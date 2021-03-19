Red Bull M.E.O. Sezon 3 Dünya Finalistleri
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Red Bull M.E.O. Sezon 3'te dünya şampiyonluğunu kovalayacak isimleri tanıyalım.
itibarıyla yayında
Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvası Red Bull M.E.O.'da üçüncü sezon dört final mücadelesi ile gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından oyuncular PUBG Mobile, Teamfight Tactics (TFT) ve Hearthstone oyunlarında şampiyonluk mücadelesi verecekler. 17 Mart'ta başlayan etkinlik programı kapsamındaki finallerin tarihleri şöyle:
- 20 Mart 20:00 - 00:00 Hearthstone Dünya Finali
- 22 Mart 15:00 - 20:00 PUBG Mobile Doğu Dünya Finali
- 27 Mart 20:00 - 00:00 Teamfight Tactics Dünya Finali
- 29 Mart 20:00 - 00:00 PUBG Mobile Batı Dünya Finali
İstanbul’daki final heyecanına sen de ortak olmak ister misin? Yapman gereken tek şey Sanal İstanbul’u ziyaret etmek ve Red Bull M.E.O. dünyasını keşfetmek. 17 - 29 Mart tarihleri arasındaki finaller boyunca redbull.com/meo adresini ziyaret edip İstanbul’un dört bir yanını sanal ortamda gezebilirsin. Sana bu süreçte sadece PUBG Mobile, Hearthstone ve Teamfight Tactics ile ilgili değil, Red Bull dünyasından birçok içerik ve airdop hazine avı etkinliği eşlik edecek.
Red Bull M.E.O. Sezon 3 Hearthstone Finalistleri
Hearthstone dünya finallerinde mücadele edecek oyuncular arasında Türkiye’den Canberk "cabixo" Binbay’ın yanı sıra Fransa, İtalya, İsviçre, Litvanya, Rusya ve Yunanistan gibi ülkelerden katılımcılar yer alıyor.
- Achilleas Lamprakis, Yunanistan
- Alessandro Ladisa, İtalya
- Canberk Binbay, Türkiye
- Damien Mecheri, Fransa
- Efstathios Vastardis, Yunanistan
- Lucien Ding, İsviçre
- Tomas Dailidonis, Litvanya
- Viktor Alexandrovich Pronin, Rusya
Red Bull M.E.O. Sezon 3 Teamfight Tactics Finalistleri
Teamfight Tactics dünya finallerinde mücadele edecek oyuncular arasında iki Türk temsilcisi, İlker Bozkurt ve Kaan "fujitora" Çekli bulunuyor. Şampiyonluğu kovalayacak diğer isimler ise İngiltere, İspanya, İsviçre ve Rusya temsilcileri.
- Alessandro Finotti, İtalya
- Calum McQuattie, İngiltere
- İlker Bozkurt, Türkiye
- Kaan Çekli, Türkiye
- Nichik Leonid, Rusya
- Raúl Guerrero Solano, İspanya
- Yanis Salzgeber, İsviçre
Red Bull M.E.O. Sezon 3 PUBG Mobile Finalistleri
PUBG Mobile dünya finalleri Batı ve Doğu olmak üzere ikiye bölünmüş durumda. Dünyanın dört bir yanından katılımcılar bölgesel şampiyonluk için mücadele edecekler. Finallerde yer alan tüm takımları aşağıda görebilirsin.
Batı
- Blaze Esports, Türkiye
- Defeaters Italy, İtalya
- DIFAI, Azerbaycan
- Evolution, Kazakistan
- Fate Esports, Ürdün
- Futbolist, Türkiye
- Gaijin, Birleşik Krallık
- Gamespace MCE, Yunanistan
- MCES Italia, İtalya
- Middle East Assassins, Lübnan
- Qlash EU, Fransa
- Slime 4KT, Nijerya
- SNP Zag Predators, Mısır
- Team BIG Easy, Litvanya
- Team Onyx, Gürcistan
- Undead Crow, Rusya
Doğu
- BLUE BEES, Japonya
- BOOM Esports, Endonezya
- KHK Esports, Güney Afrika
- MAX LND-Legends, Sri Lanka
- Morph Team, Endonezya
- NeverDie MENA, Kuveyt
- OnLy TiTans, Pakistan
- OPMF Esports, Maldivler
- Rise On Glory, Şili
- RUBIC FXN, Endonezya
- rxnPAKISTAN, Pakistan
- SDGaming, Hong Kong
- STP, Singapur
- SWAT69, Umman
- WG B2R, Sri Lanka
- What A Squad, Hong Kong