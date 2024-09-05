Bir Oyun Daha
© Barış Acarlı
Bir Oyun Daha
Red Bull M.E.O.'da Şampiyon Belli Oldu
En iyi mobil oyuncuları karşı karşıya getiren Red Bull M.E.O.'nun 2024 edisyonunda şampiyon belli oldu.
Önceki yıllarda dünyanın en iyi mobil oyuncularının rekabet ettiği Red Bull M.E.O.’nun Türkiye edisyonu, bu yıl Mobile Legends: Bang Bang’in en iyi oyuncularını 1v1 formatında karşı karşıya getirdi. Eleme aşamaları sonunda belirlenen son 16 oyuncu ise Türkiye Finali’nde şampiyonluk mücadelesi verdi.
Red Bull M.E.O.’da oyuncular dört eleme turunda finale çıkmak için karşı karşıya geldiler. Her bir elemede ilk dörde giren toplam 16 oyuncu ismini finale yazdırdı. Türkiye Finali’ne ise İstanbul’un Harbiye semti ev sahipliği yaptı ve yüz yüze oynanan maçlar sonunda Furkan Baltacı şampiyonluğa ulaştı.
Etkinlikte oyun ve rap dünyasının ünlü isimleri de yer aldı. Khontkar ve Chefket ikilisinin yanı sıra Red Bull oyuncusu Ferit “wtcN” Karakaya, Red Bull sporcusu İsmail “Isopowerr” Can Yerinde, FUT Esports’un VALORANT takımı oyuncusu Eray “yetujey” Budak ve daha birçok isim oyuncuları yakından takip etti.
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