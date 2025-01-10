Arslan "Ash" Siddique
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Aktif Yaşam

Arslan Ash'in hazırladığı Red Bull Ibiza Royale engeli oyunu değiştiriyor

Pakistanlı esporcu Arslan "Ash" Siddique, Ibiza Kalesi'nin tepesindeki çılgın engelli parku yarışı Red Bull Ibiza Royale için engel tasarımcısı olarak yeteneklerini konuşturdu.
Yazar: Trish Medalen
4 dakikalık okumaPublished on

Bu haberin içinde

RED BULL IBIZA ROYALE

Ibiza Kalesi'nde gerçekleşecek en çılgın engel yarışına hazırlan! İki kişilik karma takımlar; hızı, gücü, dengeyi ve refleksi test eden eğlenceli ve sıra dışı engellerle karşılaşacak.

İspanya

Arslan 'ASH' Siddique

Pakistani esports pro Arslan 'ASH' Siddique has fought his way to becoming one of the very best Tekken players in the world.

PakistanPakistan
Kazanmak için engellerin nasıl aşılacağını bilen biri varsa o da Pakistanlı Arslan Ash. Dünyanın en iyi Tekken oyuncularından biri olan Ash, 2023 yılında Tekken Dünya Turu Finalleri'ni kazandı ve aynı zamanda beş kez EVO şampiyonu oldu. Ve şimdi de neredeyse sayısız dijital meydan okumayı fethettikten sonra listesine yeni bir görev ekledi: Ibiza'yı taçlandıran tarihi kalede ilk kez düzenlenen engelli parkur yarışı için fiziksel bir engel yaratmak.
(Red Bull Ibiza Royale'in tüm engellerine buradan göz atabilirsin.)
Başvurular açıldı! Daha fazla bilgi edinmek ve başvurmak için Red Bull Ibiza Royale etkinlik sayfasına gidebilirsin!

Red Bull Ibiza Royale yepyeni bir konsept. Bunu ilk duyduğunda tepkin ne oldu?

Arslan 'ASH' Siddique: Bu etkinlik için çok heyecanlıydım. Kendime meydan okumayı seviyorum, Red Bull etkinliklerini takip ediyordum ve her zaman bir şekilde dahil olmak istedim.

Dahil olmak demişken rolünü anlatır mısın?

Arslan 'ASH' Siddique: Yarış parkuru için engel tasarımcılarından biriyim. Ibiza'daki her engel farklı bir yaratıcı veya sporcu tarafından tasarlanıyor, bu yüzden hepsi tamamen farklı. Benim için bu, oyun deneyimimden öğrendiğim uzmanlığı engelimin tasarımına uygulayabileceğim anlamına geliyor.

Arslan "Ash" Siddique

Tekken ustası Arslan Ash

© Studio Rokhan/Red Bull Content Pool

Espor deneyimi, devasa bir engel gibi fiziksel bir zorluğun üstesinden gelmeye nasıl etki ediyor?

Arslan 'ASH' Siddique: Bir oyuncu olarak, üstesinden gelmek ve başarılı olmak için reaksiyon, kas hafızası ve odaklanma gibi birçok zorlukla yüzleşmek zorundayız. İster zihinsel ister oyunun kendi içinde olsun, her oyunun kendi engelleri var. Bu nedenle bu etkinlik için ortaya koyduğum deneyim çoğunlukla zihinsel güç ve odaklanma üzerine olacak.

Bu etkinlik için ortaya koyduğum deneyim çoğunlukla zihinsel güç ve odaklanma üzerine olacak
Arslan 'ASH' Siddique

Daha önce dijital ya da fiziksel olarak böyle bir şeyin tasarımında çalıştın mı?

Arslan 'ASH' Siddique: Hayır! Hiç böyle bir şey üzerinde çalışma şansım olmadı, bu yüzden bu fırsat için heyecanlıyım. Hepimiz tasarımcılar olarak hayal gücümüzü kullanarak daha önce hiç görülmemiş engeller yaratabiliyoruz ve işin güzel yanı, doğrudan engelleri inşa eden ekiple birlikte çalışıyoruz. Böylece onlar bizim vizyonumuzu anlıyor, biz de neyin mühendisliğinin mümkün olduğunu anlıyoruz.

Engelinin nasıl çalıştığını açıklamak ister misin?

Arslan 'ASH' Siddique: Henüz değil ama kesinlikle tipik bir engelli parkur yarışında görülen hiçbir şeye benzemeyecek. Katılımcıların bununla iyi vakit geçireceğini umuyorum.

Hiç Ibiza'ya gittin mi?

Arslan 'ASH' Siddique: Ibiza'ya hiç gitmedim ama konumu harika ve büyüleyici görünüyor. Kale çok havalı bir yere benziyor, bu yüzden Red Bull Ibiza Royale'i orada yapma fikrinin gerçekten özel olduğunu düşünüyorum.

Oraya gittiğinde yarış pistinin hayata geçtiğini görmek konusunda ne hissediyorsun?

Arslan 'ASH' Siddique: Uzmanlığımı bizzat ortaya koyduğum bir etkinliğe tanıklık etmek büyük bir zevk olacak. Ve katılımcıların benim engelimden geçtiğini görmek benim için büyük bir öğrenme eğrisi olacak: Gelecekteki etkinlikler için aklıma yazabileceğim bilgiler. Bunu sadece elimden geldiğince katkıda bulunmak için değil, aynı zamanda bir fikrin nasıl hayata geçirileceğini öğrenmek için de bir fırsat olarak görüyorum.

Yarış pistinde nasıl başarılı olacağına dair tek bir ipucu verecek olsaydın, bu ne olurdu?

Arslan 'ASH' Siddique: Sanırım katılımcılara vermek istediğim ipucu rahat olmaları ve zihinsel olarak odaklanmaları.

Son olarak bu yarışta katılımcılar için neyin eğlenceli olacağını düşünüyorsun?

Arslan 'ASH' Siddique: Dediğim gibi, Ibiza'da bir engelli parkur yarışının genel deneyimi ve hayatta bir kez yakalanabilecek bir fırsat olması gerçekten büyük bir olay. Ve bu elit profesyonel sporcular için bir yarış değil. Engeller yaratıcı ve şaşırtıcı, bu yüzden umarım bu herkes için de eğlenceli olur. Katılımcıların engelleri nasıl aştıklarını ve finale kadar nasıl yarıştıklarını görmenin benim için eğlenceli olacağını biliyorum!

Red Bull Ibiza Royale için başvuru süresi 28 Şubat 2025'te sona eriyor. Daha fazla bilgi almak ve başvurmak için buraya tıkla.

Bu haberin içinde

RED BULL IBIZA ROYALE

Ibiza Kalesi'nde gerçekleşecek en çılgın engel yarışına hazırlan! İki kişilik karma takımlar; hızı, gücü, dengeyi ve refleksi test eden eğlenceli ve sıra dışı engellerle karşılaşacak.

İspanya

Arslan 'ASH' Siddique

Pakistani esports pro Arslan 'ASH' Siddique has fought his way to becoming one of the very best Tekken players in the world.

PakistanPakistan
Aktif Yaşam
Atletizm