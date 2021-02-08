Red Bull M.E.O. Sezon 3 Ülke Finalleri Tamamlandı!

. Aslında mücadele 28 - 29 Ocak tarihlerinde düzenlenen elemelerle başlamıştı. Elemeler sonrasında ise en iyi sekizer Hearthstone ve TFT oyuncusu ülke finalinde mücadele etti.

Geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleşen Red Bull M.E.O. Sezon 3 ülke finallerinde Türkiye'nin en iyi Hearthstone ve Teamfight Tactics (TFT) oyuncuları kozlarını paylaştılar . Aslında mücadele 28 - 29 Ocak tarihlerinde düzenlenen elemelerle başlamıştı. Elemeler sonrasında ise en iyi sekizer Hearthstone ve TFT oyuncusu ülke finalinde mücadele etti.

Geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleşen Red Bull M.E.O. Sezon 3 ülke finallerinde Türkiye'nin en iyi Hearthstone ve Teamfight Tactics (TFT) oyuncuları kozlarını paylaştılar . Aslında mücadele 28 - 29 Ocak tarihlerinde düzenlenen elemelerle başlamıştı. Elemeler sonrasında ise en iyi sekizer Hearthstone ve TFT oyuncusu ülke finalinde mücadele etti.