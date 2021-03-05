Red Bull M.E.O. Sezon 3 Türkiye Şampiyonları

oyunlarında şampiyonluk mücadelesi verecekler. Biz de dünya finallerine sayılı günler kala ulusal finallerde zafere ulaşıp dünya şampiyonluğunu hedefleyen temsilcilerimizi hatırlatmak istedik.

'da üçüncü sezon bu ay düzenlenecek dünya finalleriyle sona eriyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncular

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Türkiye finali geçtiğimiz yılın Temmuz ayında gerçekleştirildi. Hem çevrimiçi, hem de İstanbul Boğazı'nın ortasındaki bir arabalı vapurda düzenlenen elemeler sonunda finalist takımlar belirlendi. 5 Temmuz'daki büyük finalde ise takımlar son kez kozlarını paylaştı ve