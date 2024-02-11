Dolu Kadehi Ters Tut
© Dolu Kadehi Ters Tut
MÜZİK

En İyi Anlar: Red Bull Jukebox Sahnesi

Dolu Kadehi Ters Tut, Red Bull Jukebox Sahnesi'nde sürpriz konuklar ve muhteşem bir atmosfer eşliğinde nefesleri kesen bir performansa imza attı. O performanstan en iyi videolar aşağıda, şimdi izle...
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Red Bull Jukebox Sahnesi, yepyeni bir konser deneyimi ile Türkiye’de ilk kez müzikseverlerle buluştu. Söylenecek şarkıların ve tarzlarının seyirciler tarafından oylama ile belirlendiği sahne deneyiminde mikrofon, yerli sahnenin önde gelen bağımsız ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut’taydı ve KüçükÇiftlik Park'ta büyüleyici bir gece yaşandı. O harika performanstan en iyi videolar aşağıda, şimdi izleyebilirsin.

Yapma Nolursun

4 dakika

Dolu Kadehi Ters Tut - Yapma Nolursun

Neyin Nesi

4 dakika

Dolu Kadehi Ters Tut - Neyin Nesi

Yarısı Yok

5 dakika

Dolu Kadehi Ters Tut - Yarısı Yok

24

5 dakika

Dolu Kadehi Ters Tut - 24

Madem

4 dakika

Dolu Kadehi Ters Tut - Madem

MÜZİK