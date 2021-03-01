Mobil oyun dünyasının en rekabetçi etkinliklerinden biri olan Red Bull M.E.O.'da üçüncü sezon heyecanı Mart ayındaki finallerle sona eriyor. 22 binden fazla oyuncunun kayıt yaptırdığı ve bugüne kadarki en büyük Red Bull M.E.O. etkinliği olma özelliği taşıyan üçüncü sezonun sonunda en iyi mobil oyunların en iyi oyuncuları İstanbul'da şampiyonluk mücadelesi verecekler.

13 gün boyunca sürecek finaller için mobil oyun tutkunları sanal İstanbul'u ziyaret ederek en iyi Teamfight Tactics (TFT), Hearthstone ve PUBG Mobile oyuncularının rekabetine şahit olacaklar. Bu sanal etkinliğin kapıları 17 Mart'ta açılacak ve mücadeleler 20 Mart'ta başlayacak. Red Bull M.E.O. Sezon 3 'e dair bilmen gereken tüm bilgiler bu sayfada.

Finallerden ne beklemelisin?

Red Bull M.E.O. Sezon 3 Dünya Finalleri'nde 28 ülkenin ulusal şampiyonları dünyanın en iyi oyuncusu olduklarını göstermek için ter dökecekler. Ancak bu etkinlik sadece oyuncular için düzenlenmiyor, izleyicilerin dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'u ziyaret edebilmeleri için sanal bir festival alanı sunuluyor.

Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü görevi gören eşsiz konumu ile uluslararası rekabete ev sahipliği yapacak olan İstanbul, Red Bull M.E.O. Sezon 3 Dünya Finalleri için üç bölgeden oluşan bir oyun alanı sunuyor. Final mücadeleleri şehrin en ünlü ve en tarihi mekanlarında gerçekleşecek.

Hearthstone oyuncuları ve takipçileri dünyanın en eski ve en büyük pazarlarından biri olan Kapalıçarşı'da, Teamfight Tactics oyuncuları ve takipçileri ise Ortaköy Meydanı'nda ağırlanacaklar.

Red Bull M.E.O. Sezon 3'te yer alan oyunlardan biri de Hearthstone © David Ihl/Red Bull Content Pool

PUBG Mobile finalleri oyunculara en iyi deneyimi yaşatmak için iki bölgesel etkinliğe ayrılmış durumda. Buna paralel olarak Red Bull M.E.O. Sezon 3 Doğu ve Batı şampiyonu unvanları Haydarpaşa Tren Garı ve Limanı'nda sahiplerini bulacak.

Mobil oyun tutkunları ise Sultanahmet Meydanı ve Galata Kulesi gibi tarihi mekanları sanal ortamda ziyaret ederek hem canlı yayınları izleme, hem de PUBG Mobile bölgesindeki airdrop hazine avı gibi interaktif mücadelelere katılma şansı yakalayacaklar.

Red Bull M.E.O. Sezon 3'ün PUBG Mobile Ulusal Finalleri geçtiğimiz yılın Temmuz ayında muazzam bir etkinlikle gerçekleştirilmişti. Avrupa ve Asya'nın tam ortasında, bir arabalı vapurda düzenlenen finallerde oyuncular kendi araçlarında oturarak mücadele etmişlerdi. Hal böyleyken Dünya Finalleri için de İstanbul'un seçilmesi sürpriz değil!

Red Bull M.E.O. 3. Sezon

Finalleri nasıl izleyeceksin?

Etkinlik ilk olarak 20 Mart'taki Hearthstone finali ile başlayacak ve ardından 22 Mart'ta PUBG Mobile Doğu finali ile devam edecek. Bir sonraki hafta ise 27 Mart'ta TFT, 29 Mart'ta PUBG Mobile Batı şampiyonu belirlenecek. 13 günlük finallerin takvimini aşağıda görebilirsin.

17 Mart: Red Bull M.E.O. Sezon 3 Sanal İstanbul Site Açılışı

20 Mart: Red Bull M.E.O. Sezon 3 Hearthstone Dünya Finalleri

22 Mart: Red Bull M.E.O. Sezon 3 PUBG Mobile Dünya Finalleri (Doğu)

27 Mart: Red Bull M.E.O. Sezon 3 Teamfight Tactics Dünya Finalleri

29 Mart: Red Bull M.E.O. Sezon 3 PUBG Mobile Dünya Finalleri (Batı)