Red Bull İstanbul Unlocked'a Gitmen İçin 5 Sebep

Kabul edelim: son birkaç yıl herkes için zor oldu. Özellikle de gece hayatı mekanları için. Red Bull İstanbul Unlocked, bir anlamda gece hayatını daha güzel kılmak için yola çıkmış mekanları ve o mekanları ayakta tutan insanları keşfetmek için de bir fırsat sunuyor. Şehrin kilidini açmak ve özlediğimiz tüm mekanları ya da bu vesile ile ilk kez keşfedeceğimiz tüm mekanları parti havasında kutlamak için 1 ve 2 Temmuz’da Likör Fabrikası’nda yerlerimizi alacağız. Keşfedebileceğin o kadar çok yer var ki!