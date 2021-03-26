Red Bull M.E.O.'da TFT Dünya Finali Zamanı!
© Red Bull
Red Bull M.E.O. Sezon 3 Dünya Finalleri'nde en iyi Teamfight Tactics oyuncusu belli oluyor.
itibarıyla yayında
Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvası Red Bull M.E.O.'da üçüncü sezonun üçüncü final mücadelesi TFT'de yaşanacak. Sanal İstanbul'un ev sahipliği yaptığı dünya finalleri 17 Mart'taki açılış yayınıyla başlamıştı. Özel yayınların, gösteri maçlarının ve final mücadelelerinin yer aldığı takvimde 27 Mart akşamı 20:00'da en iyi TFT oyuncusu belli olacak. Ülkemizi İlker "overrated" Bozkurt ve Futbolist takımı oyuncusu Kaan "fujitora" Çekli ikilisinin temsil edeceği TFT finalinde şu sekiz isim mücadele edecek:
- Alessandro Finotti, İtalya
- Calum McQuattie, İngiltere
- İlker Bozkurt, Türkiye
- Kaan Çekli, Türkiye
- Louis Boulogne, Fransa
- Nichik Leonid, Rusya
- Raúl Guerrero Solano, İspanya
- Yanis Salzgeber, İsviçre