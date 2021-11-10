Red Bull Kart Fight Finalistleri Belli Oldu!

Pistin en hızlısını belirlemek için düzenlenen amatör karting turnuvası Red Bull Kart Fight'ın eleme süreci tamamlandı. 11 Ekim'de başlayan elemeler 15 şehirde ve 20 noktada gerçekleşti. Binlerce katılımcı arasından tüm noktalarda en hızlı zamana imza atan pilotlar Red Bull Kart Fight Türkiye Finali'nde mücadele etme hakkı kazandılar.
Red Bull Kart Fight elemeleri her noktada genel ve öğrenci olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Kategorilerinde birinci olan toplam 40 pilot adını 14 Kasım'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek finale yazdırdı. Şampiyonun Red Bull Ring'de eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşama şansı yakalayacağı finalde yer alacak isimler şöyle:
Genel Kategori
- Ahmet Demir (Eskişehir)
- Ahmet Öztan (Samsun)
- Alimcan Arslan (Sivas)
- Atakan Demirhan (Antalya)
- Batuhan Işık (İzmir)
- Devrim Hüzmeli (Hatay)
- Doğuhan Emir Özkan (Kayseri)
- Emre Özcan Karademir (İstanbul)
- Ersan Çelik (İstanbul)
- İsmail Okumuş (Kocaeli)
- Kazım İyibiçer (Gaziantep)
- Levent Barış Şenongan (İstanbul)
- Muhammed Güney (Şanlıurfa)
- Okan Özkan (Trabzon)
- Öznur Balaman (Kocaeli)
- Selim Şentürk (Bursa)
- Serkan Aydın (İstanbul)
- Tolga Akalın (İstanbul)
- Volkan Sarı (Aydın)
- Yüksel Berkay Erdem (Ankara)
Öğrenci Kategorisi
- A. Yiğit Yıldız (Sivas)
- Alper Ofra (İstanbul)
- Ayberk Çetin (Eskişehir)
- Erdem Çakar (Kocaeli)
- Erdem Köse (Aydın)
- Eren Alaosman (İstanbul)
- Eren Çelik (İzmir)
- Ertuğrul Çoban (Ankara)
- Hazar Süha Şahin (Samsun)
- Kaan Aygün (Kocaeli)
- Kubilay Çolakkadıoğlu (Kayseri)
- Mert Kuruçay (Antalya)
- Oğuz Beran Denizhan (İstanbul)
- Roy Arhanyan (İstanbul)
- Şevki Kubilay Çınar (Bursa)
- Taha Sulhan (Şanlıurfa)
- Taha Şahin (Trabzon)
- Tulga Gök (Hatay)
- Yunus Emre Karahan (Gaziantep)
- Yusuf Bozkuş (İstanbul)