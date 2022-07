Müzik Yükseldi ve Red Bull İstanbul Unlocked Kapılarını Açtı!

Eğlenceye bir adım daha yaklaştığımızı, insanların yüzlerindeki gülümsemeden anlamak mümkün. Hepimiz, bir an önce haftanın tüm yoğunluğundan uzaklaşıp, kendimizi eğlenceye bırakmak istiyoruz. Sol kısımda yemek yeme alanları mevcut. Aynı noktadaki bistro masalarında cep telefonların enerjisinin de düşünülmüş olması, mutluluk verici. Zaten eğlence sırasında enerjisi düşen herkes soluğu burada alıyor. Kimi hamburger yiyor, kimi organik tost. Kimiyse telefonlarını şarj edip, içeceğini almanın peşinde.

Saat 19:00'u biraz geçiyor. Giriş kapısındaki hareketlilik her geçen dakika artarken, kendimizi artık giriş kapısından içeri atıyoruz. Girişte bizi o eski Likör Fabrikası’nın cazibesiyle birlikte rengarenk bir ortam karşılıyor. Hemen ortada, merdiven boşluğuna doğru sarkan devasa, Red Bull Unlocked logolu 360 derecelik bir ekran var. Bu ekranın en güzel yanlarından biri hangi odada hangi sanatçıların, saat kaçta performans göstereceğinin takip edilebiliyor olması. Tıpkı her odada olduğu gibi, girişte de çeşitli içecekler alabileceğimiz bir nokta var.

