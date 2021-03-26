Red Bull M.E.O.'da TFT Dünya Finali Zamanı!

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvası Red Bull M.E.O.'da üçüncü sezonun üçüncü final mücadelesi TFT'de yaşanacak.

'un ev sahipliği yaptığı dünya finalleri 17 Mart'taki açılış yayınıyla başlamıştı. Özel yayınların, gösteri maçlarının ve final mücadelelerinin yer aldığı takvimde

27 Mart akşamı 20:00'da en iyi TFT oyuncusu belli olacak

. Ülkemizi

İlker "overrated" Bozkurt

ve Futbolist takımı oyuncusu

Kaan "fujitora" Çekli

ikilisinin temsil edeceği TFT finalinde şu sekiz isim mücadele edecek: