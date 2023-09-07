Red Bull Jukebox Sahnesi İçin Son Prova

Red Bull Jukebox Sahnesi için geri sayım sürüyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek bir konseptle söylenecek şarkıların ve tarzlarının seyirciler tarafından oylama ile belirleneceği sahne deneyiminde mikrofon, yerli sahnenin önde gelen bağımsız ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut ’un olacak.

6 Eylül akşamı Korto'da düzenlenen basın lansmanında da işte bu sıra dışı konseptin ilk fragmanını izlemiş olduk. Kokteyllerin bile Dolu Kadehi Ters Tut şarkı isimlerinden oluştuğu gecenin sunuculuğunu ise Paptircem yaptı.

Red Bull Jukebox öncesi son prova © Barış Acarlı

İlk olarak herkesi 22 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek Red Bull Jukebox Sahnesi'ne davet eden Paptircem , büyük haberi vermeyi ihmal etmedi ve 22 Eylül'de Dolu Kadehi Ters Tut'a kendisinin de sunucu olarak eşlik edeceğini duyurdu.

Şarkılar seyircinin seçimi ile belirlendi © Barış Acarlı

Ardından ise sahne sırası Dolu Kadehi Ters Tut'a geldi. Uğurhan Özay ve Oğulcan Ava'ya sahnede Dilan Balkay da eşlik etti. Zor, Madem, Hiç İyi Değilim gibi sevilen şarkılarını farklı tarzlarda söyleyen grup 22 Eylül'ün ilk provasını da Korto'da yaptı ve sıra dışı oylama sistemini hep birlikte deneyimledik.

Geceye Korto ev sahipliği yaptı © Nuri Yılmazer

Grup iki şarkı seçti ve içlerinden hangisini duymak istediklerini davetlilere sordu. Davetliler de bilekliklerindeki ışıklardan mavi ya da kırmızıyı seçerek oylamaya katıldılar. Oylama sonunda kazanan şarkı ise Hiç İyi Değilim oldu.

Sıra dışı bir oylama sistemi © Nuri Yılmazer

Böylece 22 Eylül'de oylamanın nasıl yapılacağı da ilk elden test edilmiş oldu. Dolu Kadehi Ters Tut farklı tarzlarda yeniden seslendirdikleri şarkıları için ilk yorumları da davetlilere sordu ve tüm konukların geri dönüşü olumluydu.

Paptircem © Nuri Yılmazer

Eğer sen de bu sıra dışı konseptin bir parçası olup Dolu Kadehi Ters Tut'un nasıl bir performans vereceğini görmek istersen 22 Eylül gecesi yerin hazır! Bilet almak ve daha fazla detay için şimdi etkinlik sayfamızı ziyaret edebilirsin.