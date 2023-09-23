Büyüleyici Bir Gece: Red Bull Jukebox Sahnesi

Red Bull Jukebox Sahnesi , KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen muhteşem gecenin ardından sona erdi. Dolu Kadehi Ters Tut 'un seyirciyi mest ettiği gecede sürpriz konuklar da vardı.

Konser, grubun sevilen şarkılarından Biraz Delisin ve Çöpçatan ile başladı. Göz kamaştıran sahne ışıklandırması ve havai fişekler eşliğinde konsere hızlı bir giriş yapan Dolu Kadehi Ters Tut, daha sonra gecenin konseptini anlatması için Paptircem 'i sahneye davet etti. Projenin gelişim aşamalarından bahseden Paptircem, seyircilerin oylaması ile şarkıların ve janraların belirlendiğinden bahsederek konsepti de anlattı. Daha sonra da sosyal medya oylaması ile seçilen ilk şarkı olan Islansın bu kez rock versiyonu ile izleyicilerle buluştu.

Dolu Kadehi Ters Tut © Nuri Yılmazer

Daha sonra bu kez Madem ve Hiç İyi Değilim 'e geldi sıra. Sosyal medyadan verilen oylarla bu iki şarkının hangi janralarda söyleneceğinin sonuçları ekrana yansıdı ve Madem reggae, Hiç İyi Değilim ise elektronik versiyonu ile seyircilerle buluştu. Sürprizlerin bitmediği gecede bu kez Vokal Akademi'nin Pop & Caz korosu sahneye gelip "Gitme" şarkısında gruba eşlik etti.

Gecenin ikinci konuğu ise Selin Geçit'ti. Olabilirdik şarkısında gruba eşlik eden Selin Geçit 'in ardından yine oylama ile seçilen iki şarkıya gelmişti sıra. İlk önce redbull.com üzerinden yapılan oylama ile seçilen Aldattım, ardından ise Samsung Galaxy işbirliği ile X'te yapılan oylamanın ardından seçilen Yapma N'olursun gecenin coşkusunu daha da artırdı.

Çalınacak şarkıları seyirci belirledi © Nuri Yılmazer

Sırada ise gecenin en büyük sürprizi vardı. İlk kez bir cover şarkı söyleyeceklerini açıklayan grup Athena 'nın sevilen şarkılarından Serseri Mayın ve Öpücük'ü konsere gelen seyircilerin oylamasına sundu. Bilekliklerindeki mavi ve kırmızı ışık seçenekleriyle oylamaya katılan seyircilerin seçimi Serseri Mayın oldu. Oylamanın ardından Dolu Kadehi Ters Tut'un sahneye Athena'yı davet etmesi ile birlikte ise gecenin coşkusu daha da arttı.

Atmosfer muhteşem! © Nuri Yılmazer

Bu muhteşem düetin ardından gecenin son konuğu ise Ozb i oldu. Bayılırız Deliliğe tüm seyirciler eşliğinde söylenirken yavaş yavaş gecenin sonu da yaklaştı. Konsere gelen seyircilerin yine bileklikleri ile seçtiği son şarkı ise Yarısı Yok oldu. Konserin sona ermesinin ardından bis çağrısını da karşılıksız bırakmayan Dolu Kadehi Ters Tut, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir konsepti kusursuz bir gece ile taçlandırmanın mutluluğuyla sahneden ayrıldı.