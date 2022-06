Red Bull İstanbul Unlocked'a Gitmen İçin 5 Sebep

Not: İki gecede 11 farklı mekanı tek bir çatı altında ziyaret etmek kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Eğer sen de bu eşsiz deneyimin parçası olmak istersen

Red Bull İstanbul Unlocked , her şeyden önce neredeyse sihirli bir teklif. Bir yandan da tek gecede kaç farklı mekanda olabileceğine dair bir meydan okuma. Mekanlar arasında geçiş yaparken değişen ışık, değişen müzik ve değişen atmosfer ile daha önce hiç görülmemiş bir deneyimin parçası olacaksın.

Mesela, sadece birkaç adımda Klein’ın elektronik ve tekno müzik ağırlıklı konseptinden, Beyond’un R&B gecelerine geçiş yapabilir, Joker No 19’un masa oyunlarını keşfederken, kendini birden Sumahan’ın ikonik partilerinden birinin içinde bulabilirsin.

