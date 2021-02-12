Red Bull Kar Havuzu Film Formatında Geri Dönüyor!

Red Bull Kar Havuzu geri dönüyor! Birbirinden eğlenceli kostümler ve enteresan ekipmanlarla donanmış ünlü katılımcılar, önce özel kostümleriyle kayak yapacak ardından ise rampadan zıplayıp buz gibi suya en havalı atlayışı yapmaya çalışacaklar.

23 Şubat'ta Uludağ’da çekimleri yapılacak olan Red Bull Kar Havuzu ile 2021’de eğlencenin doruklarına çıkılacak. Ünlü katılımcılar, özel olarak bir araya getirilen jüriye kendilerini beğendirmek için en havalı atlayışı yapmaya çalışacaklar.

Abimiz kar havuzunda Jaws avlamış © Nuri Yılmazer

En son 2019 yılında Kayseri’de düzenlenen Red Bull Kar Havuzu bu zamana kadar birçok ünlü ismi ağırladı. Son dönemin sevilen genç oyuncularından İlayda Akdoğan, Müge Boz ile YouTuber’lar Buğra Akpınar, Alper Rende, Mervan Tepelioğlu da kendini serin sulara bırakmıştı. Birbirinden renkli ve cesur katılımcıların yarıştığı Red Bull Kar Havuzu’nda ilk 3’e giren takımlar ve en özgün kostüme sahip takım ödüllendirilmişti.

Müge Boz da Red Bull Kar Havuzu deneyimini yaşamıştı! © Nuri Yılmazer

Red Bull Kar Havuzu'nda bu yıl katılımcı sayısı sınırlı. Sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı yarışmada seyirciler de yer almayacak. Ancak merak etme havada uçan herkese sen de şahit olacaksın! Çünkü tüm yarışma filme alınacak ve ileri bir tarihte yayınlanacak.

Sen de jüri ekibine katılabilirsin!

Her biri kendi alanında uzman olan isimlerden kurulacak jüri çok yakında açıklanacak. Ancak Red Bull'un burada bir de sürprizi var: Sen de jüri üyesi olabilirsin! İyi de bu nasıl olacak?