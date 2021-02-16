Red Bull, 2022'den itibaren Honda F1 Güç Ünitesi Teknolojisini Devralacak
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Red Bull, Japon üreticinin F1 güç ünitesi teknolojisini kullanmak için Honda ile yaptığı anlaşmanın ardından bir güç aktarım şirketi kurdu.
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Duyuru, FIA’in 2022 sezonunun başından itibaren yürürlüğe giren Formula 1 güç ünitesi geliştirme uygulamasını dondurma kararının ardından geldi. Red Bull / Honda sözleşmesi, 2025 yılında yeni nesil motorlar piyasaya sürülene kadar hem Red Bull Racing hem de kardeş ekip Scuderia AlphaTauri'nin araçlarında Honda güç ünitesi teknolojisinin kullanılmasına olanak tanıyan geliştirme dondurucuları süresini kapsıyor.
Projeyi yürütmek için Red Bull Powertrains Limited adında yeni bir şirket kuruldu. Bu yeni şirket, Red Bull Racing’in Milton Keynes’teki Red Bull Teknoloji Kampüsü’nde, F1 Takım üssünde yer alacak.
Red Bull Motor Sporları Danışmanı Dr Helmut Marko şunları söyledi: “Bu konuyu bir süredir Honda ile tartışıyoruz ve FIA'in 2022'den itibaren güç ünitesi geliştirmeyi dondurma kararını takiben, sonunda Honda'nın hibritinin sürekli kullanımına ilişkin bir anlaşmaya varabildik. Honda’nın bu konudaki iş birliği ve hem Red Bull Racing hem de Scuderia AlphaTauri’nin rekabetçi güce sahip olmaya devam etmesini sağlamaya yardımcı olduğu için çok memnunuz. Red Bull Powertrains Limited'in kurulması Red Bull'un cesur bir hamlesi ancak dikkatli ve ayrıntılı bir değerlendirmeden sonra attığımız bir adım. Yerine getirilmesi gereken sözlerin farkındayız ancak bu yeni şirketin kurulmasının her iki ekip için de en rekabetçi seçenek olduğuna inanıyoruz. "
Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner da şunları ekledi: “Bu anlaşma, Red Bull için Formula 1 yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor. Honda, bir motor üreticisi olarak sporu bırakma kararını verdiğinde bir şekilde hayal kırıklığına uğradık ancak bu yeni anlaşmayı kolaylaştırmak için verdikleri destek için minnettarız. Honda, her iki takıma da rekabetçi güç ünitelerinin tedarik edilmesini sağlamak için hibrit teknolojiye önemli yatırım yaptı. Şimdi güç ünitesi bölümünü kurum içine getirme ve yeni tesisleri ve personeli, teknoloji kampüsümüze entegre etme çalışmalarına başlıyoruz. Bu arada, Honda’nın resmi bir güç ünitesi tedarikçisi olarak son sezonunda tamamen mümkün olan en iyi sonuçları elde etmeye odaklandık. "