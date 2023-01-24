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Kayak
Red Bull Homerun'da Önceki Yıllarda Ne Olmuştu?
Yılın en heyecan verici kış sporları organizasyonu Red Bull Homerun'ın önceki yıllarında neler olduğuna bir göz atalım.
Kış sporlarına heyecan ve renk katan Red Bull Homerun etkinliği bu yıl da kayak severleri bir araya getiriyor. Ekstrem spor ve adrenalin tutkunlarının bu yılki adresi Uludağ olacak. 11 Şubat’taki etkinliğin katılımcıları hem eğlenecek hem de birincilik mücadelesi verecekler.
Red Bull Homerun iki etaptan oluşan ve eğlenceli odaklı bir etkinlik. Katılımcılar ilk olarak karla kaplı zeminde 200 metre boyunca koşarak ekipmanlarına ulaşmaya çalışacaklar. İkinci adım ise ekipmanlarını giydikten sonra hızla kaymak ve bitiş çizgisine varan ilk isim olmak.
Peki Red Bull Homerun’ın önceki yıllarında neler oldu, merak ediyor musun?
01
Red Bull Homerun 2022
2 dakika
Red Bull Homerun'dan En İyi Anlar
Etkinliğin 2022 edisyonuna Uludağ’daki Kuşaklıkaya Pisti ev sahipliği yaptı. Toplam 217 katılımcının yer aldığı etkinliğin kayak kategorisinde erkeklerde Ali Gölpınarlı ve kadınlarda Hande Cumbul, snowboard kategorisinde ise erkeklerde Kerem Gürdal ve kadınlarda Gülşah Güğül birinci oldu.
02
Red Bull Homerun 2020
Geçmişi 2010 yılına uzanan Red Bull Homerun etkinliği Türkiye ilk olarak 2020 yılında, dört ayrı noktada (Erciyes, Kartalkaya, Palandöken, Uludağ) ve 2 binden fazla katılımcı ile gerçekleşti.
2 dakika
Red Bull Homerun'dan En Güzel Görüntüler
Türkiye'nin en büyük kış sporları etkinliği Red Bull Homerun, dört dağda düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı etkinliğin en güzel görüntüleri bu videoda!
Kayak kategorisinde erkeklerde Erdinç Türksever, Hamdullah Özer, Mustafa İnci, Mustafa Topaloğlu ve kadınlarda Ece Demirel, Hande Cumbul, Mariana Nalosnik, Melis Topal birinci oldu.
Snowboard kategorisinde ise erkeklerde Cem Boydak, Cihad Altınkök, Muhammet Yılmaz, Mustafa Zeyneloğlu ve kadınlarda Berfu Aygen, Gülşah Göğür, Işılay Akpınar, Şule Özcan zafere ulaştılar.