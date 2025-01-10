Arslan Ash'in hazırladığı Red Bull Ibiza Royale engeli oyunu değiştiriyor

Arslan 'ASH' Siddique: Dediğim gibi, Ibiza'da bir engelli parkur yarışının genel deneyimi ve hayatta bir kez yakalanabilecek bir fırsat olması gerçekten büyük bir olay. Ve bu elit profesyonel sporcular için bir yarış değil. Engeller yaratıcı ve şaşırtıcı, bu yüzden umarım bu herkes için de eğlenceli olur. Katılımcıların engelleri nasıl aştıklarını ve finale kadar nasıl yarıştıklarını görmenin benim için eğlenceli olacağını biliyorum!