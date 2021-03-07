Red Bull Kar Havuzu'nda Buz Gibi Suyla Buluştular!

Yılın en eğlenceli macerası Red Bull Kar Havuzu , bu yıla özel olarak ünlü yarışmacıların kıyasıya rekabetini konu alan bir film formatında izleyicilerle buluştu!

Orkun Işıtmak © Nuri Yılmazer

Uludağ’da gerçekleşen Red Bull Kar Havuzu film çekimleri birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu. Survivor programı ile tanınan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı , ünlü YouTuber Orkun Işıtmak , ralli pilotu Doğan Kabak , seyahat yazarı Kerimcan Akduman ve espor dünyasının ünlü ismi Cantuğ “Unlost” Özsoy buz gibi suya atlayan yarışmacılar arasındaydı.

Kerimcan Akduman © Nuri Yılmazer

-10 derece soğukta gerçekleşen çekimlerde yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipmanları ile buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalıştılar. Katılımcılar kar pistinde; unicorn’dan zürafaya, köpek balığından ralli aracına ve paraşüte kadar çeşitli kostümlerle -10 derece suyla buluştular.

Cantuğ "Unlost" Özsoy © Nuri Yılmazer

Ortaya birbirinden renkli görüntülerin çıktığı filmin sunumunu ise Kıvanç Talu üstlendi. Günün sonunda buz gibi maceradan zaferle ayrılan isim ise yarışmadaki tek kadın katılımcı olan Nisa Bölükbaşı oldu. Nisa, yaptığı muhteşem atlayış ve kostüm tasarımı ile tüm jüriden tam puan almayı başardı.

Nisa Bölükbaşı © Nuri Yılmazer

Performansın yanı sıra yaratıcılığın da sonuçlar üzerinde etkili olduğu Red Bull Kar Havuzu jürisinde gazeteci ve moda yazarı Neslişah Şatıroğlu , Şokopop olarak tanınan YouTuber Ekim Acun , yazar ve sunucu Funda Karayel , Red Bull sporcusu Kübra Dağlı ve Red Bull Türkiye Instagram hesabı takipçileri arasından seçilen iki kişi yer aldı.

Barış Murat Yağcı © Nuri Yılmazer

Birbirinden eğlenceli kostümlerin de yarıştığı yarışmada Nisa Bölükbaşı'nın ardından ikinciliği Doğan Kabak elde ederken, Orkun Işıtmak ise podyumun son basamağına çıktı. Günün sonunda ise kazanan, kaybedenden çok birbirinden eğlenceli anlar akıllara kazındı.

Doğan Kabak © Nuri Yılmazer