En İyi Anlar: Red Bull Jukebox Sahnesi

Red Bull Jukebox Sahnesi

, yepyeni bir konser deneyimi ile Türkiye’de ilk kez müzikseverlerle buluştu. Söylenecek şarkıların ve tarzlarının seyirciler tarafından oylama ile belirlendiği sahne deneyiminde mikrofon, yerli sahnenin önde gelen bağımsız ekiplerinden

Dolu Kadehi Ters Tut

’taydı ve KüçükÇiftlik Park'ta büyüleyici bir gece yaşandı. O harika performanstan en iyi videolar aşağıda, şimdi izleyebilirsin.