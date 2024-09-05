Red Bull M.E.O. şampiyonu Furkan Baltacı
© Barış Acarlı
Bir Oyun Daha

Red Bull M.E.O.'da Şampiyon Belli Oldu

En iyi mobil oyuncuları karşı karşıya getiren Red Bull M.E.O.'nun 2024 edisyonunda şampiyon belli oldu.
Yazar: Red Bull
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Red Bull M.E.O. 2024

Etkinlik Hakkında Bilgi
Önceki yıllarda dünyanın en iyi mobil oyuncularının rekabet ettiği Red Bull M.E.O.’nun Türkiye edisyonu, bu yıl Mobile Legends: Bang Bang’in en iyi oyuncularını 1v1 formatında karşı karşıya getirdi. Eleme aşamaları sonunda belirlenen son 16 oyuncu ise Türkiye Finali’nde şampiyonluk mücadelesi verdi.
Red Bull M.E.O.'nun final etkinliği Harbiye'de gerçekleşti

Red Bull M.E.O.'nun final etkinliği Harbiye'de gerçekleşti

© Barış Acarlı

Red Bull M.E.O.’da oyuncular dört eleme turunda finale çıkmak için karşı karşıya geldiler. Her bir elemede ilk dörde giren toplam 16 oyuncu ismini finale yazdırdı. Türkiye Finali’ne ise İstanbul’un Harbiye semti ev sahipliği yaptı ve yüz yüze oynanan maçlar sonunda Furkan Baltacı şampiyonluğa ulaştı.
Red Bull M.E.O.

Red Bull M.E.O.

© Barış Acarlı

Red Bull M.E.O.

Red Bull M.E.O.

© Barış Acarlı

Etkinlikte oyun ve rap dünyasının ünlü isimleri de yer aldı. Khontkar ve Chefket ikilisinin yanı sıra Red Bull oyuncusu Ferit “wtcN” Karakaya, Red Bull sporcusu İsmail “Isopowerr” Can Yerinde, FUT Esports’un VALORANT takımı oyuncusu Eray “yetujey” Budak ve daha birçok isim oyuncuları yakından takip etti.
Red Bull M.E.O.

Red Bull M.E.O.

© Barış Acarlı

Red Bull M.E.O.

Red Bull M.E.O.

© Barış Acarlı

Red Bull M.E.O.

Red Bull M.E.O.

© Barış Acarlı

Red Bull M.E.O.

Red Bull M.E.O.

© Barış Acarlı

Ferit "wtcN" Karakaya

© Barış Acarlı

İsmail "Isopowerr" Can Yerinde

© Barış Acarlı

Khontkar

© Barış Acarlı

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Bu haberin içinde

Red Bull M.E.O. 2024

Etkinlik Hakkında Bilgi
Bir Oyun Daha
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