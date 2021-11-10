Red Bull Kart Fight Finalistleri Belli Oldu!

Red Bull Kart Fight elemeleri her noktada genel ve öğrenci olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Kategorilerinde birinci olan toplam 40 pilot adını 14 Kasım'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek finale yazdırdı. Şampiyonun Red Bull Ring'de eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşama şansı yakalayacağı finalde yer alacak isimler şöyle: