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Red Bull İstanbul Unlocked'da Neler Olacak?
Red Bull İstanbul Unlocked, İstanbul'da eğlence denilince akla gelen en ikonik mekanları bir araya getiriyor. Peki ikonik mekanların ikonik performanslarla buluştuğu gecenin detayları neler?
Red Bull İstanbul Unlocked, daha önce ülkemizde hiç hayata geçirilmemiş, sıra dışı bir fikir, eğlence fikri. Yerli ve yabancı sanatçıların canlı performanslarının yanı sıra yetenekli miksologlar ve çok daha fazlası da 1-2 Temmuz'da Mecidiyeköy, Eski Likör Fabrikası'nda olacak. Şimdi, o gecenin detaylarına bakma vakti...
Şehrin nabzını tutan 11 mekanı 2 günlüğüne tek çatı altında toplayacak olan Red Bull İstanbul Unlocked ile gecenin kilidi açılacak ve iki gece boyunca sayısız performans gerçekleşecek. Line up'a göz atmak için tıkla.
Red Bull Unlocked'a gelenler, tek çatı altında odalar arasında dolaşıp farklı mekanlar arasında yolculuk edebilecekler. Bunun Türkiye'de daha önce hiç hayata geçirilmemiş bir konsept olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Diğer taraftan Red Bull Unlocked'taki mekanlar, İstanbul'da farklı spesifik önemlere de sahip ve her bir mekan, oraya gelenlere gece hayatı konusunda yepyeni bir deneyim sunacak. Mekanlar'a göz atmak için tıkla.
1 Temmuz Cuma akşamı Likör Fabrikası çatısı altındaki 8 farklı mekanda pek çok isim performans sergileyecek. Bu sıra dışı gece Red Bull Hub'ta HOSH ile başlayacak ve ardından dört isim daha performans sergileyecek. Aynı anda Beyond'ta Emirali, Fırın'da Analog Context B2B Meither yer alacak. Joker No: 19'da Gökhan Yaşar, performans sergilerken KLEIN'de Orkun Bozdemir olacak. Kulp'a geçtiğimizde sahne Ege Çubukçu'nun olurken Wu Bomonti'de Doruk, 360 İstanbul'da ise Abradek sahne alacak. Ama unutma bunlar o gece performans gösterecek isimlerden sadece birkaçı. 1 Temmuz gecesi, 8 ayrı mekanda 28 farklı performans seni bekliyor olacak.
2 Temmuz Cumartesi günü de tempo hiç düşmeyecek. Red Bull Hub'ta açılışı Bedük yapacak. Beyond'ta sahne alacak gruplardan biri ise Semih Akay & Görkem Çay. Aynı anda Joker No: 19'da Orçun Barni, Kastel'de Buğra Sancaktar Kulp'ta ise Emun performans sergileyecek. Yine aynı saatlerde Sumahan X Beatgate'de BeeGee B2B Volkan Gündüz, Wu Bomonti'de Kerem Akdağ ve 360 İstanbul'da sahne olacak isimlerden biri ise Abradek. Bu yine kısa bir özet seni yine 8 farklı mekanda 30 ayrı performans bekliyor olacak.
Tüm mekanların Mecidiyeköy'deki Eski Likör Fabrikası’na yeniden kurulacağı etkinlikte, tüm bu performanslarının yanı sıra yetenekli miksologlar, ünlü mekanların iddialı şovları, katılımcılara yönelik çeşitli aktiviteler ile müzik ve eğlencenin ötesinde hafızalardan silinmeyecek bir deneyim bekliyor. Hemen şimdi ister Biletix ister BUGECECO üzerinden biletini alabilir ve hiç unutamayacağın iki gecenin bir parçası olabilirsin.