Red Bull Kart Fight Nedir?

Red Bull Kart Fight Pistin en hızlısı sen misin?

Red Bull Kart Fight heyecanı başladı. Bu etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından kart yarışına meraklı amatör yarışçılar, kozlarını paylaşmak için karting pistine çıkıyorlar. Herkesin ortak amacı ise Tuzla Karting Park 'ta gerçekleştirilecek Red Bull Kart Fight Türkiye Finali'nde şampiyonluk mücadelesi vermek.