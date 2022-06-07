Red Bull İstanbul Unlocked'da Neler Olacak?

Tüm mekanların Mecidiyeköy'deki Eski Likör Fabrikası’na yeniden kurulacağı etkinlikte, tüm bu performanslarının yanı sıra yetenekli miksologlar, ünlü mekanların iddialı şovları, katılımcılara yönelik çeşitli aktiviteler ile müzik ve eğlencenin ötesinde hafızalardan silinmeyecek bir deneyim bekliyor. Hemen şimdi ister

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üzerinden biletini alabilir ve hiç unutamayacağın iki gecenin bir parçası olabilirsin.