Red Bull Jukebox Sahnesi'nde Duyacağın Müzik Türleri

Red Bull Jukebox Sahnesi 'nde konser deneyimi yepyeni bir boyut kazanıyor. Türkiye’de ilk kez etkinlik interaktif bir eğlenceye dönüşüyor. Şarkılara ve müzik tarzına seyircilerin karar vereceği organizasyon 22 Eylül’de İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.

Son yılların en popüler alternatif rock gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut 'un sahne alacağı etkinlikte grubun sahne performansına yön vermek sana düşüyor. Yapman gereken tek şey oylamaya katılmak. Peki Dolu Kadehi Ters Tut şarkılarını hangi tarzlarda söyleyecek? Hadi müzik türleri arasında küçük bir yolculuğa çıkalım.

Dolu Kadehi Ters Tut © Red Bull

Reggae

Jamaika'ya özgü bu müzik türünün kökleri calypso, ska/rocksteady, rock'n roll ve rythm and blues'a dayanır. Yetmişli yıllardan itibaren dünyada popülarite kazanan bu tür, efsanevi müzisyen Bob Marley ile özdeşleşmiştir. Reggae müziğinde baslar büyük önem taşırken davul ve perküsyon ritimleri de müziğin çehresini belirler. Bas ve davul arasındaki ritmik ilişki müziğin kendine has dünyasını oluşturur. Bu türde inanç, aşk, barış, yoksulluk, eşitsizlikler gibi temalara odaklanılır.

Drill

Drill, 2011 civarında Chicago'da doğan ve Chief Keef'in çığır açan I Don't Like'ı şarkısı ile küresel ölçekte yankı bulan bir müzik türü. Müzikal olarak trapten ayırt edilmesi çok zor olan bu türde esas fark vurgu ve tavır ile ilgilidir. Trap, narkotik endüstrisinin karanlık tarafıyla ilgiliyken, drill ise genellikle şiddet ve çete savaşı konularına odaklanır.

The Note: Müziğin Gizli Tarihi © redbull

Elektronik

Elektronik müzik, elektronik enstrümanların kullanımıyla üretilen bir müzik türüdür. Bu müzik yaratılırken synthesizer, drum machine ve sampler gibi cihazlar ve bilgisayarlar kullanılır. Oluşturulan ses ve ritimler düzenlenerek şarkılara dönüştürülür. Elektronik müzik, pek çok alt türe ayrılmıştır. Bu alt türler arasında ambient, techno, house, trance, drum and bass, dubstep ve electro sayılabilir. Bu türleri ritimler, tempolar ve ses efektleri birbirinden ayırır.

Alaturka

Tarihsel geçmişi Osmanlı'nın siyasi ve kültürel ilişkilerine kadar uzanan dilimize İtalyanca'dan yerleşmiş olan ve basitçe Türk tarzı olarak nitelendirilebilecek hepimizin aşina olduğu bir müzik türü. Batı müziği icracıları tarafından türetilmiş olan ismi ile müzik literatürüne yerleşmiştir.

Dolu Kadehi Ters Tut © Red Bull

Rock

Dünyanın en popüler müzik türlerinden biri. Temelde bas, gitar ve davul üçlüsüne sırtını dayayan bu tür, blues'dan caza, klasik müzikten folka pek çok farklı türden beslenir ve çatısı altında sayısız alt türü barındırır. baskın elektro gitar ritimleri, sololar, belirgin bas ritimler ve davul partisyonları müziğe eşsiz katmanlar katar.

Bossa Nova

1960’lı yıllarda Brezilya'da ortaya çıkan bu müzik önce Amerika Birleşik Devletleri ve sonra tüm dünyaya yayıldı. Samba'dan aldığı ritimleri klasik gitarla kaynaştıran bu sıcak müzik kendine has ruhuyla derin bir tarih ve kültürel bir miras barındırıyor. Bossa Nova’nın ilk örneklerinden biri olan Chega de Saudade, Tom Jobim'e aittir. Bu muhteşem şarkı, Bossa Nova’nın türünün dünyaya açılmasında bir mihenk taşı olmuştur.