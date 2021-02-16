Red Bull, 2022'den itibaren Honda F1 Güç Ünitesi Teknolojisini Devralacak

Red Bull Motor Sporları Danışmanı Dr Helmut Marko şunları söyledi: “Bu konuyu bir süredir Honda ile tartışıyoruz ve FIA'in 2022'den itibaren güç ünitesi geliştirmeyi dondurma kararını takiben, sonunda Honda'nın hibritinin sürekli kullanımına ilişkin bir anlaşmaya varabildik. Honda’nın bu konudaki iş birliği ve hem Red Bull Racing hem de Scuderia AlphaTauri’nin rekabetçi güce sahip olmaya devam etmesini sağlamaya yardımcı olduğu için çok memnunuz. Red Bull Powertrains Limited'in kurulması Red Bull'un cesur bir hamlesi ancak dikkatli ve ayrıntılı bir değerlendirmeden sonra attığımız bir adım. Yerine getirilmesi gereken sözlerin farkındayız ancak bu yeni şirketin kurulmasının her iki ekip için de en rekabetçi seçenek olduğuna inanıyoruz. "