Red Bull M.E.O.'da PUBG Mobile Batı Dünya Şampiyonu Belli Oldu!

Temsilcilerimizden

Futbolist

finaller boyunca istikrarlı bir performans sergiledi. İlk beş maçta sırasıyla 3., 3., 2., 5. ve 1. sırayı elde eden Futbolist son maça 89 puanla lider olarak girdi. Diğer temsilcimiz

Blaze Esports

ise dördüncü maçı kazanmasına rağmen son maç öncesi 89, 86, 78 ve 58 puanlı dört rakibinin ardından 57 puanla beşinci sırada yer alıyordu ancak son maçtaki birincilik ile 38 puan alarak şampiyon olmayı başardı.