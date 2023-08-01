Red Bull Jukebox Sahnesi’nde Seni Neler Bekliyor?

Dolu Kadehi Ters Tut Yerli sahnenin önde gelen bağımsız ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut, 2014 yılı sonunda Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay tarafından kuruldu.

Red Bull Jukebox Sahnesi Karar Senin Konser Senin

bu global müzik etkinliğinde söylenecek şarkılara ve müziğin tarzına seyirciler karar veriyorlar. Böylece hem müzisyenler hem de müzikseverler eşsiz bir deneyim yaşama şansı yakalıyorlar.

sahne alacak. Grubun sahne performansına yön vermek için yapman gereken ise oylamaya katılmak. Üstelik oylamaya katılmak için bilet almana da gerek yok.