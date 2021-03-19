Red Bull M.E.O. Sezon 3 Dünya Finalistleri

İstanbul’daki final heyecanına sen de ortak olmak ister misin? Yapman gereken tek şey

’u ziyaret etmek ve Red Bull M.E.O. dünyasını keşfetmek.

17 - 29 Mart tarihleri arasındaki finaller

boyunca

adresini ziyaret edip İstanbul’un dört bir yanını sanal ortamda gezebilirsin. Sana bu süreçte sadece PUBG Mobile, Hearthstone ve Teamfight Tactics ile ilgili değil, Red Bull dünyasından birçok içerik ve airdop hazine avı etkinliği eşlik edecek.