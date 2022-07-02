Müzik Yükseldi ve Red Bull İstanbul Unlocked Kapılarını Açtı!

Nihayet beklenen gün geldi ve Red Bull İstanbul Unlocked 'un kapıları açıldı. 11 farklı mekanı Mecidiyeköy'deki Eski Likör Fabrikası çatısı altında buluşturan bu şölende olup bitenleri bu sayfadan takip edebilirsin.

01 1. Gece

1 Temmuz Cuma... Saat 19:00 suları... İstanbul'da yoğun bir hafta daha sona ermiş. Haliyle trafik yoğun, insanlar tüm haftanın yoğunluğuyla, yorgun. İşte tam o sırada İstanbul'un göbeğinde, Mecidiyeköy'deki Eski Likör Fabrikası 'nda taptaze bir rüzgar esmeye başlıyor: Red Bull İstanbul Unlocked . 2 gün boyunca, 11 farklı mekan, 50'den fazla sanatçı ve hepsi tek çatı altında...

Mecidiyeköy'deki Eski Likör Fabrikası bilet kontrol noktalarında heybetli bir Red Bull Unlocked logosu ile karşılıyor bizi. Tasarım olarak epey estetik görünen inşaat iskelelerinin altından geçiyoruz ve giriş-çıkış kapılarının bulunduğu, kapıların önünde insanların sohbet ettiği ve içerisi için son planların yapıldığı Red Bull İstanbul Unlocked'ın ana girişine geliyoruz.

Red Bull İstanbull Unlocked'da kapılar açıldı © Nuri Yılmazer

Eğlenceye bir adım daha yaklaştığımızı, insanların yüzlerindeki gülümsemeden anlamak mümkün. Hepimiz, bir an önce haftanın tüm yoğunluğundan uzaklaşıp, kendimizi eğlenceye bırakmak istiyoruz. Sol kısımda yemek yeme alanları mevcut. Aynı noktadaki bistro masalarında cep telefonların enerjisinin de düşünülmüş olması, mutluluk verici. Zaten eğlence sırasında enerjisi düşen herkes soluğu burada alıyor. Kimi hamburger yiyor, kimi organik tost. Kimiyse telefonlarını şarj edip, içeceğini almanın peşinde.

Eğlenceye bir adım daha yaklaştığımızı, insanların yüzlerindeki gülümsemeden anlamak mümkün.

Saat 19:00'u biraz geçiyor. Giriş kapısındaki hareketlilik her geçen dakika artarken, kendimizi artık giriş kapısından içeri atıyoruz. Girişte bizi o eski Likör Fabrikası’nın cazibesiyle birlikte rengarenk bir ortam karşılıyor. Hemen ortada, merdiven boşluğuna doğru sarkan devasa, Red Bull Unlocked logolu 360 derecelik bir ekran var. Bu ekranın en güzel yanlarından biri hangi odada hangi sanatçıların, saat kaçta performans göstereceğinin takip edilebiliyor olması. Tıpkı her odada olduğu gibi, girişte de çeşitli içecekler alabileceğimiz bir nokta var.

Kapıdan girdiğimizde düşünmeye pek vaktimiz yok… Arkadan insanların akın akın içeri geldiğini ve pek çok insanın kapıda, o an karar vermek istediğini unutmayın. Mekanlar üçer üçer ayrılmış durumda. Sağa, sola, yukarı ya da aşağı… Her yönde üçer mekân olduğunu düşünün. Hemen karar verip ilk hamleyi sağ tarafa doğru yapıyoruz. Orada 360, Wu Bomonti ve Beyond bizi bekliyor.

Ege Çubukçu B2B Brok Beatz © Nuri Yılmazer

Wu Bomonti'ye doğru ilk adımları atıyorum. İstanbul’da hava epey sıcak ama Red Bull Unlocked’da bütün gece sürecek bu keyifli atmosfer öncesi biraz daha ısınmak için Wu Bomonti ’de Samëdi ortamı ısıtmaya başlamış bile… Bu tarafta, elbette kalabalık ikiye bölünmüş durumda zira Wu Bomonti’nin hemen yanındaki Beyond’ta ise Mayakan B2B Ege Alp DJ setinde yerini almış durumda. Ve hemen önünde dans edenler…

Biraz müzik dinleyip, bir iki dans figürünün ardından hemen arka tarafa doğru devam ediyoruz ve girişte ilk adımı sağ tarafa doğru atmış olmanın ne kadar doğru bir karar olduğunu anlıyoruz. Zira Beyond ’un arka tarafında oyun oynayabileceğiniz kocaman bir alan yer alıyor. Burada hem konsollar var hem de Street Fighter oyunların oynanabildiği makinalar yer alıyor. Yani burası sadece bir oyun alanı değil. Aynı zamanda bir zaman tüneli...

