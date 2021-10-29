RB Leipzig'in Korkusuz Orta Saha Oyuncusu Amadou Haidara İle Tanış

Amadou Haidara, Şampiyonlar Ligi'nde ve Bundesliga'da mücadele eden RB Leipzig takımının genç oyuncu grubunun önemli bir parçası.

Şampiyonlar Ligi'nde Neymar Jr, Lionel Messi ve Kylian Mbappé gibi isimlerle karşılaşmak herkes için göz korkutucu bir ihtimal. Ancak Haidara, Leipzig'in son sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nde verdiği korkusuz mücadeleyi vurgulayarak gruptan çıkma şansları konusunda epey iyimser davranıyor.

Sahip olduğu tüm yetenekleri Mali'nin başkenti Bamako'nun sokaklarında hünerlerini öğrenen çocuk, ilerde kesinlikle herkesin dikkatlice izleyeceği bir isim olacak. 23 yaşındaki oyuncunun performansı son iki sezonda giderek arttı ve bu sezon Leipzig formasıyla şimdiden üç gol kaydetti.

Doudou olarak da bilinen yükselen yıldızın, Mali'deki mütevazi mahallelerden nasıl bir başlangıcın ardından yükseldiğini, rol modelinin neden Steven Gerrard olduğunu ve neden RB Leipzig'e tam olarak uygun bir oyuncu olduğunu öğrenmek için okumaya devam et.

Bundesliga'da RB Leipzig'e gelmeden önce Salzburg'da neredeyse her şeyi öğrendim. Amadou Haidara

01 Annesi, en büyük destekçisi

Doudou; Yaya Toure ve Gervinho gibi oyuncular yetiştiren, Afrika'nın her yerinde şubeleri bulunan ünlü bir futbol okulu olan Jean-Marc Guillou Academy'ye katılmadan önce her şeyin sokaklarda öğrenildiği yer olan Bamako'dan geliyor.

“Okuldan hemen sonra futbol oynamaya başlardık" diyor Haidara ve ekliyor: "10 yaşındayken Jean-Marc Guillou Akademisi gelip ailemle konuştu ve onlara ne kadar yetenekli olduğumu anlatmaya başladı. Akademiye katılmamı istediler. Babam bu konuda hiç iyimser değildi. O zamanlar benim futbol oynadığımı bile bilmiyordu.”

Doudou'nun babası, oğlunun okula odaklanmasını istedi ancak annesi, oğlunun Akademi'ye katılmasına izin vermesi için onu ikna etti.

Haidara o günleri “Annem her şeyi biliyordu. Okuldan sonra futbol yüzünden eve hep geç kaldığımın farkındaydı. Akademiye katılmam için beni destekledi ve babamı ikna etti. Bu benim için çok büyük anlamlar ifade ediyor." diye anlatıyor.

6 ya da 8 numara pozisyonlarında oynarken kendimi çok iyi hissediyorum. Amadou Haidara

02 Profesyonel kariyerine Red Bull Salzburg'ta başladı

Doudou; Akademi'nin gençlik kademelerinde çabucak yükseldi ve birkaç yıl sonra 2016'da, Avusturya'nın şampiyon takımı Red Bull Salzburg tarafından keşfedildi ve burada iki yıl içinde 48 maça çıktı. Bu yolda kendisi için müthiş bir ün kazandı. Ardından, 2019'da telefon çaldığında arayan RB Leipzig takımıydı.

Haidara, “Bundesliga ekibi RB Leipzig'e katılmadan önce Salzburg'da neredeyse her şeyi öğrendim” diyor ve ekliyor: "Adım adım orada büyüdüm ve felsefeyi orada öğrendim."

Amadou Haidara © RB Leipzig

03 Rol modeli ise Steven Gerrard

Liverpool'un 2005'te Şampiyonlar Ligi finalinde AC Milan'a karşı ikinci yarıdaki şaşırtıcı dönüşünün baş rolü olan İngiltere orta saha oyuncusu Steven Gerrard için Doudou, “O bir savaşçıydı, asla pes etmeyen bir kaptandı ve bana her zaman ilham verdi” diyor.

Doudou elbette, Steven Gerrard'ın başardıklarını başarmaktan şimdilik epey uzakta. Ancak görünen o ki hedefe doğru keskin bir bakış açısına sahip. Yükselen yıldızın mücadele etme isteği, Gerrard ile yapılan karşılaştırmaların bir gün haklı çıkabilme ihtimalinin varlığına işaret ediyor.

04 Leipzig'te futbol her şey demek

Doudou, Almanca biliyor ve Leipzig yaşam tarzında yetişmiş bir isim. Futboldan bahsederken "Futbol gerçekten benim tüm hayatım” diyor. ve ekliyor: "Leipzig genç oyuncular için harika bir ortam. Burada futbola odaklanabilir ve ilerleme kaydedebilirim."

Malili orta saha oyuncusunun, futbol dışında hâlâ başka tutkuları da var. O tutkuları şöyle anlatıyor: "Bazen PlayStation oynuyorum, film izliyorum ve arkadaşlarımla eğleniyorum."

05 Leipzig'in Şampiyonlar Ligi konusundaki beklentilerinden emin

Peki, Leipzig Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalabilir mi? Haidara bu konuya epey olumlu bakıyor.

Doudou, "En önemlisi, iyi savunma yapmaktır" diyor ve ekliyor: "Büyük takımlara karşı kilit nokta bu. Ardından zaten hızlı hücum oyunumuzla her zaman gol atabileceğimizi biliyoruz.”