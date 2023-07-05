Red Bull Kumite 2023’te Şampiyon Big Bird

Dövüş oyunlarında yeni bir dönemin başlangıcı Red Bull Kumite ile gerçekleşti. Capcom’un yeni oyunu Street Fighter 6 çıkış yapalı sadece bir ay oldu ancak oyunun hayranları ve profesyonelleri durmaksızın çalışıyorlar. Red Bull Kumite 2023 için profesyonel oyunculardan bir grup da Güney Afrika’nın Pretorya şehrinde kozlarını paylaşmak için bir araya geldiler.

Davetliler arasında yıllardır Street Fighter oynayan oyuncular, son yıllara damga vuran isimler, kendini kanıtlamış olanlar, yerel kahramanlar ve tabii ki çıkış yapmak isteyen yeni isimler yer alıyordu. En üst seviye oyunculardan oluşan listeyi tamamlamak içinse Son Şans Elemeleri’nde mücadele verildi.

Önemli yeteneklerin yer aldığı etkinlikte Cezayir/BAE temsilcisi Adel “Big Bird” Anouche, Red Bull Kumite 2023 şampiyonu unvanının sahibi oldu. Şimdi Güney Afrika’daki turnuva boyunca olup biten her şeyi özetleyelim.

01 1. Gün: Son Şans Elemeleri

Turnuvanın ilk gününde, bir kişinin ertesi günkü ana etkinliğe katılma hakkı kazanacağı Son Şans Elemeleri gerçekleşti. İlk 8 aşamasında Safraz “Ren” Muhammad ve Sekwele Ramaube gibi önemli ve ev sahibi konumundaki Güney Afrikalı oyuncular sahne aldı. Bu ikiliye Japonya Son Şans Elemeleri galibi Kakeru ve Büyük Britanya Son Şans Elemeleri galibi EndingWalker eşlik etti. İki oyuncu kazananlar finalinde karşı karşıya gelirken, Büyük Final’e yükselen isim JP’nin Departure hamlesi ile EndingWalker’ı hazırlıksız yakalayan ve maçı da 3-1 kazanan Kakeru oldu.

EndingWalker intikam için Son Şans Elemeleri Büyük Finali’ne farklı bir yoldan ilerlemek zorunda kaldı ve kaybedenler finalinde Ren’i saf dışı bıraktı. İki oyuncu gecenin sonunda bir kez daha karşı karşıya geldi, EndingWalker bu kez Ryu’yu tercih ederek Kakeru’yu şaşırtmayı denedi ama o JP ile her şeye hazırlıklıydı. EndingWalker’ın E. Honda’ya geçişi onun adına daha faydalı olsa da Kakeru’nun baskısına karşı koymak kolay değildi. Kakeru mücadeleye hükmetti ve ertesi günkü Red Bull Kumite 2023 ana etkinliğine yükseldi.

02 2. Gün: Ana Etkinlik Başlangıcı

Son 16 turu, birbirinden çekişmeli ve heyecan dolu Street Fighter 6 maçlarına sahne oldu. Tekli eleme sisteminin yarattığı baskı, oyuncuların odaklanmalarını daha da zorlaştırdı. Çünkü alınacak tek mağlubiyet turnuvadan elenme anlamına geliyordu.

Turnuvada boy gösteren isimlerin her biri birbirinden iddialıydı: Benjamin “Problem X” Simon, Christ “Akainu” Onema, Hajime “Tokido” Taniguchi, Leevy “Oil King” Lin, Masato “Bonchan” Takahashi, Ricardo “Mono” Roman, Tsunehiro “gachikun” Kanamori, William “Leffen” Hjelte

AngryBird ve Big Bird arasında maç nefes kesti © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool

Street Fighter 6 yeni bir oyun ve henüz emekleme aşamasında iken, sadece birkaç haftalık hazırlık sürecinin olması Big Bird adına şu ana kadarki en büyük meydan okuma olacaktı. Son 16 turu ilk maçında beraber antrenman yaptığı ve uzun süredir arkadaşı olan Amjad “AngryBird” Alshalabi ile eşleşmesi talihsizlikti. Rakibi Ken ile agresif bir oyun sergilerken, Big Bird ise Marisa ile rakibine adeta taştan duvar ördü. Beraber antrenman yaptıkları için Big Bird’ün yeni taktikler uygulaması gerekti ve müthiş mücadeleden Big Bird galip ayrıldı.

Big Bird’ün maç sonrası görüşleri şöyleydi: “Üzücü bir eşleşme oldu ama asıl amacımız ikimizden birinin kazanmasıydı, bu yüzden ona karşı aldığım galibiyeti boşa harcamadığım için o da mutlu.

