Bir Gece, Birden Fazla Mekân, Tek Çatı!

Mecidiyeköy'deki Eski Likör Fabrikası , 1-2 Temmuz tarihlerinde 11 farklı eğlence mekanını bir çatı altında buluşturacak. Red Bull İstanbul Unlocked ' İstanbul'un ikonik mekanlarını bir araya getirirken İpek Atcan da Eski Likör Fabrikası çatısı altında yer alacak mekan sahipleriyle geçmişe doğru küçük bir yolculuğa çıktı.

Müdavimlik denince aklınıza ne geliyor? Size isminizle hitap edilmesi? İçkinizi nasıl alacağınızın bilinmesi? Tüm çalışanlarla sadece gözleriniz aracılığıyla anlaşmak? Belki de bir hafta uğramadığınızda “Nerelerdesin ya? Özledik!” denmesi? İşte Red Bull Unlocked ile buluşacağımız tüm bu mekanlar “müdavim” mekanları. Hepsi birer “ev” ve hepsinde yılların anısı var. Bu mekanlar, sadece müşterileri için değil, kendileri ve çalışanları için de o kadar çok anıyı barındırıyor ki…

Red Bull İstanbul Unlocked © Red Bull

Ben sonradan müdavim olduğum mekanlara ilk gittiğim günü muhakkak ki hatırlarım. Peki ya bu mekanların yaratıcılarının kendi mekanlarına ilk girişleri? O ilk görüşteki duyguları?

Tam bu noktada Kulp ’un işletme sahibi Arif’in (Küpeli) ve Joker ’in sahibi Volkan’ın (Tangör) söylediklerine yer vermeden olmaz. Arif, “Kulp’a ilk olarak 2011’de müşteri olarak gitmiştim. O zamanlar flört etiği kişi Kulp’ta çalışan bir kız arkadaşım götürmüştü beni ve bir rock bardı. Ben de o zamanlar radyocuydum. Geldim, içeri girdim ve inanın 2011’den beri hiç çıkmamış olabilirim buradan. Büyülü bir atmosferi vardı. Benim için bir çocuğun lunaparka gitmesi gibi bir histi, hala da öyle. Kulp, 2016’da benim oldu. İlk girdiğim anı gerçekten hiç unutamıyorum. Rüya gibiydi benim için” derken, Volkan da “Kendimin eğleneceği bir yer açmıştım Beyoğlu’ndaki ilk Joker’i açtığımda ve 20 yıldır da eğleniyoruz” diyor. İşte tam da bu noktada, İstanbul gece hayatına yön veren müdavim sahibi mekanların işletmecilerinin önce kendi mekanlarına müdavim olduğunu görüyoruz. İşe âşık olmak da diyebilir miyiz?

Joker No 19 © Red Bull Beyond © Red Bull

Geldim, içeri girdim ve inanın 2011’den beri hiç çıkmamış olabilirim buradan Arif Küpeli

Biz kendi anılarımızı yaratırken ve yıllarca bu anıları anlatırken işletme ne yaşıyor, onların kafasında hangi kareler yıllarca anlatılacak şekilde yer buluyor hep merak etmişimdir. Tabii her mekânın kendi içinde unutulmaz anları vardır. Beyond ’un işletme sahibi Erdinç (Avcı) için en unutulmaz gece Enis Arıkan’ın doğum günüymüş. Enerjisi daha yüksek bir grup görmediğini de sözlerine eklemeden geçmiyor.

360 ’ın işletme ortaklarından Sashah ise sayısız unutulmaz gecenin olduğunu ama en unutulmazlarından birinin ilk yılbaşı akşamı olduğunu söylüyor. “2005’ten 2006’ya giriyorduk. Ben aynı zamanda birkaç bin kişilik bir komünite olan ASmallWorld’ün de bir üyesiyim. Ivana Trump’tan Paris Hilton’a kadar herkesle oradan tanıştım. İnsanlar bana İstanbul’a gelirlerse nereye gideceklerini soruyorlardı. Yine böyle bir zamanda mekân da tam yeni açılırken, İstanbul’a gelenlere buraya gelmelerini söyledim. O gecenin bir yarısı bana o sırada mekânda olan birinden bahsettiler. “O kim?” diye sorduğumda ise Meksika’nın başbakanı olduğunu söylediler. Tarkan gibi bir sürü ünlünün arasında bir de o vardı!”

360 Istanbul © Red Bull Kulp © Red Bull

Gecenin bir yarısı bana o sırada mekânda olan birinden bahsettiler. “O kim?” diye sorduğumda ise Meksika’nın başbakanı olduğunu söylediler. Sashah

Bütün bu mekân sahipleri ile konuştukça anlıyorum ki aslında herkes kendi “eğlence” boşluğunu doldurmak için bir yola çıkmış ve insanlara yeni kapılar açmış.

