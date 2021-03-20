Red Bull M.E.O.'da Hearthstone Dünya Finali Sonuçlandı!

'ın temsil ettiği Hearthstone finalinde şu sekiz isim mücadele etti:

'un ev sahipliği yaptığı dünya finalleri 17 Mart'taki açılış yayınıyla başlamıştı. Özel yayınların, gösteri maçlarının ve final mücadelelerinin yer aldığı takvimde 20 Mart akşamı Hearthstone'da en iyi oyuncu belli oldu. Ülkemizi

Dailidonis, rakibi Yunan Efstathios Vastardis'i rahat bir şekilde 3:0 mağlup etti. Çeyrek finalin üçüncü eşleşmesinde yine büyük çekişme yaşandı ve Yunan

Çeyrek final ilk maçında İsviçreli Lucien Ding ile İtalyan Alessandro Ladisa karşı karşıya gelirken, çekişmeli geçen mücadeleyi 3:2'lik skorla Alessandro kazandı. İkinci çeyrek final maçında Litvanyalı Tomas Dailidonis, rakibi Yunan Efstathios Vastardis'i rahat bir şekilde 3:0 mağlup etti. Çeyrek finalin üçüncü eşleşmesinde yine büyük çekişme yaşandı ve Yunan Achilleas Lamprakis, Rus rakibi Viktor Alexandrovich Pronin'i 3:2 yenmeyi başardı. Son çeyrek final eşleşmesinde ise temsilcimiz Canberk Binbay, Fransız Damien Mecheri ile karşı karşıya geldi. İlk maçı kazandıktan sonra geriye düşen Canberk sonrasında eşitliği yakalasa da maçı 3:2'lik skorla Damien kazandı.

Çeyrek final ilk maçında İsviçreli Lucien Ding ile İtalyan Alessandro Ladisa karşı karşıya gelirken, çekişmeli geçen mücadeleyi 3:2'lik skorla Alessandro kazandı. İkinci çeyrek final maçında Litvanyalı Tomas Dailidonis, rakibi Yunan Efstathios Vastardis'i rahat bir şekilde 3:0 mağlup etti. Çeyrek finalin üçüncü eşleşmesinde yine büyük çekişme yaşandı ve Yunan Achilleas Lamprakis, Rus rakibi Viktor Alexandrovich Pronin'i 3:2 yenmeyi başardı. Son çeyrek final eşleşmesinde ise temsilcimiz Canberk Binbay, Fransız Damien Mecheri ile karşı karşıya geldi. İlk maçı kazandıktan sonra geriye düşen Canberk sonrasında eşitliği yakalasa da maçı 3:2'lik skorla Damien kazandı.