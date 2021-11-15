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Karting
Red Bull Kart Fight'ta Şampiyon Belli Oldu!
Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası Red Bull Kart Fight'ta final heyecanı İstanbul'da yaşandı.
Red Bull Kart Fight heyecanı 10 yıllık bir aranın ardından yeniden pistlere döndü. 15 şehirdeki 20 noktada düzenlenen ve 11 Ekim'de başlayan elemelere binlerce pilot katılım gösterdi. Her noktada genel ve öğrenci kategorilerinde pistin en hızlısı olanlar 14 Kasım'daki finalde karşı karşıya geldiler.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ortaklığında gerçekleştirilen etkinlik için pilotlar İstanbul'daki Tuzla Karting Pisti'nde buluştular. 40 pilotun nefes kesen mücadelesinde şampiyonluğa Emre Özcan Karademir ulaşırken, Yüksel Berkay Erdem ikinci ve Roy Arhanyan üçüncü sırayı elde etti.
Emre Özcan Karademir duygularını şu şekilde dile getirdi: “Şampiyon olmayı kelimelerle tarif edemiyorum. Yarışa çok fazla hazırlanma şansım olmadı ama simülasyonun getirdiği yarış tecrübesiyle şampiyon oldum. Belki şans yanımdaydı, belki de pilotajım iyiydi ama sonuçta çok güzel bir organizasyonu birinci olarak noktaladım.“
Büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne olan Red Bull Kart Fight Türkiye Finali'nin ziyaretçileri arasında Red Bull sporcusu Ayhancan Güven de yer aldı. Kariyerine karting ile başlayan Ayhancan, final öncesinde yaptığı gösteri sürüşüyle katılımcılara sürüş teknikleri konusunda mini bir şov yaptı.