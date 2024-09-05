Red Bull M.E.O.'da Şampiyon Belli Oldu

Önceki yıllarda dünyanın en iyi mobil oyuncularının rekabet ettiği Red Bull M.E.O.’nun Türkiye edisyonu, bu yıl

Önceki yıllarda dünyanın en iyi mobil oyuncularının rekabet ettiği Red Bull M.E.O.’nun Türkiye edisyonu, bu yıl Mobile Legends: Bang Bang ’in en iyi oyuncularını 1v1 formatında karşı karşıya getirdi. Eleme aşamaları sonunda belirlenen son 16 oyuncu ise Türkiye Finali’nde şampiyonluk mücadelesi verdi.

Önceki yıllarda dünyanın en iyi mobil oyuncularının rekabet ettiği Red Bull M.E.O.’nun Türkiye edisyonu, bu yıl Mobile Legends: Bang Bang ’in en iyi oyuncularını 1v1 formatında karşı karşıya getirdi. Eleme aşamaları sonunda belirlenen son 16 oyuncu ise Türkiye Finali’nde şampiyonluk mücadelesi verdi.