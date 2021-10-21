Red Bull Kart Fight Yarışlarından En İyi Anlar

uzun yıllardır süregelen bir etkinlik. Her yıl etkinlik dahilinde önce ulusal elemeler gerçekleşiyor ve elemeleri geçen katılımcılar da ülke finalinde karşı karşıya geliyorlar.

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında gerçekleşen Red Bull Kart Fight etkinliklerinde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Katılımcıların zafer kovalarken bol bol eğlendikleri bu mücadelelerden objektiflere de birbirinden güzel kareler yansıdı. Biz de o anları senin için bir araya getirdik.