Red Bull İstanbul Unlocked’a gelen herkes bu konsepti ilk kez deneyimliyor. Dolayısıyla saat 19:00 itibariyle performans gösteren sanatçılar sadece bu inanılmaz gece öncesi ortamı ısıtmakla kalmıyor aynı zamanda insanları bu deneyime de ısıtıyorlar. Bunu başarıyla yaptıklarını gecenin ilerleyen saatlerinde hıncahınç kalabalığın durmadan eğlenmesinden anlıyoruz. Nasıl başlarsa, öyle gidermiş...

Müzik yükseliyor, ritim yükseliyor... © Barış Acarlı Red Bull İstanbul Unlocked © Barış Acarlı

Saat 22:00 sularında herkes seçtiği odada, dilediği sanatçıyla kendini müziğe ve dansa bırakmış durumda. Biz de rotayı, gecenin en merak edilen mekanlarından Kulp ’a çeviriyoruz. İçerisi tıklım tıklım ve mekânın sahibi Arif Küpeli’nin enerjisi tüm mekâna yerleşmiş durumda. İnsanlar bir yandan Arif Küpeli’nin doğum gününü kutluyorlar, diğer yandan dans ediyorlar ve kendilerini Daddy E B2B Brok Beatz ’in inanılmaz ritimlerine bırakmış durumdalar. Ritimleri duyar duymaz, Kulp’un neden bu kadar kalabalık olduğunu anlıyorum. İçeride dans etmemek mümkün değil. Müzik tüm vücuda işliyor. Yani buraya girmek kolay ama çıkmak neredeyse imkânsız.

Ritimleri duyar duymaz, Kulp’un neden bu kadar kalabalık olduğunu anlıyorum.

Kulp’un büyüsü bizi bırakmak istemese de aşağıya inip Kleine ’da neler olup bittiğine bakmamak da çok büyük haksızlık olur. Direksiyonu merdivenden aşağıya kırıyoruz ve uzun, yürüyeni podyumda gibi hissettiren siyah bir koridordan geçip Kleine'a giriş yapıyoruz. Saat 22:00'de Koray T B2B Sezer Taykunku sahne almış durumda. O anda bu ortamı tek kelimeyle anlatmak gerekirse herhalde o kelime "Coşku" olurdu. Durmadan artan bir coşku...

Red Bull İstanbul Unlocked'ta sadece DJ performansları yok. Aynı zamanda özel dans gösterileri de var. Burada biraz dans edip ortamı kokladıktan sonra kendimizi yeniden koridora atıyoruz. Ve yepyeni bir sürpriz bizi karşılıyor. Red Bull İstanbul Unlocked'ta artık sürprizlere alışkınız ama yine de gördüğümüz her farklı gösteri, enerjiyi biraz daha yukarı çekmeyi başarıyor. Önce tüm binanın içinde gezen bir bando takımı görüyoruz. Gerçekten inanılmaz parçalar çalıyorlar. Hemen ardından biraz hava almak adına kafamızı çıkış kapısından çıkarmamızla, özel bir dans performansıyla karşı karşıya kalmamız bir oluyor. Tüm bu kalabalığın arasında özel fosforlu kıyafetleriyle bir grup dans gösterisini sergilerken içerde de eğlence tüm hızıyla devam ediyor.

Benzersiz bir konsept... © Barış Acarlı

Kalabalık bir grup yeniden içeriye, doğru hareket ediyor. Hemen sebebini öğreniyorum: Kulp'ta Ege Çubukçu B2B Brok Beatz sahne alıyor... Dış alandaki özel yemek alanlarında bir şeyler atıştırdıktan ve Red Bull'la gerekli enerjiyi depoladıktan sonra direksiyonu tabii ki yeniden Kulp'a doğru çeviriyoruz. Canlılığın ve enerjinin bir saniye bile düşmediği ortamda tüm bir saat boyunca Ege Çubukçu B2B Brok Beatz çoşkuyu arttırdıkça artırıyor... Sonra gece 03:00'e kadar sahneyi Bora Güler devralıyor.

Yine saat üçe kadar Fırın 'da Analog Context B2B Meither , Red Bull Hub'ta Q-Bra, Beyond'ta Sezlovic, Kleine 'da Orkun Bozdemir B2B Sezer Uysal, Wu Bomonti 'de Doruk ve 360 'ta Eky eğlenceyi gecenin sonuna kadar zirvede tutmaya devam ediyorlar.

