Hangi Red Bull İstanbul Unlocked Karakteri Sensin?

Mecidiyeköy'deki Eski Likör Fabrikası, 1-2 Temmuz tarihlerinde 11 farklı eğlence mekanını bir çatı altında buluştuyor! Red Bull İstanbul Unlocked için artık her şey hazır! İki gece boyunca eğlenmeye hazır mısın? Öncesinde hemen aşağıdaki kuizi çözerek kendi eğlence anlayışın ile Red Bull İstanbul Unlocked'un ne kadar uyumlu olduğunu keşfedebilirsin.