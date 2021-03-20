Red Bull M.E.O.'da Hearthstone Dünya Finali Sonuçlandı!
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Red Bull M.E.O. Sezon 3 Dünya Finalleri'nde en iyi Hearthstone oyuncusu belli oldu.
itibarıyla yayında
Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvası Red Bull M.E.O.'da üçüncü sezonun ilk final mücadelesi Hearthstone'da yaşandı. Sanal İstanbul'un ev sahipliği yaptığı dünya finalleri 17 Mart'taki açılış yayınıyla başlamıştı. Özel yayınların, gösteri maçlarının ve final mücadelelerinin yer aldığı takvimde 20 Mart akşamı Hearthstone'da en iyi oyuncu belli oldu. Ülkemizi Canberk "cabixo" Binbay'ın temsil ettiği Hearthstone finalinde şu sekiz isim mücadele etti:
- Achilleas Lamprakis, Yunanistan
- Alessandro Ladisa, İtalya
- Canberk Binbay, Türkiye
- Damien Mecheri, Fransa
- Efstathios Vastardis, Yunanistan
- Lucien Ding, İsviçre
- Tomas Dailidonis, Litvanya
- Viktor Alexandrovich Pronin, Rusya
Çeyrek final ilk maçında İsviçreli Lucien Ding ile İtalyan Alessandro Ladisa karşı karşıya gelirken, çekişmeli geçen mücadeleyi 3:2'lik skorla Alessandro kazandı. İkinci çeyrek final maçında Litvanyalı Tomas Dailidonis, rakibi Yunan Efstathios Vastardis'i rahat bir şekilde 3:0 mağlup etti. Çeyrek finalin üçüncü eşleşmesinde yine büyük çekişme yaşandı ve Yunan Achilleas Lamprakis, Rus rakibi Viktor Alexandrovich Pronin'i 3:2 yenmeyi başardı. Son çeyrek final eşleşmesinde ise temsilcimiz Canberk Binbay, Fransız Damien Mecheri ile karşı karşıya geldi. İlk maçı kazandıktan sonra geriye düşen Canberk sonrasında eşitliği yakalasa da maçı 3:2'lik skorla Damien kazandı.
İlk yarı final eşleşmesinde Alessandro karşısında 2:0 geriye düşen Tomas üçüncü maçı kazanıp umutlansa da dördüncü maçtan galip ayrılan Alessandro maçı 3:1'e getirerek adını finale yazdıran ilk isim oldu. Yarı finalin diğer eşleşmesi sadece 27 dakika sürdü ve Damien'ı rahat bir şekilde 3:0 yenen Achilleas finale yükseldi. Final maçı ise beklendiği gibi büyük çekişmeye sahne oldu. Alessandro karşısında iki kez geriye düşen Achilleas pes etmedi ve maçı 3:2 kazanarak Red Bull M.E.O. Sezon 3 Hearthstone dünya şampiyonu oldu.