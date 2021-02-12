İşte Red Bull KTM'in 2021'deki Yeni Renkleri!

25 yaşındaki Brad Binder, 2020 yılında MotoGP'deki ilk sezonunu geçirdi. Güney Afrikalı sürücü, 2015'ten bu yana Red Bull KTM ailesinin bir parçası. 2016'da Moto3 şampiyonluğuna ulaşan Binder'ın kariyerinin en parlak hatırası ise geçen sezon Çek Cumhuriyeti GP'sinde elde ettiği zaferdi. Bu zafer aynı zamanda KTM'in de MotoGP'deki ilk birinciliğini temsil ediyordu.

25 yaşındaki Brad Binder, 2020 yılında MotoGP'deki ilk sezonunu geçirdi. Güney Afrikalı sürücü, 2015'ten bu yana Red Bull KTM ailesinin bir parçası. 2016'da Moto3 şampiyonluğuna ulaşan Binder'ın kariyerinin en parlak hatırası ise geçen sezon Çek Cumhuriyeti GP'sinde elde ettiği zaferdi. Bu zafer aynı zamanda KTM'in de MotoGP'deki ilk birinciliğini temsil ediyordu.

25 yaşındaki Brad Binder, 2020 yılında MotoGP'deki ilk sezonunu geçirdi. Güney Afrikalı sürücü, 2015'ten bu yana Red Bull KTM ailesinin bir parçası. 2016'da Moto3 şampiyonluğuna ulaşan Binder'ın kariyerinin en parlak hatırası ise geçen sezon Çek Cumhuriyeti GP'sinde elde ettiği zaferdi. Bu zafer aynı zamanda KTM'in de MotoGP'deki ilk birinciliğini temsil ediyordu.

"Her geçen gün geliştiğimizi düşünüyorum. Sadece sonuçlar açısından değil, yarış hafta sonuna yaklaşımımız açısından da. Şu anda gerçekten de çok güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Doğru yolda ilerliyoruz ve tekrar pistlere dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Her geçen gün geliştiğimizi düşünüyorum. Sadece sonuçlar açısından değil, yarış hafta sonuna yaklaşımımız açısından da. Şu anda gerçekten de çok güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Doğru yolda ilerliyoruz ve tekrar pistlere dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Her geçen gün geliştiğimizi düşünüyorum. Sadece sonuçlar açısından değil, yarış hafta sonuna yaklaşımımız açısından da. Şu anda gerçekten de çok güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Doğru yolda ilerliyoruz ve tekrar pistlere dönmek için sabırsızlanıyorum."

"2020 genel olarak başarılı geçirdiğimiz bir sezon oldu. İyi sonuçlar aldık ve elbette ilk GP zaferimize ulaştık. Öte yandan, pek çok kez daha iyisini yapabileceğimizi de hissettik"

Binder Binder: "2020 genel olarak başarılı geçirdiğimiz bir sezon oldu. İyi sonuçlar aldık ve elbette ilk GP zaferimize ulaştık. Öte yandan, pek çok kez daha iyisini yapabileceğimizi de hissettik"

Binder Binder: "2020 genel olarak başarılı geçirdiğimiz bir sezon oldu. İyi sonuçlar aldık ve elbette ilk GP zaferimize ulaştık. Öte yandan, pek çok kez daha iyisini yapabileceğimizi de hissettik"

"Elbette şampiyon olabilmek için pek çok etkenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bazen dördüncülük iyi bir sonuç olurken, bazen de ikincilik kötü bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ancak bu süreci tecrübe etmeniz gerekiyor."

Miguel Oliveira: "Elbette şampiyon olabilmek için pek çok etkenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bazen dördüncülük iyi bir sonuç olurken, bazen de ikincilik kötü bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ancak bu süreci tecrübe etmeniz gerekiyor."

Miguel Oliveira: "Elbette şampiyon olabilmek için pek çok etkenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bazen dördüncülük iyi bir sonuç olurken, bazen de ikincilik kötü bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ancak bu süreci tecrübe etmeniz gerekiyor."