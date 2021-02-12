İşte Red Bull KTM'in 2021'deki Yeni Renkleri!
© Philip Platzer/KTM
KTM Factory Racing takımı, 2021 sezonunda KTM RC16'da kullanacakları yepyeni renkleri tanıttı. Takımın sürücüleri Brad Binder ve Miguel Oliveira da yeni sezon için görüşlerini paylaştılar.
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KTM, Brad Binder ve Miguel Oliveira'nın yeni MotoGP sezonunda kullanacağı motosikletlerinde kullandığı yeni renkleri görücüye çıkardı. 28 Mart'ta Katar'daki ilk GP'de pistte de göreceğimiz RC16, yeni sezonda da KTM takımının başarısında önemli rol oynayacak.
25 yaşındaki Brad Binder, 2020 yılında MotoGP'deki ilk sezonunu geçirdi. Güney Afrikalı sürücü, 2015'ten bu yana Red Bull KTM ailesinin bir parçası. 2016'da Moto3 şampiyonluğuna ulaşan Binder'ın kariyerinin en parlak hatırası ise geçen sezon Çek Cumhuriyeti GP'sinde elde ettiği zaferdi. Bu zafer aynı zamanda KTM'in de MotoGP'deki ilk birinciliğini temsil ediyordu.
KTM'in yetenekli sürücüleri Brad Binder ve Miguel Oliveira'nın yanı sıra KTM Motorsport direktörü Pit Beirer da yeni sezon için düşünceleri RedBull.com'la paylaştı.
Şu anda gerçekten de çok güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum
Binder Binder: "2020 genel olarak başarılı geçirdiğimiz bir sezon oldu. İyi sonuçlar aldık ve elbette ilk GP zaferimize ulaştık. Öte yandan, pek çok kez daha iyisini yapabileceğimizi de hissettik"
"Her geçen gün geliştiğimizi düşünüyorum. Sadece sonuçlar açısından değil, yarış hafta sonuna yaklaşımımız açısından da. Şu anda gerçekten de çok güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Doğru yolda ilerliyoruz ve tekrar pistlere dönmek için sabırsızlanıyorum."
Miguel Oliveira: "Elbette şampiyon olabilmek için pek çok etkenin bir araya gelmesi gerekiyor. Bazen dördüncülük iyi bir sonuç olurken, bazen de ikincilik kötü bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ancak bu süreci tecrübe etmeniz gerekiyor."
"2020'den daha iyi bir performans göstermek şampiyonluk yolunda iyi bir başlangıç olur. Kazanma kapasitesi olan bir motosiklete sahip olmak oldukça rahatlatıcı ancak elbette hiçbir şeyin garantisi yok. Her yıl bir şeyleri geliştirmek zorundayız. Ancak bu şekilde şampiyonluk yarışında olan takımların seviyesine ulaşabiliriz."
KTM Motorsport direktörü Pit Beirer: "Şu ana kadarki MotoGP serüvenimiz bir rüya gibi. Bu proje zaten bir GP galibiyeti rüyasıyla başlamıştı. Dolayısıyla başardığımızı şeyle gurur duyuyoruz. Ancak yine de kendimizi şimdilik şampiyonluk yarışında görmüyoruz. Bu baskı hala padoktaki diğer takımların üzerinde kalmalı."
"Harika bir ekibe sahibiz ve herkes sınırlarını sonuna kadar zorluyor. Bu biraz da takımızın karakterine yerleşti. Bu ruhla, her şey için birlikte çabalayarak başarıya ulaşıyoruz."