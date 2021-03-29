Red Bull M.E.O.'da PUBG Mobile Batı Dünya Şampiyonu Belli Oldu!
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Red Bull M.E.O. Sezon 3 Dünya Finalleri'nde Batı bölgesinin en iyi PUBG Mobile takımı belli oldu.
itibarıyla yayında
Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvası Red Bull M.E.O.'da üçüncü sezonun son final mücadelesi PUBG Mobile'da yaşandı. Sanal İstanbul'un ev sahipliği yaptığı dünya finalleri 17 Mart'taki açılış yayınıyla başlamıştı. Özel yayınların, gösteri maçlarının ve final mücadelelerinin yer aldığı takvimin son gününde 29 Mart akşamı saat 18:00'da PUBG Mobile Batı finali gerçekleşti.
Finallerde iki Türk temsilcisinin (Futbolist & Blaze Esports) dahil olduğu 16 finalist şampiyonluk mücadelesi verdi. Altı maçın oynandığı finallerde puanlama sistemi takımların her maç sonundaki sıralaması ve aldığı toplam "kill" üzerinden yapıldı. Altı maçın ikisinden zaferle ayrılan ve toplamda 95 puana ulaşan Blaze Esports böylece PUBG Mobile'da Batı şampiyonluğuna ulaştı.
Temsilcilerimizden Futbolist finaller boyunca istikrarlı bir performans sergiledi. İlk beş maçta sırasıyla 3., 3., 2., 5. ve 1. sırayı elde eden Futbolist son maça 89 puanla lider olarak girdi. Diğer temsilcimiz Blaze Esports ise dördüncü maçı kazanmasına rağmen son maç öncesi 89, 86, 78 ve 58 puanlı dört rakibinin ardından 57 puanla beşinci sırada yer alıyordu ancak son maçtaki birincilik ile 38 puan alarak şampiyon olmayı başardı.
- Blaze Esports (95 puan)
- Qlash EU (90 puan)
- Futbolist (90 puan)
- Evolution (90 puan)
- Gamespace MCE (63 puan)
- Middle East Assassins (55 puan)
- Undead Crow (52 puan)
- MCES Italia (49 puan)
- Slime 4KT (39 puan)
- Team BIG Easy (39 puan)
- Team Onyx (36 puan)
- Fate Esports (34 puan)
- SNP Zag Predators (32 puan)
- Defeaters Italy (30 puan)
- DIFAI (23 puan)
- Gaijin (23 puan)