Arslan Ash'in hazırladığı Red Bull Ibiza Royale engeli oyunu değiştiriyor

Dahil olmak demişken rolünü anlatır mısın?
Espor deneyimi, devasa bir engel gibi fiziksel bir zorluğun üstesinden gelmeye nasıl etki ediyor?
Bir oyuncu olarak, üstesinden gelmek ve başarılı olmak için reaksiyon, kas hafızası ve odaklanma gibi birçok zorlukla yüzleşmek zorundayız. İster zihinsel ister oyunun kendi içinde olsun, her oyunun kendi engelleri var. Bu nedenle bu etkinlik için ortaya koyduğum deneyim çoğunlukla zihinsel güç ve odaklanma üzerine olacak.
Bu etkinlik için ortaya koyduğum deneyim çoğunlukla zihinsel güç ve odaklanma üzerine olacak
Daha önce dijital ya da fiziksel olarak böyle bir şeyin tasarımında çalıştın mı?
Hayır! Hiç böyle bir şey üzerinde çalışma şansım olmadı, bu yüzden bu fırsat için heyecanlıyım. Hepimiz tasarımcılar olarak hayal gücümüzü kullanarak daha önce hiç görülmemiş engeller yaratabiliyoruz ve işin güzel yanı, doğrudan engelleri inşa eden ekiple birlikte çalışıyoruz. Böylece onlar bizim vizyonumuzu anlıyor, biz de neyin mühendisliğinin mümkün olduğunu anlıyoruz.
Oraya gittiğinde yarış pistinin hayata geçtiğini görmek konusunda ne hissediyorsun?
Uzmanlığımı bizzat ortaya koyduğum bir etkinliğe tanıklık etmek büyük bir zevk olacak. Ve katılımcıların benim engelimden geçtiğini görmek benim için büyük bir öğrenme eğrisi olacak: Gelecekteki etkinlikler için aklıma yazabileceğim bilgiler. Bunu sadece elimden geldiğince katkıda bulunmak için değil, aynı zamanda bir fikrin nasıl hayata geçirileceğini öğrenmek için de bir fırsat olarak görüyorum.
Son olarak bu yarışta katılımcılar için neyin eğlenceli olacağını düşünüyorsun?
Dediğim gibi, Ibiza'da bir engelli parkur yarışının genel deneyimi ve hayatta bir kez yakalanabilecek bir fırsat olması gerçekten büyük bir olay. Ve bu elit profesyonel sporcular için bir yarış değil. Engeller yaratıcı ve şaşırtıcı, bu yüzden umarım bu herkes için de eğlenceli olur. Katılımcıların engelleri nasıl aştıklarını ve finale kadar nasıl yarıştıklarını görmenin benim için eğlenceli olacağını biliyorum!
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