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Gece
Red Bull İstanbul Unlocked'a Bu Playlist ile Isınıyoruz
Red Bull İstanbul Unlocked'a sadece günler kaldı. Öncesinde iki gece boyunca Likör Fabrikası çatısı altında performans sergileyecek isimlerin yer aldığı bir playlist hazırladık.
1-2 Temmuz'da Mecidiyeköy, Eski Likör Fabrikası çatısı altında 11 farklı mekanı buluşturacak Red Bull İstanbul Unlocked için sabırsızlanmanı gerektiren birçok sebep var şüphesiz. Halihazırda mekanlar ve line up da belliyken biraz daha heyecan dozunu yükseltelim dedik ve Red Bull İstanbul Unlocked'da performans gösterecek sanatçıların şarkılarından bir playlist hazırladık.
Eğer sen de Red Bull İstanbul Unlocked için yavaş yavaş heyecanlanmaya başladıysan hemen aşağıdaki playlist'e bir göz at ve 1-2 Temmuz geceleri için ısınmaya başla!