Red Bull İstanbul Unlocked'a Gelirken Bunlar Aklında Olsun!

Sadece performanslar değil elbette örneğin uzakdoğu esintilerinin olduğu Wu Bomonti ’de katılımcılar Tarot falı baktırabilecekler. Beyond ’un mekanın en az kendisi kadar kült top havuzunu da mutlaka deneyimleyin. Mural sanatçısı Furkan Nuka Birgün; Kulp’un bir duvarını Red Bull İstanbul Unlocked’a özel olarak İstanbul konseptinde mural boyama yapacak. Joker ’de ise katılımcılar farklı analog oyunlarla eğlencenin dozunu artıracak. The ORGANICS by Red Bull’a ait özel alanda ise moda fotoğrafçısı Ali Kalyoncu katılımcıların parti portrelerini çekecek ve bu fotoğraflar mekanın duvarında 2 gün boyunca sergilenecek. Kısacası eğlenceye dair aradığın her şey 1-2 Temmuz'da Eski Likör Fabrikası çatısı altında seni bekliyor olacak.