Red Bull M.E.O. Sezon 3 Türkiye Şampiyonları
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Red Bull M.E.O. Sezon 3'te dünya şampiyonluğunu kovalayacak temsilcilerimizi hatırlayalım.
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Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvası Red Bull M.E.O.'da üçüncü sezon bu ay düzenlenecek dünya finalleriyle sona eriyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncular PUBG Mobile, Teamfight Tactics (TFT) ve Hearthstone oyunlarında şampiyonluk mücadelesi verecekler. Biz de dünya finallerine sayılı günler kala ulusal finallerde zafere ulaşıp dünya şampiyonluğunu hedefleyen temsilcilerimizi hatırlatmak istedik.
Red Bull M.E.O. Sezon 3 PUBG Mobile Türkiye Temsilcileri
Red Bull M.E.O. Sezon 3'ün PUBG Mobile Türkiye finali geçtiğimiz yılın Temmuz ayında gerçekleştirildi. Hem çevrimiçi, hem de İstanbul Boğazı'nın ortasındaki bir arabalı vapurda düzenlenen elemeler sonunda finalist takımlar belirlendi. 5 Temmuz'daki büyük finalde ise takımlar son kez kozlarını paylaştı ve Blaze Esports ile Futbolist dünya finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.
Yakın zamanda kadrosunda bazı değişiklikler yapan Blaze Esports takımının kadrosu an itibariyle Batuhan Kellam (Savien), Kadir Öçmaz (TRON), Mahmud Yüzücü (Kudur) ve Mert Bozabalı (KÖRCERRAH) dörtlüsünden oluşuyor. Futbolist'in PUBG Mobile kadrosunda ise Alper Umut Can Ayyıldız (Solkay), Hasan Hüseyin Öruç (Raum), Mehmet Ali İnan (Lutz) ve Onur Koç (Lovazin) yer alıyor.
Red Bull M.E.O. 3. Sezon
Red Bull M.E.O. Sezon 3 Hearthstone Türkiye Temsilcisi
Günümüzün en popüler dijital kart oyunlarından biri konumundaki Hearthstone için oyuncular ilk olarak eleme sürecinden geçtiler. 28 Ocak'ta gerçekleşen elemelerde 60 oyuncu karşı karşıya gelirken, dereceye giren sekiz oyuncu ulusal finale yükseldi. Ulusal final maçları oyunun Conquest modunda oynanırken çeyrek final, yarı final ve final maçlarında rakiplerini alt etmeyi başaran Canberk "cabixo" Binbay adını dünya finaline yazdıran isim oldu.
Red Bull M.E.O. Sezon 3 TFT Mobile Türkiye Temsilcileri
League of Legends'ın auto-battler modu TFT'de Red Bull M.E.O. Sezon 3 heyecanı ilk olarak eleme süreciyle başladı. 29 Ocak'ta gerçekleşen elemelerde 126 oyuncu karşı karşıya gelirken, dereceye giren sekiz oyuncu ulusal finale yükselmeyi başardı. Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanan ve büyük çekişmeye sahne olan ulusal finalde ilk sırayı alan İlker "overrated" Bozkurt ile tiebreaker sonucu ikinci sırayı elde eden Futbolist takımı oyuncusu Kaan "fujitora" Çekli dünya finalinde mücadele etme hakkı kazandı.