Sonra kendi adıma/bizler adına düşünüyorum ve hafif de bir zaman yolculuğuna çıkıyorum. Gece hayatının ileri gelen ve dansın merkezde olduğu Klein Phönix, Fırın Maslak, Sumahan x Beatgate ve Kastel bunların başında geliyor. Her biri yerli ve yabancı birçok DJ ile gece hayatının nabzını tutuyor. Klein Phönix ve Fırın, zamanında sadece “Maslak Venue” ile anılan Maslak’ta bambaşka bir deneyim sunarken; Sumahan x Beatgate ve Kastel ise artık eski havasını yitiren Beyoğlu’nda ayakta durmaya ve hatta ayakta durmamıza yardımcı oluyor. Özellikle Sumahan’da yıllardır gerçekleşen ikonik partiler ve birçok kişinin bu partilere girebilmek için verdiği savaşı düşündükçe tebessüm etmeden geçemiyorum. Ne mutlu ki Red Bull Unlocked’da ağırlayacakları çok özel isimlerle bu stresi yaşamadan buluşacağız.

Klein © Red Bull Suma Han © Red Bull

Peki ya bu özel ve güzel iki gecede yer alacak diğer mekanlar?

Bomonti’de yer alan WU Bomonti, gerçekten aşırı lezzetli Uzakdoğu mutfağına sahip. Özellikle sushi seven biriyseniz istisnasız her birini denemenizi öneririm. Fakat Wu Bomonti sadece bununla da kalmıyor. Belli bir saatten sonra oldukça iyi DJ’lerle gecenin ritmini muhakkak yükseltiyor ve kendinizi son derece güzel bir yemeğin ardından dans ederken bulabiliyorsunuz.

Fırın Maslak © Red Bull Wu Bomonti © Red Bull

13 ülkede 73 stüdyosuyla dünya çapında birçok ödüle sahip olan Cleopatra Ink de yine bu iki gece sizlerle olacak. Ve o geceye özel flash dövmeler yapıyor olacak.

1-2 Temmuz tarihlerinde Mecidiyeköy Likör Fabrikası’nda gerçekleşecek Red Bull Unlocked’ta 2 gece boyunca İstanbul gece hayatının lokomotifi 11 ikonik mekân, tek çatı altında sizlere sürükleyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Beyoğlu’ndan Beşiktaş’a, Maslak’tan Bomonti’ye uzanan bir yolculuğa hazırsanız ve eğer siz de bu gecenin bir parçası olmak ve gecenin kilidini açmak istiyorsanız kaçırmamanız gereken bir atmosfer ve birbirinden farklı etkinlikler sizleri bekliyor!

Kulp / Arif Küpeli (İşletme Müdürü):

3 kelime ile “gece hayatı”?

Müzik, sosyalleşmek, Z raporu.

3 kelime ile Kulp?

Siz – orada – n’apıyorsunuz?

Enerjinin kaynağı?

Ben aslında durunca yoruluyorum. Bazen “Benlik bir durum yok.” diyorum ve tatile çıkıyorum. Mesela 20 gün yurt dışına gidiyorum ve o zaman daha çok yoruluyorum. Ben bu tempoya çok alışmışım. Bu tempo beni ayakta tutuyor.

Müdavim tanımı?

Benim için müdavim Burusvilis’tir (Güray Gürsel). Buraya benden daha çok geliyor ve barda kendi yeri var ve benim yok.

Beyond / Erdinç Avcı (İşletme Sahibi)

3 kelime ile “gece hayatı”?

Alkol, DJ, eğlence.

3 kelime ile Beyond?

Rahatlık, aile ortamı, popülerlik.

Beyond dışında nerelerde takılıyor?

Klein, Kastel ve birkaç mekân daha geziyorum. Bir gecede birden çok mekân gezmeyi seviyorum.

Joker no:19 / Volkan Tangör (İşletme Sahibi)

3 kelime ile “gece hayatı”?

Güzel müzik, güzel içki, güzel arkadaşlar.

3 kelime ile Joker no:19?

Ne içiyoruz? Şimdi ne içiyoruz? Ne içeceğiz?

Dünden bugüne?

Mekânı ilk açtığımızda motivasyonumuz içip içip geceyi hatırlamamaktı. Sonra bizler büyüdük. Daha kaliteli içkiler ve yemekler olmaya başladı ülkemizde. Kızım oldu. Onun da çocuklu insanların da güzel vakit geçirebileceği bir yer olsun istedim. Ben nasıl bir yere gitmek istiyorsam Joker hep öyle bir yer oldu.

The Game / Gökhan (İşletme Müdürü)

3 kelime ile “gece hayatı”?

Dj müziği, yemek, içki.

3 kelime ile The Game?

Oyun, müzik, kaliteli yiyecek ve içecek.

Gecenin en çılgın anı?

Herkesin gecenin sonunda “Just Dance” oynadığı an. Line-up’ta en önemli kişinin sahneye çıkması gibi bir an.

360 İstanbul / Mr. Sashah (işletme sahibi)

3 kelime ile “gece hayatı”?

Müzik, atmosfer, anılar.

3 kelime ile 360?

Klasik, yenilikçi, dinamik.

Neden İstanbul?

Kendimi bildim bileli değişik ülkelerde yaşadım. Ama buraya geldiğimde kalacağımı biliyordum. Hala çok seyahat ediyorum. Klişe olacak ama İstanbul gerçekten de her yerin merkezi gibi.