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MÜZİK
En İyi Anlar: Red Bull Jukebox Sahnesi
Dolu Kadehi Ters Tut, Red Bull Jukebox Sahnesi'nde sürpriz konuklar ve muhteşem bir atmosfer eşliğinde nefesleri kesen bir performansa imza attı. O performanstan en iyi videolar aşağıda, şimdi izle...
Red Bull Jukebox Sahnesi, yepyeni bir konser deneyimi ile Türkiye’de ilk kez müzikseverlerle buluştu. Söylenecek şarkıların ve tarzlarının seyirciler tarafından oylama ile belirlendiği sahne deneyiminde mikrofon, yerli sahnenin önde gelen bağımsız ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut’taydı ve KüçükÇiftlik Park'ta büyüleyici bir gece yaşandı. O harika performanstan en iyi videolar aşağıda, şimdi izleyebilirsin.
Yapma Nolursun
4 dakika
Dolu Kadehi Ters Tut - Yapma Nolursun
Neyin Nesi
4 dakika
Dolu Kadehi Ters Tut - Neyin Nesi
Yarısı Yok
5 dakika
Dolu Kadehi Ters Tut - Yarısı Yok
24
5 dakika
Dolu Kadehi Ters Tut - 24
Madem
4 dakika