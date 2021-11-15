heyecanı 10 yıllık bir aranın ardından yeniden pistlere döndü. 15 şehirdeki 20 noktada düzenlenen ve 11 Ekim'de başlayan elemelere binlerce pilot katılım gösterdi. Her noktada genel ve öğrenci kategorilerinde pistin en hızlısı olanlar 14 Kasım'daki finalde karşı karşıya geldiler.

Emre Özcan Karademir duygularını şu şekilde dile getirdi: “Şampiyon olmayı kelimelerle tarif edemiyorum. Yarışa çok fazla hazırlanma şansım olmadı ama simülasyonun getirdiği yarış tecrübesiyle şampiyon oldum. Belki şans yanımdaydı, belki de pilotajım iyiydi ama sonuçta çok güzel bir organizasyonu birinci olarak noktaladım.“