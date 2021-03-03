Red Bull Kar Havuzu'na Katılan İsimlerle Konuştuk!

Soğuk kış günlerinin büyük eğlencesi Red Bull Kar Havuzu geri dönüyor, ünlü isimler -40 derece suda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor! Birbirinden eğlenceli kostümler ile buz gibi suya en havalı atlayışı yapmaya çalışacak Nisa Bölükbaşı, Kerimcan Akduman, Cantuğ "Unlost" Özsoy, Orkun Işıtmak, Barış Murat Yağcı ve Doğan Kabak bu yıl kar havuzunun keyfini çıkaran isimler olacaklar.

Kübra Dağlı , Şokopop , Funda Karayel , Neslişah Şatıroğlu ve Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden jüriye katılmaya hak kazanan Erdem Oktay ile Nures Gürses bu sene Red Bull Kar Havuzu'nun jürisini oluşturdu.

Biz de bu macerayı sizlerle buluşturmadan önce bu sene -40 derece suya atlayacak isimlere Red Bull Kar Havuzu ile ilgili görüşlerini sorduk.

Red Bull Kar Havuzu'na Kostüm Savaşları ile Isınıyoruz!

İlk olarak Red Bull Kar Havuzu hakkında ne düşünüyorsun? Yarışmanın formatını eğlenceli buldun mu?

Orkun Işıtmak : Çok eğlenceli bir etkinlik, birçok tanıdığım insan da burada. Format da çok iyi. -40 derece suya atlamak keyifli olacak.

Doğan Kabak: Red Bull’un bu tarz yarışlarını zaten yakından takip ediyorum. Zaman zaman kendimi bu yarışlarda hayal etmişliğim de var. Snowboard yapan, hatta bundan oldukça zevk alan biri olarak bir rampadan kayıp buz gibi suya atlama fikri kulağa müthiş geliyor. Bunun yanında Red Bull Kar Havuzu'nun önceki yıllarda yapılan organizasyonlarını izledikçe daha çok heyecanlanıyorum.

Kerimcan Akduman: Red Bull Kar Havuzu yıllardır takip ettiğim, imrenerek baktığım ama bir türlü katılma fırsatı bulamadığım bir etkinlikti. Hep aklımdan geçen "kayarak bir havuza dalma" fikrini kurumsallaştıran bir etkinliği eğlenceli bulmamak komik olur!

Cantuğ "Unlost" Özsoy: Red Bull Kar Havuzu'nda daha önce de Doktor Civanım olarak yer aldım. Hayatımda en çok eğlendiğim günlerden biriydi. Genelde böyle çılgın aktivitelerden uzak, sakin bir hayatı tercih ediyorum ama Red Bull sağ olsun her sene adrenalin eksikliğimi tamamlayacak dozda aksiyon katıyor hayatıma.

Barış Murat Yağcı: Format güzel, eğlenceli ve yarışma ruhu var.

Nisa Bölükbaşı: Bence çok güzel ve eğlenceli bir yarışma, keşke daha uzun sürse.

Orkun Işıtmak © Nuri Yılmazer

Nasıl bir kostüm ile buz gibi suya atlamayı düşünüyorsun?

Orkun Işıtmak : Uzaydan atladığım paraşütçü kıyafetine benzer bir kıyafetle atlayış yapacağım.

Doğan Kabak: Acaba bunu sürpriz olarak bıraksak mı? Ya da küçük bir tüyo vereyim; tüm dünyada otomobil tutkunları için ikon haline gelmiş bir kostüm düşünüyorum.

Kerimcan Akduman: Ben dağların hakimi olarak ayı kostümünü seçtim.

Cantuğ "Unlost" Özsoy: Etkinlikte hayatımın önemli bir kısmında yer edinmiş efsane oyun Half-Life'ın unutulmaz karakteri Gordon Freeman olarak yer alacağım. Gordon Freeman'ın ünlü kostümü HEV Suit üstümde olacak. Kendisini oyunlarda zombilerin pençesinden, radyasyonlu sulardan, mermilerden, bombalardan korumuştu, umarım beni de -40 dereceden korur.

Barış Murat Yağcı: Kostüm konusu henüz net değil, beden olarak zorlanacağım ama sürprizim var diyebilirim.

Nisa Bölükbaşı: Unicorn kostümüyle atlamaya düşünüyorum çünkü kardeşimin en sevdiği "yaratık" odur. Yarışmadayken kardeşim hep yanımda olsun diye ayakkabılarıma bile unicorn çizmiştim.

Unlost © Nuri Yılmazer

Yaratıcı bir atlayış stili düşündün mü? Özel bir hareketin ya da figürün olacak mı?

Orkun Işıtmak : Özellikle çalıştığım bir şey yok. O an nasıl gelişirse olaylar bir şeyler yapacağım.

Doğan Kabak: Kostümümün ve board'umun özel bir harekete ihtiyaç duymayacağını düşünüyorum. İkisi de Red Bull Kar Havuzu rampasında görününce şovunu yapacak zaten.

Kerimcan Akduman: Var kafamda bazı hareketler ama rakipler iddialı ve güçlü oldukları için kendime saklamayı planlıyorum.

Cantuğ "Unlost" Özsoy: Profesyonel olarak kaydığım söylenemez, rampanın sonuna kadar ayakta kalabildiğim bir atlayış stili düşünüyorum. Özel hareketim ayakta durmak!

Barış Murat Yağcı: Henüz karar vermedim, kaymayı becerebilirsem atlayış kısmını da o an düşüneceğim.

Nisa Bölükbaşı: Yaratıcı mı? Daha kayakla mı, snowboard'la mı atlayacağıma karar veremedim ama en azından düz bir atlayış beklemeyin benden!

Doğan Kabak © Nuri Yılmazer

Bildiğin gibi -40 derecelik bir suya atlayacaksın, bu gerçek bir meydan okuma, kendini hazır hissediyor musun?

Orkun Işıtmak : Hazır değilim desem atlamama şansım var mı?

Doğan Kabak: Soğukla hiç aram yoktur ama kendimi zorlamayı severim. Kendimi -40 dereceye hazır hissetmiyorum ama meydan okumaya hazır hissediyorum.

Kerimcan Akduman: Kendimi özel shaolin yöntemlerimle bu duruma hazırlıyorum. Suya düştüğüm anda fok balığına dönüşeceğim bir zihinsel hazırlık içerisindeyim.

Cantuğ "Unlost" Özsoy: Her şeyin başı sağlık. Bu soğuğa alışmak için bir süredir odamdaki peteği ve şömineyi kullanmıyorum, duştan çıkmadan hemen önce suyu bir anda en soğuğa alarak şok etkisi yaratıyorum. Anlayacağınız hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Barış Murat Yağcı: Derecesi çok önemli değil, bu zorluğu kabul ettik bir kere ve eğlenmeye gidiyorum, meydan okumaya değil.

Nisa Bölükbaşı: -40 derece su olmaz ki, buz olur!

Kerimcan Akduman © Nuri Yılmazer

Birbirinden dişli beş rakibin olacak, onlara bir mesajın var mı?

Orkun Işıtmak : Abi eğlenmeye geldik sonuçta. Kimseyi rakip olarak görmüyorum.

Doğan Kabak: Özellikle atlayacağım board'un üzerinde çok çalışıyorum. Benim kadar hazırlanmış olmamalarını diliyorum. İyi olan kazansın arkadaşlar.

Kerimcan Akduman: Var. Bu soğukta havuza falan atlamaya gerek yok, oturun sıcak evlerinizde!

Cantuğ "Unlost" Özsoy: Kendilerine tek bir şey söylüyorum: Soğuktan korksaydık Eskişehirli olmazdık!

Barış Murat Yağcı: Tek rakibim Nisa, o da sevgilim zaten, bu yüzden sadece eğlenmeye çalışacağım.

Nisa Bölükbaşı: Kim kazanırsa kazansın inşallah bol bol eğleriniz ama Survivor'da rakiptik, burada da değişen bişey yok!

Nisa Bölükbaşı © Nuri Yılmazer

Bu kadar değil! Red Bull Kar Havuzu'na katılacak ünlü isimlere özel sorularımız da vardı elbette. Hemen aşağıdan okuyabilirsin.

Orkun Işıtmak

Bugüne kadar birçok farklı maceraya atıldın ama -40 derece suya atlamak da yaptığın en çılgınca şeyler arasına girecek mi sence?

Ben uzaydan atlamış adamım. Daha geçen gün, -20’de video çektik. Tabii zorluğu var.

Kış sporları ile ilgilendiğini de biliyoruz, favori kış sporun hangisi?

Snowboard favorim. Kış aylarında kamp falan yapmayı da çok severim.

Doğan Kabak

Direksiyon başında aksiyona alışıksın ama buz gibi bir suya atlamak senin için yeni bir deneyim olacak sanırım?

Otomobillerle gazlamak hayatımın bir parçası evet, snowboard da yapıyorum ama buz gibi bir suya atlamak benim için çok uzak bir deneyim. Beni daha da germek için mi soruyorsunuz bunu?

Bu eğlenceye bir de otomobil şovu ekleme fırsatın olsa ne yapmayı isterdin?

Kesinlikle oraya bir drift otomobiliyle yan yan atlamak isterdim. Seneye yapar mıyız Red Bull? Yapalım be lütfen.

Kerimcan Akduman

Dünyanın dört bir tarafını gezip maceralara atıldın ama bu kez seni -40 derece bir su bekliyor, neler hissediyorsun?

"Su işte atlar çıkarım" ile ben nasıl gaza gelip bu topa girdim arasında giden hislerim var. En son sıfır derece altında bir suya Grönland'da girmiştim. Tek açıkta kalan yerim suratımın hissiyatını hatırlıyorum.

Unlost

Sence en dişli rakibin kim olacak beş kişiden?

En dişli rakibim bence Orkun Işıtmak. Kendisi YouTube'da acıların çocuğu olarak da bilinir. Yediği ve yedirdiği milyonlarca scoville'lik acılar sayesinde artık algı reseptörlerinin bozulduğunu düşünüyorum. Sanırım soğuğu hissedemeyecek. Ya da acılardan dolayı vücut ısısı çok fazla yükseldiğinden havuza atladığında "tssss" diye bir ses çıkararak yok olabilir.

Seni oyunların dünyasından alıp -40 derece su ile buluşturuyoruz. Neler hissediyorsun, korku ya da heyecan var mı?

Az önceki sözü değiştiriyorum "Soğuktan korksaydık, The Long Dark oynamazdık!".

Barış Murat Yağcı

Özellikle Survivor'da birçok zorlu yarışın parçası oldun. En az onlar kadar cesaret isteyen bir meydan okuma seni bekliyor, heyecanlı mısın?

Heyecanliyim fakat bu bir meydan okuma değil benim için. Güzel geçeceğini umuyorum.

Nisa ile rakip olmak nasıl hissettiriyor, onu yenebilecek misin?

Nisa benim hiçbir zaman rakibim değil ama favori o bence, benim de favorim.

Barış Murat Yağcı © Nuri Yılmazer

Nisa Bölükbaşı

Survivor ayarında yeni bir meydan okuma seni bekliyor heyecanlı mısın?

Keşke bu challenge da survivor gibi uzun sürse.

Barış'a sorduk sana da soralım, ona karşı rakip olmak nasıl hissettiriyor, onu yenebilecek misin?