İstanbul'un göbeğinde, tek çatı altında 11 farklı mekan, 50'den fazla sanatçı ve 8 saat boyunca bitmek tükenmek bilmeyen coşku... Şimdi kısa bir ara zamanı. 1 Temmuz Cuma akşamının sonuna gelsek de Red Bull İstanbul Unlocked asla bitmiyor sadece kısa bir ara veriyoruz. 2 Temmuz'da heyecan ve coşku kaldığı yerden devam edecek.

02 2.Gece

Dün gecenin üzerinden 16 saat geçti... Ama sanki müzik ve coşku hiç durmamış gibi. Saat 19:00'da yine Mecidiyeköy'de Eski Likör Fabrikası'ndaki yerimizi aldık. İlk izlenim, cumartesi günü olması sebebiyle, dün geceden biraz daha kalabalık olduğu yönünde. Dışarıdaki ortama biraz daha göz atıp, bahçeyle vedalaşıyoruz ve içeriye doğru adım atıyoruz.

İçeri attığımız ilk adımda, dışarıdaki izlenimin ne kadar doğru olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Ama dünden farklı olarak bu kez mekan seçimimizi sol tarafa doğru yapıyoruz ve ses bizi ilk önce Sumahan X Beatgate 'e götürüyor. Burada Atakan Uysal B2B Deniz Tekin ortamı ısıtmaya ve insanları geceye hazırlamaya başlamış bile.

Saat 19-23 arası, Kulp'ta, Emun sahne alıyor. Orada da epey hareketlilik var. Daha saat 20:00'da içerisi tıklım tıklım ama söz konusu Kulp olunca elbette buna şaşırmamak gerekiyor. İçecek sırası, bando ve dans gösterileriyle Red Bull İstanbul Unlocked , gece için epey ısındı. Saat 22:00'de Red Bull Hub'ta Bedük sahne alacak ve herkesin bir gözünün orada olduğunu, yürürken denk geldiğimiz konuşmalardan anlıyoruz.

Beyond'daki top havuzu, dans için uğrak noktalardan biriydi © Barış Acarlı

Fakat Bedük'ten hemen önce yine Red Bull Hub'ta harika bir grup var: The Pirouettes. Fransızca Elektropop tarzında müzik yapan grubun üyeleri Leo Leonard ve Vickie Cherry, Red Bull Hub'ta inanılmaz bir coşku seli oluşturdular. Sonrasında ise bu coşkuyu kaldığı yerden devam ettirmek ve hatta artırtmak üzere sahneyi Bedük devraldı. İlk andan beri iğne atsan yere düşmeyecek Red Bull Hub, Bedük'le beraber daha da kalabalık bir hâl aldı.

Bedük, tıpkı eski günlerdeki gibi biraz daha elektronik ve biraz daha sert parçalarla giriş yaptı geceye... Red Bull İstanbul Unlocked'ta saat 23:00 sularında yer yerinden oynuyordu desek yeridir... Bedük'le birlikte enerjiyi zirveye çıkardıktan sonra artık durmak olmazdı. Biz de direksiyonu önce bugünün yeni mekanı Kastel'e çevirdik. 23:00 itibarıyla sahne alan Solak 'la biraz dans ettikten sonra aynı saatlerde Beyond'da setinin başına geçen Semih Akay'ı ziyaret ettik. Onun enerjisi, ortamdaki enerji seviyesini de patlama noktasına getirmişti. Zira Beyond'da da adım atacak yer yoktu... Adım atacak yer yoktu derken, top havuzunu da dahil ettiğimi söylemem gerekiyor. Zira orada da epey insan dans etmeye devam ediyordu.

Red Bull İstanbul Unlocked'ta eğlence bir saniye bile durmadı © Barış Acarlı

Tıpkı dün olduğu gibi Red Bull İstanbul Unlocked'ta bugün de eğlence gece saat üç sularına kadar kadar devam etti... Red Bull Hub'ta Kaan Düzarat gece bir sularında setinin başına geçti. O sırada Kulp'ta Elize, Kastel'de Gökay Belen, 360'ta Abradek, Sumahan X Beatgate'te Merve Baykal B2B Feyza Emir ve Wu Bomonti'de ise Enes Gül gecenin sonuna kadar sahnede kaldılar ve coşkuyu son ana kadar devam ettirdiler.

Mecidiyeköy'deki Eski Likör Fabrikası, 1-2 Temmuz tarihlerinde 11 farklı eğlence mekanını bir çatı altında buluşturdu. İstanbul'un ikonik mekanlarını bir araya getiren Red Bull İstanbul Unlocked'ta eğlence bir saniye bile durmadı. Cuma ve cumartesi geceleri buraya gelen herkesin, hayatında ilk kez böyle bir deneyim yaşadığından emindim. Red Bull İstanbul Unlocked, herkes için eşsiz bir deneyim oldu. İki gece boyunca, hep birlikte dans ettik, eğlendik...