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Gece
Red Bull İstanbul Unlocked'a Gitmen İçin 5 Sebep
Red Bull İstanbul Unlocked için geri sayım sürüyor. Neden bu sıra dışı deneyimin bir parçası olman gerektiğine dair beş sebebimiz var!
1-2 Temmuz'da Mecidiyeköy, Eski Likör Fabrikası çatısı altında 11 farklı mekanı buluşturacak Red Bull İstanbul Unlocked için sabırsızlanmanı gerektiren birçok sebep var şüphesiz. Halihazırda mekanlar ve line up da belli olmuşken bu sebeplerden beş tanesini sıralayalım dedik.
01
Olağanüstü Bir Konum
Red Bull İstanbul Unlocked’ta 11 mekanı aynı çatı altında buluşturması için çok özel bir yer seçildi: Mecidiyeköy, Eski Likör Fabrikası.
Fransız mimar Robert Mallet-Stevens tarafından 1929’da tasarlanan ve 1931 yılında hizmete giren yapı, 70 yıl boyunca üretime devam etti. Özellikle mimari yapısı ile estetik bir mucize olarak tanımlanan Likör Fabrikası artık özel etkinliklere ev sahipliği yapan yepyeni çehresi ile konuklarını ağırlıyor.
Yükselen tavanları ve yarattığı nostalji duygusu ile bu yerel anıtı yepyeni bir ışıkta görmeye hazır ol. Uzun süredir görmediğin arkadaşlarını yeniden görmene ve favori mekanlarını tek çatı altında buluşturmaya hazırlanan Likör Fabrikası, Red Bull İstanbul Unlocked ile yepyeni bir deneyim vadediyor.
02
Birkaç Oda ve Birçok Atmosfer
Red Bull İstanbul Unlocked, her şeyden önce neredeyse sihirli bir teklif. Bir yandan da tek gecede kaç farklı mekanda olabileceğine dair bir meydan okuma. Mekanlar arasında geçiş yaparken değişen ışık, değişen müzik ve değişen atmosfer ile daha önce hiç görülmemiş bir deneyimin parçası olacaksın.
Mesela, sadece birkaç adımda Klein’ın elektronik ve tekno müzik ağırlıklı konseptinden, Beyond’un R&B gecelerine geçiş yapabilir, Joker No 19’un masa oyunlarını keşfederken, kendini birden Sumahan’ın ikonik partilerinden birinin içinde bulabilirsin.
03
Birbiriyle Etkileşimli Benzersiz Performanslar
Aynı çatı altında bir mekandan diğerine yolculuk… Evet konsept bu ama o odalarda seni nelerin beklediğini görünce eğlencenin dozu da gitgide yükselecek.
Red Bull İstanbul Unlocked gecelerinde sahne alacak isimler saymakla bitmez, biz sadece birkaç örnek vereceğiz: Örneğin geceye Red Bull Hub’da Bedük’ün performansı ile start verebilir, sonrasında ise Beyond bölümüne geçerek Diana Swann & Polly Grail ile gecenin temposunu artırabilirsin. O sırada Joker No 19’da Orçun Barni geceyi daha da eğlenceli hale getirirken Kulp’ta Elize, Kastel’de ise Can Ayverdi konuklarını selamlayacak.
Ve unutma tüm bu saydıklarımız 2 Temmuz gecesinde sahne alacak isimlerden sadece birkaçı. Her iki gecede de seni daha birçok performans bekliyor. Ayrıntılar için line up bölümüne göz atabilirsin.
04
2022'nin En Unutulmaz Geceleri
Bu aynı zamanda Red Bull'un devasa ve küresel Unlocked serisinin Türkiye merkezli ilk etkinliği. Bu ölçekte renkli ve unutulmaz bir geceye kendini kaptıran Türkiye'deki ilk insanlardan biri olacaksın. Bu, kolunu arkadaşının omzuna atarak partinin sıcak nabzına doğru yol alma hissidir. Ve bu hissi hepimiz özledik.
Red Bull İstanbul Unlocked gece hayatına dair unuttuğumuz neredeyse her şeyi iki gece boyunca hatırlatacak ve İstanbul’un kilidini açacak. Bu buluşma günün sonunda kesinlikle 2022'nin en güzel anılarından birine dönüşecek.
05
Şehirle Yeniden Bağlantı Kurmak İçin Tek Seferlik Bir Şans
Kabul edelim: son birkaç yıl herkes için zor oldu. Özellikle de gece hayatı mekanları için. Red Bull İstanbul Unlocked, bir anlamda gece hayatını daha güzel kılmak için yola çıkmış mekanları ve o mekanları ayakta tutan insanları keşfetmek için de bir fırsat sunuyor. Şehrin kilidini açmak ve özlediğimiz tüm mekanları ya da bu vesile ile ilk kez keşfedeceğimiz tüm mekanları parti havasında kutlamak için 1 ve 2 Temmuz’da Likör Fabrikası’nda yerlerimizi alacağız. Keşfedebileceğin o kadar çok yer var ki!