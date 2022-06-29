Red Bull İstanbul Unlocked'a Gelirken Bunlar Aklında Olsun!

Red Bull İstanbul Unlocked , daha önce ülkemizde hiç hayata geçirilmemiş, sıra dışı bir eğlence fikri. Yerli ve yabancı sanatçıların canlı performanslarının yanı sıra yetenekli miksologlar ve çok daha fazlası da 1-2 Temmuz 'da Mecidiyeköy, E s ki Likör Fabrikası 'nda olacak. İki kat arasında farklı odalarda farklı mekanları gezebileceğin bir konsept hoşuna gidiyorsa sen de mutlaka Red Bull İstanbul Unlocked'ta yerini ayırtmalısın. Heyecan tavan yapmışken ve etkinliğe sadece günler kalmışken listende olması gerekenleri sıraladık.

Önce biraz ısınalım!

İki gece boyunca tek çatı altında 10'dan fazla mekan ve 50'den fazla performansı deneyimleyeceksin. O yüzden öncesinde biraz geceye ısınmak şart. Şimdi Spotify'ı açıp aşağıdaki playlisti arkada döndürmeye başlayabilirsin. Red Bull İstanbul Unlocked'a katılacak isimlerden hazırladığımız bu liste iki gece boyunca seni nelerin beklediğine dair bir ipucu olacak.

Menüde neler var?

Red Bull İstanbul Unlocked - 1. Gün © Red Bull Red Bull İstanbul Unlocked - 2. Gün © Red Bull

İki gece boyunca 50'den fazla performans seni bekliyor demiştik. Elbette bu kadar fazla sayıda etkinlik arasında yolunu kaybetmen normal. Odalar arasında mekanları dolaşırken bir rehbere ihtiyacın olacak. O yüzden hemen yukarıdaki görsellere tıklayıp büyüterek, iki gece boyunca sahne alacak isimlere, mekanlara ve saatlere göz atabilirsin.

Kombinin hazır mı?

Joker No: 19 © Kerim Arslan

İki gece boyunca eğlencenin dibine vuracağını hesaba katarsak, kombin biraz önemli olabilir. Sana tavsiyemiz alternatifin her zaman olsun ve kararını o anki ruh haline göre ver! Bol bol dans edebilirsin ya da eski dostlarını uzun zaman sonra görebilirsin. O yüzden kendini nasıl rahat hissedeceksen kombinini de ona göre ayarlayabilirsin.

Bu isimleri ve performansları kaçırma!

Kastel © Kerim Arslan

Elbette Red Bull İstanbul Unlocked'a katılacak isimlerin hepsinin ayrı bir yeri var. Ama performanslar arasında geçiş yaparken bazı isimleri ıskalamaman da gerekiyor. Örneğin Bedük 'ü uzun zaman sonra yeniden sahnede görmek hiç kuşkusuz gecenin en önemli olaylarından biri olacak. Samëdi'yi de kendine has performansı ile mutlaka listene yazmalısın. HOSH ya da Ege Çubukçu 'nun performansları da mutlaka listende olmalı. Geceyarısından sonra perdeyi açacaksan da Analog Context, Q-Bra ve Kaan Düzarat listende mutlaka olmalı.

Sadece performanslar değil elbette örneğin uzakdoğu esintilerinin olduğu Wu Bomonti ’de katılımcılar Tarot falı baktırabilecekler. Beyond ’un mekanın en az kendisi kadar kült top havuzunu da mutlaka deneyimleyin. Mural sanatçısı Furkan Nuka Birgün; Kulp’un bir duvarını Red Bull İstanbul Unlocked’a özel olarak İstanbul konseptinde mural boyama yapacak. Joker ’de ise katılımcılar farklı analog oyunlarla eğlencenin dozunu artıracak. The ORGANICS by Red Bull’a ait özel alanda ise moda fotoğrafçısı Ali Kalyoncu katılımcıların parti portrelerini çekecek ve bu fotoğraflar mekanın duvarında 2 gün boyunca sergilenecek. Kısacası eğlenceye dair aradığın her şey 1-2 Temmuz'da Eski Likör Fabrikası çatısı altında seni bekliyor olacak.