Red Bull Kart Fight Nedir?

Red Bull Kart Fight heyecanı başladı. Bu etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından kart yarışına meraklı amatör yarışçılar, kozlarını paylaşmak için karting pistine çıkıyorlar. Herkesin ortak amacı ise Tuzla Karting Park'ta gerçekleştirilecek Red Bull Kart Fight Türkiye Finali'nde şampiyonluk mücadelesi vermek.
Red Bull Kart Fight'ın ön eleme süreci 11 Ekim ile 7 Kasım arasında gerçekleşiyor. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya, Eskişehir'den Samsun'a birçok şehirde go kart pistleri yer alıyor. Katılımcıların yapmaları gereken ilk şey ise etkinlik sayfasına girerek ya da katılım gösterecekleri piste giderek kayıtlarını yaptırmak.
Red Bull Kart Fight ön eleme noktalarını etkinlik sayfasının elemeler sekmesinde bulabilirsin. Sana en yakın piste gidip satın alacağın süre boyunca atacağın en hızlı tur ile adını skor tabelasına yazdır. 7 Kasım itibariyle her noktada iki ayrı klasman için en hızlı turu atan birer yarışçı Türkiye finaline katılacak.
Red Bull Kart Fight'ta "genel" ve "üniversite" olmak üzere iki klasman bulunuyor. Üniversite öğrencileri kartlarını göstererek üniversite klasmanına kaydolabilirler. Sadece 18 yaş üstü ve lisans almamış kişilere açık etkinliğe dair diğer tüm kuralları etkinlik sayfasının katılım şartları sekmesinde bulabilirsin.