MÜZİK
Red Bull Jukebox Sahnesi’nde Seni Neler Bekliyor?
Müzikseverlere yepyeni bir konser deneyimi yaşatacak Red Bull Jukebox Sahnesi’nin detaylarını öğrenmek ister misin?
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Red Bull Jukebox Sahnesi, alışılagelen konser deneyimine farklı bir boyut katıyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek bu global müzik etkinliğinde söylenecek şarkılara ve müziğin tarzına seyirciler karar veriyorlar. Böylece hem müzisyenler hem de müzikseverler eşsiz bir deneyim yaşama şansı yakalıyorlar.
22 Eylül’de İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek etkinlikte son yılların en popüler alternatif rock gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut sahne alacak. Grubun sahne performansına yön vermek için yapman gereken ise oylamaya katılmak. Üstelik oylamaya katılmak için bilet almana da gerek yok.
Oylamalar Red Bull’un ve Dolu Kadehi Ters Tut’un sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşecek. Bazı kategorilerdeki oylamalara web sitemizden katılabilirsin. Ayrıca 22 Eylül’deki etkinlik gününde de canlı oylamalar olacak ancak etkinliğe katılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olman gerektiğini belirtelim.
Sıradışı ve eğlenceli Red Bull Jukebox Sahnesi etkinliğine haftalar var ancak oylamaya erkenden katılabilir ve Dolu Kadehi Ters Tut’un sahne performansına yön verebilirsin. Şimdi vakit kaybetmeden etkinlik sayfasına git, üç farklı şarkı oylamasında oyunu kullan ve 22 Eylül’deki konseri beklemeye başla!