun'a Gelirken Bilmen Gerekenler

Yılın en heyecan verici kış sporları organizasyonu Red Bull Homerun bu yıl 5 Mart'ta gerçekleşecek. Bu eğlenceli etkinliğe sen de katılmak istiyorsan buraya tıkla!
Red Bull Homerun için geri sayım sürüyor. Kışın bu en eğlenceli etkinliğinde yer almayı düşünüyorsan seni biraz daha motive edecek bazı fikirlerimiz var. Red Bull Homerun'a gelirken yanında hangi ekipmanlar olmalı, sana eşlik edecek yol playlist'leri ya da kış filmleri... Aradığın her şey bu listede.
Onlar Olmadan Olmaz: Ekipmanlar
Bavulunda her şeyden önce elbette ekipmanların olmalı. Kendi ekipmanlarını getirmek veya kiralamak tamamen senin insiyatifinde. Bunun dışında koruyucu ekipmanlarını da (kask, goggle, eldiven) unutmamalısın.
Bu arada önden küçük bir taktik: Yarış sırasında kayaklarını ya da board'unu doğru yere yerleştirmek senin için avantaj sağlayabilir. Koşu bölümünde ne kadar enerji harcayağın ya da nasıl bir taktik izleyeceğin de senin için yarışın kaderini belirleyecek etkenlerden biri olacak.
Yol Arkadaşı Lazım mı?
Yola çıktığında ya da uçakta fark etmez, kulaklığında sana eşlik edecek şarkılar da hazır! Eğer Red Bull Yol Arkadaşım'a uğrayan şarkıları merak ediyorsan hemen aşağıdan hepsini keşfedebilirsin. Eğer Red Bull Yol Arkadaşım podcast serisi ile henüz tanışmadıysan da geç kalmış sayılmazsın. Kaan Kural, Sarp Apak, Can Bonomo ya da Hande Baladın gibi isimlerin yol hikayelerini buraya tıklayarak kendi yolculuğun sırasında dinleyebilirsin.
Aksiyonu İlk Olarak Kış Sporları Filmlerinde Yaşa
10 dakika
Nefes Kesen Bir Kayak Macerası: The Ultimate Run
Red Bull Homerun nihayetinde bir kış sporları etkinliği ve seni karlar içinde bir macera bekliyor. Öncesinde biraz gaza gelmek ya da kendini motive etmek için Red Bull TV'den en güzel kış filmlerini keşfedebilirsin. Bizim favorilerimizden biri Ultimate Run. Markus Eder, 10 dakikalık bu nefes kesici filmde serbest stil kayağın tüm aksiyonunu bir araya getiriyor. Filmi Türkçe altyazı ile hemen yukarıdan izleyebilirsin. Diğer kış sporları filmlerimizi keşfetmek için ise tıkla!
Biraz Antrenman Fena Olmaz
Red Bull Homerun öncesi biraz ısınmak fena olmaz. Etkinlik boyunca epey enerji harcayacağın için fiziksel olarak da Red Bull Homerun'a hazır olmak şart. Örneğin yarış öncesi karda koşarak biraz antrenman yapmak faydalı olabilir. Karda kayarken ihtiyacın olacak en önemli beceriler ise esneklik ve rotasyon. O yüzden yine yarış öncesi birkaç germe ve esneme hareketi aksiyon sırasında performansını yükseltmene yardımcı olacaktır.