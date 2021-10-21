Bakü / Azerbaycan, 11 Temmuz 2021
© Andrey Pronin / Red Bull Content Pool
Karting

Red Bull Kart Fight Yarışlarından En İyi Anlar

Yarış tutkunlarını bir araya getiren Red Bull Kart Fight etkinliklerinden en güzel fotoğrafları senin için derledik.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Amatör karting tutkunlarını bir araya getiren Red Bull Kart Fight uzun yıllardır süregelen bir etkinlik. Her yıl etkinlik dahilinde önce ulusal elemeler gerçekleşiyor ve elemeleri geçen katılımcılar da ülke finalinde karşı karşıya geliyorlar.
Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında gerçekleşen Red Bull Kart Fight etkinliklerinde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Katılımcıların zafer kovalarken bol bol eğlendikleri bu mücadelelerden objektiflere de birbirinden güzel kareler yansıdı. Biz de o anları senin için bir araya getirdik.
Red Bull Kart Fight'a katılmak için etkinlik sayfasına uğra!
İstanbul / Türkiye, 19 Nisan 2011
İstanbul / Türkiye, 19 Nisan 2011
© Emre Ermin / Red Bull Content Pool
Spielberg / Avusturya, 24 Nisan 2015
Spielberg / Avusturya, 24 Nisan 2015
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Ropazi / Letonya, 20 Ağustos 2017
Ropazi / Letonya, 20 Ağustos 2017
© Arturs Pavlovs / Red Bull Content Pool
Bangalor / Hindistan, 28 Ekim 2017
Bangalor / Hindistan, 28 Ekim 2017
© Ali Bharmal / Red Bull Content Pool
Pärnu / Estonya, 11 Ağustos 2018
© Arturs Pavlovs / Red Bull Content Pool
Lyss / İsviçre, 10 Ağustos 2019
© Romina Amato / Red Bull Content Pool
Taipei / Tayvan, 21 Eylül 2019
© Jasmine Chang / Red Bull Content Pool
Haydarabad / Hindistan, 18 Ekim 2019
© Focus Sports / Red Bull Content Pool
Bakü / Azerbaycan, 11 Temmuz 2021
© Andrey Pronin / Red Bull Content Pool
Bakü / Azerbaycan, 11 Temmuz 2021
© Andrey Pronin / Red Bull Content Pool
Karting
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