03 Çeyrek Final: Capcom Cup IX Finalisti

Finale giden yolculukta Big Bird’ün sıradaki rakibi, turnuvada JP ile sahne alan Çinli Kuang Zhen’di. Şubat ayındaki Capcom Cup IX’a Son Şans Elemeleri’nden katılan Çinli oyuncu, 2022’nin EVO şampiyonu Kawano dahil birçok ismi mağlup etmiş ve finali kaybetse de adından söz ettirmişti. Bu kez karşısında Big Bird vardı. Maç ilerledikçe Zhen’in kendine güveni ve rahatlığı artarken, Big Bird ise onun hamlelerini karşılamakta zorlanıyordu. Sağlığının dibe vurduğu noktadan çevirdiği raunt dahil olmak üzere birkaç geri dönüşe imza atan Big Bird maçtan 5-1 galip ayrılmayı başardı.

04 Yarı Final: Son Şans Elemeleri Şampiyonu

Birçok kişiye göre Big Bird ve Kakeru arasındaki yarı final maçı, Red Bull Kumite kupasını kimin kazanacağını belirleyecekti. Big Bird, Reversal’s EMEA Ultimate Open Series turnuvasına katıldığından beri yakından izlenen isimlerden biri olmuştu. Canlı yayınlarında da ne kadar bilgili olduğunu ortaya koymuştu. Diğer yandan Kakeru da özellikle Japonya Son Şans Elemeleri boyunca birbirinden önemli oyuncuları mağlup ederek aynı derecede güçlü olduğunu göstermişti.

Maçın başlarında JP ile oynayan Kakeru, Marisa ile oynayan Big Bird kadar rahat görünüyordu ve zaman zaman Big Bird’ün Gladius hamlesini cezalandırıyordu. Big Bird saldırı yöntemlerini değiştirmeye başlayınca rüzgar tersine döndü ve Kakeru, Big Bird’e ayak uyduramamaya başladı. Maçın sonunda sadece bir raunt kaybeden Big Bird maçı 5-1 kazandı. Böylece Marisa uzmanı olarak Büyük Final’e yükseldi ve rakibinin kim olacağını beklemeye başladı.

05 Büyük Final

Big Bird’ün Büyük Final yolculuğu oldukça rahat geçerken, Christ “Akainu” Onema da benzer bir yoldan geçti. Fransız oyuncu turnuva boyunca Guile ile yeteneklerini konuştururken, sırasıyla Leffen’i, Mono’yu ve Oil King’i geçmeyi başardı. Big Bird için şampiyonluk için son engel alev alev yanan Akainu idi. Gecenin son maçında iki oyuncu da sınırlarını zorlayacaktı.

Akainu ve Big Bird birbirlerinin limitlerini zorladılar © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Akainu ilk rauntta Big Bird’ü kusursuz bir şekilde mağlup ederek rakibine adeta gözdağı verdi. Big Bird ise ikinci rauntta Akainu’nun Sonic Boom saldırılarına Marisa’nın zırhını kullanarak cevap verdi. Maçın devamında ise kartopu etkisi yaşandı, Akainu’nun tüm savunma hamlelerine Big Bird’ün cevabı vardı. Üst üste beş raunt alan ve maçı 5-1 kazanan Big Bird, böylece Red Bull Kumite 2023’ün şampiyonu oldu.

Big Bird maç sonrası “İnanamıyorum, gerçekten inanılmaz. Bu, Afrika’daki ilk Red Bull Kumite turnuvası ve Cezayirli olarak kendi kıtamda turnuva kazanmak çok iyi hissettiriyor.” şeklinde konuştu.

Bu galibiyet Big Bird için çok şey ifade ediyor. Önceki Red Bull Kumite turnuvalarında başarısız olduktan sonra yeni rekabet çağında şampiyonuğa ulaşmak, aynı zamanda çıtayı belirlemek anlamına geliyor. Böylesi bir turnuva zaferinden sonra artık gözler EVO 2023’te de Big Bird’ün üzerinde olacak.

Big Bird “Benim için sırada EVO 2023 var.” dedikten sonra şöyle devam etti: “Dünyadaki en büyük dövüş oyunu turnuvası ve bu yıl katılımcı rekoru kırıldı. Sadece Street Fighter için 5.500’den fazla katılımcı olacak. Bu bir dayanıklılık sınavı da olacak ama biz profesyonel oyuncularız. Umarım hazır olacağız.”