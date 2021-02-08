Red Bull M.E.O. Sezon 3 Ülke Finalleri Tamamlandı!
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Red Bull M.E.O. Sezon 3 Hearthstone ve TFT ülke finalleri 6 - 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. İşte sonuçlar!
itibarıyla yayında
Geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleşen Red Bull M.E.O. Sezon 3 ülke finallerinde Türkiye'nin en iyi Hearthstone ve Teamfight Tactics (TFT) oyuncuları kozlarını paylaştılar. Aslında mücadele 28 - 29 Ocak tarihlerinde düzenlenen elemelerle başlamıştı. Elemeler sonrasında ise en iyi sekizer Hearthstone ve TFT oyuncusu ülke finalinde mücadele etti.
Hearthstone finalleri öncesi 28 Ocak'ta gerçekleşen elemelerde 60 oyuncu karşı karşıya geldi. Eleme maçları sonunda dereceye giren sekiz Hearthstone oyuncusu finallerde mücadele etme hakkı kazandı. Üç galibiyete ulaşanın tur atlayacağı "best-of-five" formatında gerçekleşen final maçları oyunun Conquest modunda oynandı.
Çeyrek final maçlarında jaina, cabixo, batupaksoy ve fujitora rakiplerine üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde jaina ile cabixo, batupaksoy ile fujitora eşleşirken, rakiplerini deviren cabixo ve batupaksoy finale çıkmaya hak kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan final maçında ise Canberk "cabixo" Binbay galip geldi ve Red Bull M.E.O. Sezon 3 Dünya Finali'ne gidecek isim oldu.
- Çeyrek Final | thunderup 1:3 jaina
- Çeyrek Final | cabixo 3:1 kediko
- Çeyrek Final | toughluck 1:3 batupaksoy
- Çeyrek Final | lethal 0:3 fujitora
- Yarı Final | jaina 1:3 cabixo
- Yarı Final | batupaksoy 3:0 fujitora
- Final | cabixo 3:2 batupaksoy
TFT finalleri öncesi 29 Ocak'ta gerçekleşen elemelerde 126 oyuncu karşı karşıya geldi. Eleme maçları sonunda dereceye giren sekiz TFT oyuncusu finallerde mücadele etme hakkı kazandı. Beş maç üzerinden oynanan final maçlarının puanlama sistemi 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0 şeklindeydi.
İlk iki sırada yer alacak oyuncuların Red Bull M.E.O. Sezon 3 dünya finaline katılma hakkı kazanacağı ülke finalleri birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Beş maç sonunda en yüksek puana ulaşan İlker "overrated" Bozkurt "şampiyon" unvanının sahibi olurken, tiebreaker sonucu ikinci sırayı elde eden Futbolist takımı oyuncusu Kaan "fujitora" Çekli dünya finaline giden ikinci isim olmayı başardı.
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